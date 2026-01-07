FacebookTwitterYoutubeInstagram
'वीजा कैंसिल करके कर देंगे डिपोर्ट...', अमेरिका में भारतीय छात्रों को क्यों दी जा रही चेतावनी?

'मेरे जीवन का सबसे काला दिन', बेटे के निधन से टूटे भारत के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल

अटलांटिक महासागर में रूस के 'Marinera' टैंकर US सेना ने किया कब्जा, ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चेतावनी

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

'वीजा कैंसिल करके कर देंगे डिपोर्ट...', अमेरिका में भारतीय छात्रों को क्यों दी जा रही चेतावनी?

अमेरिका की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 2025 में अमेरिकी वीजा नियम और प्रवासी नियम में बड़े बदलाव किए हैं.

रईश खान

Updated : Jan 07, 2026, 11:56 PM IST

'वीजा कैंसिल करके कर देंगे डिपोर्ट...', अमेरिका में भारतीय छात्रों को क्यों दी जा रही चेतावनी?

भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में गिरावट का असर छात्रों के भविष्य पर भी पड़ता नजर आ रहा है. नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने भारतीय छात्रों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया तो वह देश से निकाले जा सकते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी दूतावास ने कहा, 'अमेरिकी कानून तोड़ने पर आपके स्टूडेंट वीजा पर गंभीर असर पड़ सकता है. आपको गिरफ्तार किया जा सकता है. कानून तोड़ने पर वीजा कैंसिल और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है. फिर आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को खतरे में न डालें. अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं.'

बता दें, अमेरिका की तरफ से यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 2025 में अमेरिकी वीजा नियम और प्रवासी नियम में बड़े बदलाव किए हैं.

इससे पहले अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर ही अवैध प्रवासियों को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा था, अवैध प्रवासी हिंसक कार्टेल, मानव तस्करों और भ्रष्ट अधिकारियों के टारगेट होते हैं. गैर-कानूनी प्रवासियों का शोषण किया जाता है और उन्हें शिकार बनाया जाता है, जो आखिर में एक बेकार सफर साबित होता है. अवैध प्रवासियों से सिर्फ तस्करों को ही फायदा होता है.

पिछले साल 30 दिसंबर 2025 को भी अमेरिकी एंबेसी ने कानून तोड़ने और आपराधिक सजा को लेकर कहा था कि अगर आप अमेरिका में कानून तोड़ते हैं, तो आपको भारी आपराधिक सजा दी जाएगी. ट्रंप सरकार अमेरिका में अवैध प्रवास को खत्म करने और हमारे देश की सीमाओं और हमारे नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

6,000 छात्रों का वीजा किया था रद्द

रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में अमेरिका में पढ़ाई करने वाले लगभग 6,000 विदेशी छात्रों का वीजा रद्द किया गया था. इसमें कई भारतीय छात्र भी शामिल थे. अमेरिका में 3 लाख के करीब विदेशी छात्र पढ़ाई करते हैं.

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार से लाभ लेने वाले प्रवासी देशों की लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं था. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर प्रवासी कल्याण पाने वालों की देश के हिसाब से रैंकिंग के आंकड़ों की एक लिस्ट साझा की है. इस लिस्ट में भारत का नाम ना होना कोई सामान्य बात नहीं है. यह अमेरिका के बड़े प्रवासी माहौल में भारतीय प्रवासियों की खास आर्थिक प्रोफाइल को दिखाता है.

ये आंकड़े दो टेबल में दिखाए गए, जिन्हें मिलाकर एक सिंगल डेटासेट बनाया गया. ये अमेरिका में सरकारी मदद पाने वाले प्रवासी परिवारों का हिस्सा दिखाते हैं. यह दर 80 फीसदी से ज्यादा से लेकर 40 फीसदी से थोड़ा कम तक है.

इस लिस्ट में सबसे ऊपर भूटान है, और भूटानी प्रवासियों का अमेरिकी सरकार से मदद पाने की दर 81.4 फीसदी है. इसके बाद यमन (उत्तर) 75.2 फीसदी, सोमालिया 71.9 फीसदी और मार्शल आइलैंड्स 71.4 फीसदी के साथ हैं. कई दूसरे देशों में भी कल्याणकारी भागीदारी का स्तर ऊंचा है. आइवरी कोस्ट इस लिस्ट में 49.1 फीसदी के साथ सबसे आगे है, इसके बाद लाइबेरिया 48.9 फीसदी और अल्जीरिया 48.1 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

(With IANS input)

