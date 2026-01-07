FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

अटलांटिक महासागर में रूस के 'Marinera' टैंकर US सेना ने किया कब्जा, ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अटलांटिक महासागर में रूस अगर हस्तक्षेप नहीं करता तो आज उसके पास यूक्रेन होता. चीन-रूस अगर आज डरते हैं तो उसकी वजह मेरा बनाय नया अमेरिका है.

रईश खान

Updated : Jan 07, 2026, 11:19 PM IST

अटलांटिक महासागर में रूस के 'Marinera' टैंकर US सेना ने किया कब्जा, ट्रंप ने पुतिन-जिनपिंग को दी खुली चेतावनी

उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला जा रहे रूस के 'Marinera' टैंकर पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया है. जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है. रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे समंदर में डकैती बताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश को दूसरे के अधिकार क्षेत्र में रजिस्टर्ड जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है. पुतिन ने अपने टैंकर को छुड़ाने के लिए कुछ जहाजों को रवाना किया है.

अटलांटिक महासागर में पकड़े गए इस जहाज पर रूस का झंडा लगा था. अमेरिकी कोस्ट गार्ड (USCG) वेनेजुएला के तट पर छिपकर कई हफ्तों से इस जहाज का इंतजार कर रहे थे. बताया जा रहा है कि टैंकर पर पहले किसी और देश का झंडा लगा था, लेकिन बाद में बदलकर रूस का लगा लिया. टैंकर को बचाने के लिए रूसी की पनडुब्बी सहित सैन्य मदद पीछे आ रही थी, लेकिन उससे पहली टैंकर को जब्त कर लिया.

रूसी टैंकर का पहले क्या था नाम?

यूएस सेना ने जिस टैंकर को जब्त किया उसका पुराना नाम Bella-1 था. बाद में नाम बदलकर 'Marinera' कर लिया. अमेरिकी सेना की यूरोपियन कमांड (EUCOM) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था. इसलिए इसे जब्त किया गया है.

रूसी मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका मरीनेरा टैंकर पर मौजूद रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करे और उनके अधिकारों और हितों का पूरा सम्मान करे. मॉस्को ने कहा कि अमेरिका को रूस में उनकी जल्द से जल्द वापसी में बाधा नहीं डालनी चाहिए.

ट्रंप की पुतिन और जिनपिंग को चेतावनी

अमेरिकी होम डिपार्टमेंट ने इस ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि रूस और चीन अगर किसी से डरता है तो वह अमेरिका से. ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में सेना को मजबूत किया है.

ट्रंप ने कहा कि अटलांटिक महासागर में रूस अगर हस्तक्षेप नहीं करता तो आज उसके पास यूक्रेन होता. चीन-रूस अगर आज डरते हैं तो उसकी वजह मेरा बनाय नया अमेरिका. नाटों भले ही हमारा साथ दे या नहीं, लेकिन हम उनका साथ हमेशा देते रहेंगे.

