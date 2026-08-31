अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में बोला हमला, ईरान में सी माइन्स को किया बर्बाद, क्या मिडिल ईस्ट में फिर से शुरू होगा बड़ा युद्ध?

इस तनाव के पीछे सिर्फ सैन्य वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि आर्थिक दबाव का खेल भी है. अमेरिका जहां एक तरफ आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ईरान को तोड़ना चाहता है, वहीं ईरान इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर अपना कंट्रोल फीस वसूलकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट समेत ईरान पर एक बार फिर से हमले शुरू कर दिये हैं. इसमें अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के अलावा ईरानी सी माइन्स से लेकर उनके रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया है. यह शांति समझौता टूटने के बाद पहला बड़ा हमला है, जिससे ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. हालांकि इससे पहले दोनों ही देशों के बीच हमले और लड़ाई रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन अमेरिका के अचानक इतने बड़े हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है. वहीं ईरान ने अमेरिका के इस हमले का करारा जवाब देने का ऐलान किया है.

क्यों फिर से सुलग उठा होर्मुज स्ट्रेट

रविवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया​ कि उनके सैनिकों ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के लारक द्वीप पर स्थित दो रॉकेट लॉन्चरों पर बमबारी की है अमेरिकी सेना का दावा है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जवान इस रास्ते पर समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें (सी-माइन्स) बिछाने और रॉकेट लॉन्च करने की फिराक में थे. जैसे ही अमेरिकी एजेंसियों को इसकी भनक लगी, बिना देर किए हवाई हमला बोलकर इन लॉन्चरों को खत्म कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद से ईरान में भारी गुस्सा है और ईरानी मीडिया ने इसमें कई लड़ाकों के हताहत होने की पुष्टि की है.

क्या टूट गया शांति समझौता

यह नया हमला ऐसे समय में हुआ है, जब दोनों देशों के बीच तनाव को थामने के लिए पिछले कुछ महीनों से कूटनीति चल रही थी. बीते 18 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति बनी थी, जिसके तहत 60 दिनों के भीतर दोनों पक्षों को बातचीत करके किसी स्थायी समाधान तक पहुंचना था. यह डेडलाइन 17 अगस्त को ही खत्म हो चुकी थी. बातचीत की यह डोर टूटने के बाद अब दोनों देश एक बार फिर आमने-सामने आ चुके हैं, जिससे शांति की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही हैं.

ईरान की पलटवार की चेतावनी और बढ़ता डर

इस हमले के बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. तेहरान का कहना है कि यह अमेरिकी प्रशासन की एक खतरनाक और रणनीतिक गलती है, जिसका उन्हें भारी सैन्य और आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस बयान के बाद इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं यह छुटपुट संघर्ष दोबारा से एक पूर्णकालिक और भीषण युद्ध का रूप न ले ले, जिसकी तपिश पूरी दुनिया को झेलनी पड़ सकती है.

आम आदमी की जेब पर क्या होगा असर

जब भी पश्चिम एशिया के इन समुद्री रास्तों पर गोलियां चलती हैं, तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है. इसकी वजह होर्मुज स्ट्रेट वह रास्ता है, जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल और गैस भंडार गुजरता है. तनाव बढ़ने की वजह से जहाजों की आवाजाही पहले ही काफी कम हो चुकी है. ऐसे में युद्ध और लंबा खिंचता है, तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भाग सकती हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपके लिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाएगी.