FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
10 दिनों में हलफनामा दीजिए...सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, डीयू-दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस

10 दिनों में हलफनामा दीजिए...सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, डीयू-दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस

CBSE ने खोली CTET September 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें कैसे कर पाएंगे अपने फॉर्म में सुधार

CBSE ने खोली CTET September 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, जानें कैसे कर पाएंगे अपने फॉर्म में सुधार

कल का मौसम, 8 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में मानसून अंतिम दौर में, मंगलवार के लिए क्या है IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 8 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में मानसून अंतिम दौर में, मंगलवार के लिए क्या है IMD का वेदर अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ईंधन संकट से जूझ रहा अमेरिका, लेबर डे पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल; जानें नए दाम

अमेरिका में गैस और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. जानिए कैसे ईरान युद्ध, होर्मुज जलमार्ग संकट और घरेलू रिफाइनरी की समस्याओं ने ईंधन की कीमतें बढ़ाई हैं.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Sep 07, 2026, 05:06 PM IST

ईंधन संकट से जूझ रहा अमेरिका, लेबर डे पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल; जानें नए दाम

लेबर डे पर बढ़े अमेरिका में पेट्रोल-डीजल के दाम, AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अमेरिका में ईंधन की कीमत की कीमत में भारी उछाल.
  • लेबर डे वीकेंड पर गाड़ी की टंकी फुल कराना मुश्किल.
  • पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा बढ़े हैं दाम.
  • अमेरिका में डीजल $5.85 प्रति गैलन के नए रिकॉर्ड स्तर पर.

US Fuel Prices: अमेरिका में इस लेबर डे वीकेंड पर गाड़ी की टंकी फुल कराना इतिहास में सबसे महंगा साबित हो रहा है. आम लोगों के लिए गैस (पेट्रोल) की कीमतें तो आसमान छू ही रही हैं, लेकिन असली झटका डीजल की कीमतों ने दिया है, जिसने महंगाई की चौतरफा मार बढ़ा दी है.

अमेरिका में क्या है ईंधन की कीमत?

छुट्टियों के इस सीजन में अमेरिकी ड्राइवरों को ईंधन के बेहद ऊंचे दामों का सामना करना पड़ रहा है. AAA मोटर क्लब के आंकड़ों के मुताबिक, लेबर डे वीकेंड की शुरुआत में रेगुलर गैस की राष्ट्रीय औसत कीमत $4.14 प्रति गैलन तक पहुंच गई. यह कीमत पिछले साल की तुलना में लगभग एक डॉलर अधिक है और साल 2012 में बने $3.82 प्रति गैलन के पिछले लेबर डे रिकॉर्ड को भी पार कर चुकी है.

हालांकि, यह कीमत जून 2022 में बने $5.02 प्रति गैलन के ऑल-टाइम रिकॉर्ड से थोड़ी कम है. लेकिन डीजल के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है. डीजल की राष्ट्रीय औसत कीमत शुक्रवार को $5.85 प्रति गैलन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

क्यों लगी है ईंधन की कीमतों में आग?

कीमतों में इस उछाल के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई वैश्विक और घरेलू मोर्चों पर चल रही चुनौतियां इसका कारण हैं:

ईरान युद्ध और होर्मुज संकट 

इस साल फरवरी में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से ही तेल की कीमतों में उछाल जारी है. इस सैन्य टकराव के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला कच्चे तेल का ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसमें भारी गिरावट आई है. ईरान ने इस प्रमुख जलमार्ग को दोबारा खोलने से साफ इनकार कर दिया है. अमेरिकी हमलों के बाद से होर्मुज में जहाजों का आवागमन मई के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों को वैकल्पिक ऊर्जा मार्ग बनाने पड़ रहे हैं.

अमेरिकी रिफाइनरियों पर मौसम की मार

आमतौर पर गर्मी का सीजन खत्म होने के बाद गैस की कीमतें कम होने लगती हैं क्योंकि रिफाइनरियां सर्दियों के लिए सस्ता तेल मिश्रण बनाना शुरू कर देती हैं. लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है. अमेरिका की रिफाइनरियां फिलहाल अपनी क्षमता के 98% स्तर पर काम कर रही हैं. अत्यधिक और बेकाबू टेक्सास की गर्मी के कारण इन रिफाइनरियों पर भारी दबाव है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नाजुक स्थिति में यदि कोई तकनीकी खराबी आती है या कोई चक्रवात दस्तक देता है, तो तेल की कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं.

यूक्रेन के ड्रोन हमले और रूसी डीजल संकट

समस्या Middle East तक सीमित नहीं है. यूक्रेन द्वारा रूसी रिफाइनरियों पर किए जा रहे लगातार ड्रोन हमलों ने वैश्विक स्तर पर डीजल की सप्लाई को बेहद सीमित कर दिया है, जिससे कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

डीजल की कीमतों में लगी यह आग केवल गाड़ी चलाने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे आपकी थाली और रोजमर्रा की चीजों को महंगा कर रही है. देश में माल ढुलाई करने वाले भारी ट्रक, ट्रेनें और डिलीवरी सिस्टम बड़े पैमाने पर डीजल का इस्तेमाल करते हैं. जब डीजल महंगा होता है, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्च बढ़ जाता है. 

ट्रांसपोर्टेशन का यह बढ़ा हुआ खर्च कंपनियां अपनी जेब से नहीं भरतीं, बल्कि वे इसे सीधे ग्राहकों पर डाल देती हैं. यही वजह है कि ग्रॉसरी स्टोर पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान से लेकर ऑनलाइन कूरियर डिलीवरी की फीस तक, हर चीज महंगी हो गई है. लोगों को लग रहा है कि इस महंगाई का कोई अंत नहीं है.

क्या आगे राहत मिलने की कोई उम्मीद है?

इस बीच, ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने स्वीकार किया है कि कीमतें पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा हैं, लेकिन सरकार इन्हें नीचे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि ट्रम्प प्रशासन तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है.

राहत की सबसे बड़ी उम्मीद फ्यूचर्स मार्केट से आ रही है. यदि कोई थोक व्यापारी आज की तारीख में दो महीने आगे यानी नवंबर के लिए गैस की बुकिंग करता है, तो उसे बाजार में आज की तुलना में $0.35 प्रति गैलन कम कीमत देनी पड़ रही है. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अच्छी-खासी गिरावट आ सकती है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement