ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को कहा कि वो Nvidia जैसी कंपनियों से एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स तक चीन की पहुंच को और कम करेगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप APEC समिट में शामिल होने चीन जा रहे हैं. 18 और 19 नवंबर को होने वाली इस समिट से अलग ट्रंप की मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से भी होनी है. ट्रंप के एशिया दौरे से पहले अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है.

ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को कहा कि वो Nvidia जैसी कंपनियों से एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स तक चीन की पहुंच को और कम करेगा. न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, नए नियम के तहत थाईलैंड और मलेशिया जैसे डेटा सेंटर्स में एडवास्ड चिप्स के शिपमेंट पर रोक है, जिनका इस्तेमाल चीनी कंपनियों ने एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया है. अमेरिका ने उन सेंटर्स पर भी नए लाइसेंस लागू किए हैं, जो चीनी कंपनियों को काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर सप्लाई करते हैं.

सिंगापुर की मेगास्पीड भी जांच के दायरे में

सिंगापुर की मेगास्पीड कंपनी Nvidia की पार्टनर है, जो अपने डेटा सेंटर कंप्यूटिंग पावर किराए पर देती है. वो भी एडवांस्ड AI चिप्स को चीन में गैर-कानूनी तरीके से भेजने के आरोप में जांच के दायरे में आ गई है.

लूपहोल्स बंद करने के लिए US सीरियस: रिपब्लिकन सांसद

चीन पर हाउस सेलेक्ट कमेटी के रिपब्लिकन चेयर जॉन मूलेनार ने एक बयान में कहा, 'अमेरिका की सख्ती से मैसेज जाता है कि हम उन खतरनाक एक्सपोर्ट कंट्रोल लूपहोल्स को बंद करने के लिए सीरियस हैं, जिनका चीन सालों से फायदा उठा रहा है.'

चीन दौरे से पहले धमकी देते हैं ट्रंप!

डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार (19 नवंबर) को शेनझेन में शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं. ट्रंप पहले भी हाई लेवल मीटिंग से पहले बीजिंग पर टेक्नोलॉजी बैन लगाने की धमकी दे चुके हैं.

अमेरिका ने 5 देशों की कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध!

नए नियम में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राजील की ऐसे देशों के रूप में पहचान की गई है, जिनसे एडवांस्ड चिप्स के चीन पहुंचने का खतरा ज्यादा है. इन देशों में कवर्ड चिप्स के शिपमेंट के लिए अब यूएस एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होगी. ये जरूरतें उन पांच देशों में डेटा सेंटर चलाने वाली यूएस कंपनियों पर लागू नहीं होती है.

नए नियम के मुताबिक, चीनी कंपनियों को ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर देने वाले विदेशी डेटा सेंटर को सर्विस जारी रखने के लिए 90 दिनों के अंदर US एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो भविष्य में एक्सपोर्ट पर रोक लग सकती है.

क्या लुटनिक हो हटाया जाएगा? ट्रंप ने कर दिया क्लीयर

अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक भी ट्रंप के साथ चीन दौरे पर जा रहे हैं. लुटनिक को Nvidia स्कैंडल के बाद चीन को चिप्स पर कंट्रोल की निगरानी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. ट्रंप ने क्लीयर कर दिया है कि लुटनिक को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा.

मेगास्पीड अमेरिका में होगी ब्लैकलिस्ट?

रॉयटर्स के मुताबिक, चीन के खिलाफ अमेरिका और भी सख्त एक्शन ले सकता है. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा कि चार सरकारी एजेंसियों ने मेगास्पीड को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डालने का समर्थन किया था, लेकिन कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया.

ट्रंप ने सोमवार को कहा, 'ये एक अलग नजरिया है. कोई चीन के साथ दोस्ती करना चाहता है और कोई चीन के साथ विवाद करना चाहता है. दोनों ही मंजूर हैं, लेकिन नजरिए अलग-अलग हैं.'

अमेरिका की एजेंसियों की रडार पर आने वाली कंपनी मेगास्पीड ने 15 नवंबर को एक बयान जारी किया. उसने कहा कि वो यूएस एक्सपोर्ट के लाइसेंस समेत सभी लागू कानूनों और रेगुलेरटरी सिस्टम का पालन करती है.



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