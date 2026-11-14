नाटो की सदस्यता का ऑफर, डोनबास से सेना हटाने की शर्त, अमेरिका का नया फॉर्मूला... क्या जेलेंस्की मान जाएंगे ट्रंप की बात?

अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो की तर्ज पर सुरक्षा गारंटी और आर्थिक मदद देने का प्लान बनाया है. लेकिन क्रेमलिन की सख्त शर्तों की वजह से शांति समझौते का रास्ता काफी मुश्किल दिख रहा है.

यूक्रेन ने भविष्य के रूसी हमलों से रक्षा के लिए नाटो धारा 5 जैसी सख्त सुरक्षा गारंटी मांगी है, (Photo IANS)

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से जारी भीषण जंग को रोकने के लिए अमेरिका ने एक नया कूटनीतिक फॉर्मूला तैयार किया है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूतों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के सामने एक बड़ा शांति प्रस्ताव रखा है. अमेरिका ने पूछा है कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दे दी जाए, तो क्या यूक्रेन पूर्वी डोनबास इलाके में बचे हुए हिस्सों से सेना पीछे हटाने को तैयार होगा?

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इतिहास में पहली बार अमेरिकी पक्ष से नाटो की सदस्यता और डोनबास से सेना हटाने की शर्त एक साथ रखी गई है. यूक्रेन लंबे समय से नाटो का हिस्सा बनना चाहता है ताकि भविष्य में रूस के किसी भी हमले से बचाव हो सके, लेकिन रूस हमेशा से नाटो के विस्तार का विरोध करता आया है.

जेलेंस्की और यूक्रेन का क्या रुख है?

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास जैसे महत्वपूर्ण इलाके को लेकर वह अकेले कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और नाटो देश सुरक्षा का एक मजबूत पैकेज लिखित में देते हैं तो वह इस प्रस्ताव को देश की जनता के सामने रखेंगे.

जेलेंस्की के मुताबिक इस प्रस्ताव पर जनता की राय लेने के लिए खुला संवाद और जनमत संग्रह कराया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस सौदे का मतलब यह बिल्कुल नहीं होगा कि रूस के कब्जे वाले इलाकों को कानूनी रूप से रूसी जमीन मान लिया गया है. हालांकि, जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अभी अमेरिका की तरफ से पूरी जानकारी मिलनी बाकी है.

सुरक्षा गारंटी पर अमेरिका ने क्या शर्तें रखीं?

यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो संधि की धारा 5 के बराबर सुरक्षा गारंटी मांगी है ताकि भविष्य में रूस दोबारा हमला न कर सके. कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने कहा है कि वह धारा 4 और 5 जैसी सुरक्षा व्यवस्था पर विचार कर सकता है.

जब जेलेंस्की ने पूछा कि क्या सुरक्षा गारंटी के तहत अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर तैनात होंगे, तो अमेरिकी अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया. अमेरिका ने बताया कि वह यूक्रेन को इजरायल की तर्ज पर दो देशों के बीच सुरक्षा की पक्की गारंटी देगा. इस सुरक्षा पैकेज में नाटो और यूरोपीय संघ से सुरक्षा का भरोसा, यूक्रेन की मजबूत सेना, हथियार, और देश के विकास के लिए प्रोस्पेरिटी प्लान शामिल होगी.

डोनबास इलाका क्यों इतना अहम है?

डोनबास यूक्रेन के पूर्व में स्थित दो प्रमुख इलाकों डोनेट्स्क और लुहान्स्क को मिलाकर बनता है. साल 2014 से ही रूसी सेना और उनके समर्थकों ने इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिशें की हैं. फिलहाल रूस डोनबास के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है, लेकिन यूक्रेन की सेना अभी भी कुछ हिस्सों पर मजबूती से टिकी हुई है.

अगर यूक्रेन डोनबास के बचे हुए हिस्से से सेना हटा लेता है, तो यह कीव के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक सौदा होगा. राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले हमेशा कहते आए थे कि यूक्रेन जमीन का एक टुकड़ा भी रूस को नहीं देगा. ऐसे में डोनबास से सेना हटाना और नाटो की सदस्यता पाना इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है.

शांति वार्ता के पीछे रूस और ट्रंप का क्या रोल है?

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लंबी चर्चा की और उसके बाद आयरलैंड की राजधानी डबलिन में जेलेंस्की से मुलाकात की. इससे पहले आबू धाबी में भी तीनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें हुई थीं.

हाल के हफ्तों में वाशिंगटन और कीव के बीच कुछ मुद्दों पर तनातनी भी देखी गई थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से डीजल खरीदने का सौदा किया था और यूक्रेन से कहा था कि वह रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले रोक दे. इसके अलावा यूक्रेन में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदियां लगाई गई थीं. लेकिन अब अमेरिका ने यूरोप के देशों को भी शांति वार्ता में शामिल करने पर सहमति जताई है, जिससे जंग खत्म होने की नई उम्मीद जगी है.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप का चीन दौरा, शी जिनपिंग-पुतिन के साथ होगी बैठक, एलन मस्क भी होंगे साथ; यूक्रेन युद्ध पर भी होगी बात?