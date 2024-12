अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड की ओर से कल सोमवार की रात को यूएस में मौजूद अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया गया है. ये मंदिर यूएस के सबसे बड़े महानगरों में से एक न्यूयॉर्क में स्थित है. आपको बताते चलें कि कल रात मंदिर में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया था. इसमें भाग लेने के लिए विश्वभर से बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ इकट्ठा हुई थी.

तुलसी गबार्ड ने जताया आभार

अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर तुलसी गबार्ड ने अपना आभार जताया. उन्होंने कहा कि 'मैं यहां आकर बेहद खुश हूं. मेरा यहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूं. से भरे स्वागत के लिए आभारी हूं.'

It was a privilege to visit the iconic @akshardham_usa temple last night. I’m grateful for the warm welcome from Hindu leaders gathered from across the country, the Robbinsville Mayor and council members, and thousands gathered for a special evening of prayer, fellowship, and… pic.twitter.com/dBsFaXrm5H