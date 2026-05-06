खत्म हुई पाकिस्तान की 'बिचौलिया' गिरी! ईरान भी नहीं माना, अब ट्रंप ने भी दिया सबसे बड़ा झटका

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मैदान में खुद को मध्यस्थ साबित करने की पाकिस्तान की कोशिशें एक बार फिर नाकाम रही हैं.

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मंच पर खुद को एक शांतिदूत और मध्यस्थ के रूप में पेश करने की पाकिस्तान की कोशिशें एक बार फिर औंधे मुंह गिरी हैं. ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता कराने में बुरी तरह विफल रहने के बाद, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया है जिसकी टीस इस्लामाबाद को लंबे समय तक महसूस होगी.

ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के अशांत इलाके खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. यह फैसला न केवल राजनयिक संबंधों में कड़वाहट को दर्शाता है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वैश्विक स्तर पर एक बड़ी 'बेइज्जती' के तौर पर देखा जा रहा है.

पाकिस्तान की नाकामी

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस कदम के पीछे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अमेरिका का स्पष्ट आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और उसकी सुरक्षा एजेंसियां पेशावर में अमेरिकी राजनयिकों और कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही हैं. बीते कुछ समय में खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते आतंकी हमलों और कट्टरपंथी गतिविधियों ने वाशिंगटन की चिंता बढ़ा दी थी.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, "यह फैसला हमारे राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा और कुशल संसाधन प्रबंधन के प्रति हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता को दर्शाता है." अमेरिका का यह कदम सीधा संदेश है कि वह अब पाकिस्तान की खोखली सुरक्षा गारंटियों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है.

मध्यस्थता का सपना पड़ा भारी

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से पर्दे के पीछे से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था. शहबाज शरीफ सरकार को उम्मीद थी कि इस मध्यस्थता के बदले उन्हें अमेरिका से आर्थिक मदद और एफएटीएफ जैसे मोर्चों पर बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, न तो ईरान ने पाकिस्तान को भाव दिया और न ही अमेरिका ने उसकी क्षमता पर विश्वास किया. इस विफलता के तुरंत बाद कांसुलेट बंद करने का फैसला पाकिस्तान की विदेश नीति की ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है.

अब इस्लामाबाद बनेगा कंट्रोल सेंटर

पेशावर में वाणिज्य दूतावास के बंद होने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र से संबंधित सभी राजनयिक और प्रशासनिक कार्य अब इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास से संचालित होंगे. अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि भले ही पेशावर में उनकी भौतिक उपस्थिति खत्म हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी नीतिगत प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगी.

हालांकि, जानकारों का मानना है कि पेशावर जैसे रणनीतिक स्थान से पीछे हटना इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में सीधे निवेश या विकास कार्यों के बजाय केवल कंटेनमेंट की नीति पर चलना चाहता है.

पाकिस्तान के लिए इसके क्या मायने हैं?

यह घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए दोहरी मार है. एक तरफ जहां देश भीषण आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, वहीं अमेरिका जैसे पुराने सहयोगी का यह अविश्वास विदेशी निवेशकों के बीच गलत संदेश भेजेगा. पेशावर कांसुलेट का बंद होना यह भी साबित करता है कि खैबर पख्तूनख्वा और टीटीपी प्रभावित इलाकों पर पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण कमजोर पड़ चुका है. अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी शर्तों पर संबंध रखेगा. पाकिस्तान के पास अब न तो ईरान को मनाने की ताकत बची है और न ही अमेरिका को अपनी धरती पर सुरक्षित महसूस कराने की क्षमता.

