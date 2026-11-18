पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट 2022 में आईआरजीसी में भर्ती हुआ. उसके एक रिश्तेदार ने आईआरजीसी के हैंडलर यूसुफ मरहरदाद से मिलवाया था.

अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को 27 साल 6 महीने की जेल की सजा हुई है. आसिफ को ईरान की आरजीसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या की साजिश के लिए अमेरिका भेजा था.

48 साल के पाकिस्तानी नागरिक को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एरिक आर कोमिटी ने ब्रुकलिन की फेडरल कोर्ट में सजा सुनाई. मार्च 2026 में फेडरल जूरी ने मर्चेंट को देश की सीमाओं को पार करके आतंक फैलाने की कोशिश करने और सुपारी लेकर हत्या करने का दोषी ठहराया था. उसे आईआरजीसी का ट्रेंड ऑपरेटिव बताया गया था.

आसिफ मर्चेंट के टारगेट पर थे प्रेसिडेंट ट्रंप: अटॉर्नी जनरल

अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा, 'एक ईरानी एजेंट को उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए सही सजा दी गई है. वो प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या की कोशिश को अंजाम देने के लिए यूएस आया था. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हमारे नेताओं के खिलाफ विदेशी आतंकवादी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा. हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इसके लिए ऐसे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता.'

IRGC में शामिल हुआ था आसिफ मर्चेंट

यूएस फेडरल कोर्ट की प्रेस रिलीज के मुताबिक, मर्चेंट अपनी मर्जी से आईआरजीसी में शामिल हुआ और एक ट्रेंड इंटेलिजेंस एसेट बन गया. इसके बाद वो ईरानी फोर्स की ओर से यूएस के अधिकारियों को मारने के लिए हिटमैन ढूंढने और पैसे देने के लिए यूएस आया.'

ट्रंप, बाइडेन और निक्की हेली थे टारगेट पर

मर्चेंट का मानना था कि हत्या की साजिश आखिरी टारगेट ट्रंप होंगे. हालांकि उसने ये भी कहा कि दूसरे संभावित टारगेट जो बाइडेन और यूएस की पूर्व एम्बेसडर निक्की हेली भी शामिल थीं, जो उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे.

यह साजिश की ईरान की ओर से आईआरजीसी के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए रची जा रही थी. अमेरिका ने जनवरी 2020 में यूएस ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी को मार दिया था.

कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए IRGC ने भेजा

नेशनल सिक्योरिटी के एक्टिंग प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल एम स्कॉट प्रॉक्टर ने कहा, 'आरआरजीसी ने मर्चेंट को कासिम सुलेमानी पर हमले का बदला लेने के लिए भेजा था. हमारे फेडरल लॉ इनफोर्समेंट प्रोफेशनल्स की वजह से साजिश नाकाम हो गई. मर्चेंट को अब कड़ी सजा मिली है, वो एक चेतावनी होनी चाहिए कि अगर आप किसी विदेशी ताकत की ओर से आतंकी काम करने अमेरिका आते हैं तो हम आपको ढूंढकर जेल में डाल देंगे.'

पाकिस्तानी नागरिक ने कैसे रची थी साजिश?

आसिफ मर्चेंट 2022 में आईआरजीसी में भर्ती हुआ था. उसके एक रिश्तेदार ने आईआरजीसी के हैंडलर यूसुफ मरहरदाद से मिलवाया था. 2023 के बाद करीब 18 महीनों में वो अपने हैंडलर से 15 बार मिला. इस दौरा उसे काउंटर इंटेलिजेंस प्लानिंग की ट्रेनिंग दी गई और अमेरिकी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के लिए यूएस भेजा गया. उसे शुरुआती पेमेंट के तौर पर 5000 यूएस डॉलर भी दिए गए थे.'

जुलाई में टेक्सास से अरेस्ट हुआ आसिफ मर्चेंट

पाकिस्तानी नागरिक को 12 जुलाई, 2026 को टेक्सास के रिचमंड से गिरफ्तार किया गया, जब वो अमेरिका से भागने वाला था. जांच में उसके लैपटॉप, मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट से सबूत मिले, जिससे पता चला कि उसका फोकस 2024 के राष्ट्रपति चुनाव और ट्रंप पर था. उसने सोशल मीडिया पर सुलेमानी की तारीफ की थी और ट्रंप-अमेरिका को टारगेट किया था.

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