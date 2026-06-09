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अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप की H-1B नीति पर सुनाया बड़ा फैसला, जानिए भारतीयों पर होगा क्या असर?

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अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप की H-1B नीति पर सुनाया बड़ा फैसला, जानिए भारतीयों पर होगा क्या असर?

अमेरिका के बोस्टन की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप सरकार के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत H-1B वीजा की फीस बढ़ाई गई थी.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 09, 2026, 01:43 PM IST

अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप की H-1B नीति पर सुनाया बड़ा फैसला, जानिए भारतीयों पर होगा क्या असर?

ट्रंप की नीति पर रोक (Image- Magnific)

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  • अमेरिका की बोस्टन फेडरल कोर्ट ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाने के नियम को किया रद्द
  • इस फैसले से हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स और टेक कंपनियों को बड़ी राहत मिली 
  • ट्रंप प्रशासन ने ये फीस इसलिए बढ़ाई थी ताकि कंपनियां मजबूरन अमेरिका के स्थानीय लोगों को नौकरियां दें
  • व्हाइट हाउस ने साफ संकेत दिए हैं कि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे

अमेरिका जाने का सपना देखने वाले और वहां रह रहे हजारों हुनरमंद भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है. अमेरिका के बोस्टन की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप सरकार के उस फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसके तहत H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर सीधे 1 लाख डॉलर (करीब 84 लाख रुपये) कर दी गई थी. कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि इतनी ज्यादा फीस वसूलना पूरी तरह से गैरकानूनी है.

इस अदालती फैसले के बाद उन तमाम भारतीय टेक प्रोफेशनल्स और बड़ी कंपनियों ने चैन की सांस ली है, जो इस भारी-भरकम फीस के बोझ तले दबने वाले थे. हालांकि, यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन डीसी की एक अन्य कोर्ट ने इस फीस बढ़ोतरी को सही ठहराया था. लेकिन बोस्टन कोर्ट के इस ताजा फैसले ने ट्रंप सरकार को बड़ा झटका दिया है.

क्या है ये H-1B वीजा और क्यों है ये इतना खास?

आसान शब्दों में कहें तो H-1B वीजा अमेरिका की सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है. इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां उन विदेशी एक्सपर्ट्स को अपने यहां नौकरी पर रखती हैं, जिनके पास कोई खास हुनर या डिग्री होती है. अमेरिकी सरकार का मानना है कि जब उन्हें अपने देश में सही टैलेंट नहीं मिलता, तब कंपनियां इस वीजा के जरिए बाहर से लोग बुलाती हैं.

हर साल लॉटरी सिस्टम के जरिए लगभग 65,000 जनरल वीजा और उच्च डिग्री वालों के लिए 20,000 एक्स्ट्रा वीजा जारी किए जाते हैं. एक बार मिलने पर यह वीजा 3 से 6 साल तक चलता है और बाद में इसे रिन्यू भी कराया जा सकता है. दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एप्पल सबसे ज्यादा इसी वीजा के दम पर हुनरमंद लोगों को नौकरी देती हैं.

ट्रंप सरकार ने क्यों बढ़ाई थी फीस?

पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए H-1B वीजा की फीस को औसत 2,000 डॉलर से बढ़ाकर सीधे 1 लाख डॉलर कर दिया था. यह पैसा उस कंपनी को देना पड़ता जो किसी विदेशी कर्मचारी को स्पॉन्सर करती. ट्रंप सरकार का मानना था कि इस भारी फीस के डर से कंपनियां बाहर के लोगों को बुलाना बंद करेंगी, जिससे अमेरिका के स्थानीय लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी.

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस वीजा पर कैंची चलाई हो. अपने पिछले कार्यकाल (2017) में भी उन्होंने वीजा नियमों को बहुत कड़ा कर दिया था, जिसके चलते 2018 में वीजा रिजेक्ट होने की दर बढ़कर 24% तक पहुंच गई थी, जबकि ओबामा और बाइडेन के समय यह दर महज 2 से 8% के बीच थी.

भारतीयों के लिए यह फैसला क्यों है संजीवनी?

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारतीयों को ही मिलेगा. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, साल 2024 में जितने भी H-1B वीजा मंजूर हुए, उनमें से अकेले 70% भारतीय थे. इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन था, जो सिर्फ 11-12% पर सिमट गया. अमेरिका में भारतीय-अमेरिकियों के सबसे पढ़े-लिखे और सबसे अमीर बनने के पीछे इसी H-1B वीजा का सबसे बड़ा हाथ रहा है.

आगे क्या होने की उम्मीद है?

भले ही कोर्ट के इस फैसले से अभी हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह राहत बहुत कम समय के लिए हो सकती है. व्हाइट हाउस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे. व्हाइट हाउस का कहना है कि इस वीजा प्रोग्राम का सालों से गलत इस्तेमाल हो रहा था और राष्ट्रपति ट्रंप इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. 

नॉन-प्रॉफिट संस्था इंडियास्पोरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव जोशीपुरा ने PTI को बताया, “कोर्ट के ऑर्डर के बाद H-1B वीजा से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन क्या यह मामला अब सच में खत्म हो गया है.”

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