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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

'ऐसा लगा जैसे मिसाइल नीचे गिर रही हो', अमेरिका में ट्रंप के मार-ए-लागो से 14 KM दूर प्लेन क्रैश, 9 की मौत

फ्लोरिडा के गवर्नर ने बताया कि प्लेन क्रैश के बाद सड़क पर बहुत सारा मलबा फैल गया. वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा था, जैसे कोई मिसाइल गिर रही हो.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Nov 02, 2026, 08:05 AM IST

'ऐसा लगा जैसे मिसाइल नीचे गिर रही हो', अमेरिका में ट्रंप के मार-ए-लागो से 14 KM दूर प्लेन क्रैश, 9 की मौत

अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार को प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई. (फोटो-X Video Screengrab)

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TRENDING NOW

  • US के फ्लोरिडा में प्राइवेट प्लेन क्रैश में 9 की मौत
  • 35,000 फीट की ऊंचाई से पायलट ने भेजा पहला मैसेज
  • टर्बुलेंस-बारिश की वजह से 2000 फीट ऊपर जाने की मांगी परमिशन

अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार (1 नवंबर) को एक बिजनेस जेट क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई. ये हादसा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्लब मार-ए-लागो एस्टेट से करीब 14 किमी दूर हुआ. यूएस के ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने इस घटना को 'भयानक त्रासदी' बताया.

यूएस के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने एक बयान में बताया कि लियरजेट 60 प्लेन ने टेक्सास के ऑस्टिन से उड़ान भरी थी और बहामास के नॉर्थ एल्युथेरा एयरपोर्ट जा रहा था. लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर करीब 12.50 बजे फ्लोरिडा के क्रेस्टहेवन के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया. 

ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने एक्स पर लिखा, 'FAA जांच में मदद के लिए घटनास्थल पर एक टीम भेज रहा है. जिन परिवारों ने लोगों को खोया, उनके लिए प्रार्थना करें. FAA और यूएस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस क्रैश पर करीब से नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, हम अपडेट शेयर करेंगे.

florida

ऐसा लग रहा था मानो मिसाइल नीचे आ रही हो: गवर्नर

फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस ने इस हादसे को 'बहुत बड़ा' बताया. फॉक्स न्यूज के मुताबिक, उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, 'पाम बीच में हुआ प्लेन क्रैश, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिसाइल गिर रही हो. इससे सड़क के किनारे एक बड़ा गड्ढा बन गया.'

गवर्नर ने कहा कि अभी ये क्लीयर नहीं है कि प्लेन में कौन-कौन सवार था. उन्होंने कहा, 'इस क्रैश की वजह से सड़क के आस-पास बहुत सारा मलबा फैल गया. अभी तक हमारे पास प्लेन में मौजूद लोगों के अलावा जमीन पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की कोई रिपोर्ट नहीं है, जो मलबे की वजह से मारे गए या घायल हुए हों.'

florida

प्लेन क्रैश के बाद बना आग का गुबार

इस प्लेन क्रैश का वीडियो भी सामने आया है, जिसे कार में बैठे लोगों ने रिकॉर्ड किया. 6 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्लेन सिर्फ 2 सेकंड में ही जमीन से टकराता है और इतनी तेज आग का गुबार उठता है मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो. सड़क के किनारे आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थीं. आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देता है. लोग हैरान थे कि प्लेन घरों से सिर्फ कुछ ही फीट और गाड़ियों से कुछ ही इंच की दूरी पर गिरा. जहां ये प्लेन गिरा, वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया.

35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था प्लेन

एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, प्लेन 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जब पायलट ने टर्बुलेंस, आइसिंग और बारिश का मैसेज दिया. उसने 2000 फीट ऊपर चढ़ने की अपील की. कुछ ही देर में प्लेन ने गोता लगाया. पहले 10 हजार फीट प्रति मिनट, फिर 20 हजार फीट प्रति मिनट और फिर 30 हजार फीट प्रति मिनट तक नीचे आया. इस दौरान पायलट ने इमरजेंसी का मैसेज भेजा और डिस्ट्रेस कॉल जारी किए. प्लेन तेजी से राइट साइड झुका और जमीन पर क्रैश हो गया. 

30 दिन बाद खुल पाएगी सड़क: काउंटी शेरिफ ऑफिस

पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस ने कहा कि ये हादसा मिलिट्री ट्रेल पर हुआ, जो सिक्स लेन की सड़क है. इसमें बिजनेस और खाने-पीने की जगहें हैं. क्रैश की वजह से लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें पानी की लाइनें भी शामिल हैं और सड़क को फिर से खुलने में कम से कम 30 दिन लगेंगे. यहां मोबाइल होम कम्युनिटी में रहने वाले करीब 600 लोगों को निकाला जा रहा है.

प्लेन क्रैश से समय ट्रंप कहां थे?

ये हादसा आंधी-तूफान और बारिश के बीच हुआ. बीबीसी न्यूज के मुताबिक, ट्रंप रविवार की सुबह मार-ए-लागो में थे और क्रैश से करीब एक घंटे पहले एयर फोर्स वन से पास के एयरपोर्ट से निकले थे.

ये भी पढ़ें- 'मलबे से लड़का निकला, उसका हाथ कटा था', स्पेन में टकराईं दो हाई-स्पीड ट्रेन, अब तक 64 मौत, चश्मदीद ने सुनाई दास्तां

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