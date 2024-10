अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होने वाला है. इससे पहले ट्रंप अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं.

अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं. इसके बाद ये तय हो जाएगा की अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा. चुनाव को लेकर जोरो-शोरों से तैयारियां हो रही हैं. इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पेन्सिलवेनिया में McDonald's में काम करते हुए देखा गया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्रंप ने McDonald's में किया काम

चुनावी सरगर्मियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को McDonald's में काम करते हुए देखा गया. उन्होंने कुक बनकर काम किया और लोगों को फ्रइज भी परोसे. इतना ही नहीं ट्रंप ने उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस का मजाक भी उड़ाया. ट्रंप ने कहा,'मैंने McDonald's में कमला हैरिस से 15 मिनट ज्यादा काम किया.' दरअसल, कमला हैरिस ने बताया था कि जब वो स्टूडेंट थीं तो उन्होंने अमेरिका के अंदर McDonald's में काम किया था. इसी बात पर ट्रंप ने उनपर पलटवार किया है.

PRESIDENT TRUMP: "I've now worked for 15 minutes more than Kamala" at McDonald's 🤣 pic.twitter.com/RMeivIPPd0

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 20, 2024

डोनाल्ड ट्रंप फेस्टरविले-ट्रेवोस के मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट पर पहुंचे. उन्होंने दावा किया कि कमला हैरिस ने कभी मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं किया है. McDonald's पहुंचते ही ट्रंप ने कुक वाला सूट पहना और दूसरे कर्मचारियों से बातचीत करते हुए फ्राइज बनाने का काम करते हुए नजर आए.

