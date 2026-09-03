अमेरिका ने जंग के बीच होर्मुज से 40 जहाजों में निकाला 1.8 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल, भारी बमबारी में कैसे मिली कामयाबी?

ईरान-अमेरिका जंग के बीच US ने स्ट्रैट ऑफ होर्मुज में इतिहास रचते हुए 40 जहाजों में 1.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकाला है और साथ ही ईरान के 60 सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की है.

ईरान और अमेरिका में चल रही जंग के बीच अमेरिकी सेना ने स्ट्रैट ऑफ होर्मुज में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया है. अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने एक ही दिन में तेल से भरे 40 कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाया, जिनमें लगभग 1.8 करोड़ (18 मिलियन) बैरल कच्चा तेल मौजूद था. युद्ध शुरू होने के बाद से एक ही दिन में तेल का यह सबसे बड़ा मूवमेंट है.

जंग शुरू होने से पहले इस अहम समुद्री रास्ते से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता था. मंगलवार को चलाए गए इस मिशन में अमेरिका ने हवा, समंदर और सैटेलाइट्स की पूरी ताकत झोंक दी. जहाजों को सुरक्षा देने के साथ-साथ अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन और जहाजरोधी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया.

ईरान के लगभग 60 सैन्य ठिकानों पर बमबारी

इसी दौरान स्ट्रैट ऑफ होर्मुज के आसपास ईरान के लगभग 60 सैन्य ठिकानों, जैसे रडार, एयर डिफेंस, माइंस बिछाने वाले ठिकाने और कम्यूनिकेशन सेंटर्स पर जबरदस्त बमबारी की गई. ओवल ऑफिस से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के रडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे अब वे समंदर में जहाजों की आवाजाही पर नजर नहीं रख सकते.

होर्मुज पर अब अमेरिका का नियंत्रण!

उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का इस रणनीतिक रास्ते पर पूरा नियंत्रण है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यह जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है. ईरानी सेना अपनी ताकत को फिर से जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका को बार-बार स्ट्राइक करनी पड़ रही है.

वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा असर

अधिकारियों ने इस रणनीति को घास काटने या गेम ऑफ वैक-ए-मोल जैसा बताया, जहां ईरान के हर नए प्रयास को तुरंत कुचलना पड़ता है. दूसरी तरफ, वैश्विक ऊर्जा बाजार में इस तनाव का सीधा असर दिख रहा है. भले ही अमेरिकी सेना जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही हो, लेकिन एनर्जी कंपनियां अभी भी इस रास्ते को बेहद खतरनाक मान रही हैं.

राष्ट्रपति के रुख में आया थोड़ा बदलाव

क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों और ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में भारी उथल-पुथल मचा रखी है. खबर ये भी है कि राष्ट्रपति ट्रम्प के रुख में थोड़ा बदलाव आया है. ईरान के तीन मुख्य परमाणु ठिकानों पर पिछले साल हुए अमेरिकी हमलों के बाद भी वहां संवर्धित यूरेनियम का बड़ा स्टॉक बचा रह गया था.

पहले जहां ट्रम्प इस यूरेनियम को पूरी तरह ज़ब्त करने की बात कर रहे थे, वहीं अब उन्होंने संकेत दिया है कि वे इस मलबे में दबे यूरेनियम को वहीं छोड़कर सैटेलाइट्स से उस पर नजर रखने के लिए तैयार हैं. स्ट्रैट ऑफ होर्मुज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल सप्लाई लाइन है. ऐसे में इस पूरे इलाके में जारी यह सैन्य टकराव न सिर्फ मिडिल ईस्ट की शांति, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है.

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