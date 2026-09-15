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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अंतरिक्ष भी बना जंग का मैदान? अमेरिका ने माना- स्पेस में तैनात हैं हथियार, चीन-रूस को बताया खतरा

यूएस स्पेस फोर्स और वायुसेना सचिव के अनुसार, ये हथियार काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक दोनों तरीकों से दुश्मन के हमलों को नाकाम करने और हमला करने में सक्षम हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 15, 2026, 10:58 AM IST

अंतरिक्ष भी बना जंग का मैदान? अमेरिका ने माना- स्पेस में तैनात हैं हथियार, चीन-रूस को बताया खतरा

अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनाती की पुष्टि की (AI Image)

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अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह बात कबूल कर ली है कि उसने अंतरिक्ष में खतरनाक हथियार तैनात कर दिए हैं. अमेरिकी सरकार के मुताबिक, इन हथियारों को अपनी और अपने सहयोगी देशों की सेनाओं की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है.

हालांकि, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये हथियार किस तरह के हैं या कहां-कहां तैनात हैं. सोमवार (14 सितंबर 2026) को अमेरिकी स्पेस फोर्स के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका के पास अब अंतरिक्ष में ही ऐसे हथियार मौजूद हैं जो किसी भी दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकते हैं.

दुश्मनों पर वार करने की ताकत

प्रवक्ता के मुताबिक, ये हथियार दो तरह से काम कर सकते हैं- काइनेटिक यानी मिसाइल या सीधी टक्कर से किसी सैटेलाइट को तबाह करना और नॉन-काइनेटिक यानी लेजर टेक्नोलॉजी, सिग्नल जाम करना या साइबर अटैक करना. इन हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने और अपनी सुरक्षा करने, दोनों कामों के लिए किया जा सकता है. 

किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार

अमेरिकी वायुसेना के सचिव ट्रॉय मिक ने भी एयर, स्पेस, साइबर कॉन्फ्रेंस के दौरान इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "आज के समय में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार रहें. इसीलिए अमेरिका ने अब ऑर्बिट में ही ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं, जो हमारी सेनाओं की रक्षा कर सकें." 

लोकेशन की जानकारी देने से इनकार

अमेरिकी सरकार ने हथियारों की गिनती, उनकी लोकेशन या उनके नाम से जुड़ी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है. फिर भी, यह घोषणा काफी मायने रखती है क्योंकि यह पहली बार है जब अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर अंतरिक्ष में अपनी सैन्य ताकत होने की बात मानी है.

चीन और रूस से सबसे बड़ा खतरा

अमेरिकी स्पेस फोर्स ने साफ किया है कि उसे अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा खतरा चीन और रूस से है. अमेरिका का कहना है कि चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए तेजी से स्पेस वेपन्स बना रहा है, वहीं रूस भी अंतरिक्ष को एक जंग का मैदान मानता है और आने वाले समय में वहां बढ़त बनाना चाहता है.

कोल्ड वॉर के जमाने से जारी है जंग

अंतरिक्ष का इस्तेमाल सैन्य ताकतों के रूप में करना कोई नई बात नहीं है, इसकी शुरुआत कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के समय ही हो गई थी. साल 1957 में जब सोवियत संघ ने अपना पहला सैटेलाइट 'स्पुतनिक' लॉन्च किया था, तभी से अमेरिका और रूस एक-दूसरे के सैटेलाइट्स को गिराने या नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजने लगे थे.

साल 1967 में हुई अंतरिक्ष संधि के तहत अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या जनसंहार करने वाले बड़े हथियार तैनात करने पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, इस संधि में पारंपरिक हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं थी.

इसी के बाद अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे देशों ने ऐसे सिस्टम तैयार किए जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को निशाना बना सकते हैं. आज के दौर में सेना का संचार, निगरानी और जीपीएस नेविगेशन पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर ही टिका हुआ है, इसलिए अंतरिक्ष की यह जंग और भी खतरनाक रूप लेती जा रही है. 

ये भी पढ़ें- ईरान से टकराव का असर! अमेरिकी हथियारों के भंडार में भारी कमी, पेंटागन की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

 

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