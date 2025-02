Elon Musk Ex Girlfriend Grimes: यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से एलन मस्क सियासी तौर पर बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं. उन्हें वहां के हर बड़े इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखा जा रहा है. वो मीडिया में जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं. पीएम मोदी के साथ भी उनकी व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई. वो वहां पर अपनी मौजूदा पार्टनर शिवोन जिलिस और अपने बच्चों के साथ मौजूद थे. इसके साथ ही वो व्हाइट हाउस में अपने 4 साल के बेटे एक्स के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी मिले. वहां पर एक वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे थे, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) पर बात कर रहे थे. इस दौरान उनके बेटे एक्स की नटखटनुमा हरकतों ने खूब सुर्खियां बटोरी.

Elon Musk’s Son Tells Trump: ‘You’re Not the President, Go Away’.



