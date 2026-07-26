क्या आने वाला है 'वॉटर इमरजेंसी' का दौर? अमेरिका से आई डराने वाली रिपोर्ट

US City Water Crisis: अमेरिका का 3 लाख से अधिक आबादी वाला ये शहर आधुनिक अमेरिकी इतिहास में पूरी तरह से पानी खत्म होने वाला पहला 'डे जीरो' शहर बनने की कगार पर है.

कॉर्पस क्रिस्टी में अगले एक साल में पानी पूरी तरह खत्म हो सकता है

इस संकट का बड़ा कारण तेजी से बढ़ता औद्योगिक विकास है

प्रशासन ने गाड़ियों को धोने और बगीचों में पानी देने जैसी दैनिक गतिविधियों पर रोक लगाई

ये संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है

अमेरिका का एक प्रमुख शहर पानी की इतनी भीषण किल्लत का सामना कर रहा है कि यह पूरी तरह से सूखाग्रस्त होने वाला पहला आधुनिक अमेरिकी शहर बन सकता है. टेक्सास राज्य के तटीय शहर कॉर्पस क्रिस्टी, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा है, में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सूखा पड़ने, पानी की मांग बढ़ने और नए जल स्रोतों के विकास में देरी की वजह से पीने के पानी का संकट बेहद गहरा हो गया है.

फैक्ट्रियां पी गईं लोगों का पानी?

इस जल संकट को और ज्यादा गंभीर बनाने में यहां के तेजी से होते औद्योगिक विकास की बड़ी भूमिका रही है. इस इलाके में कई बड़े पेट्रोकेमिकल कारखाने और इंडस्ट्रियल प्लांट मौजूद हैं, जिन्हें चालू रखने के लिए रोजाना भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है. इसने पहले से ही मौसम की मार झेल रहे जल स्रोतों पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में यहां स्थापित किए गए प्लास्टिक केमिकल प्लांट को अपने सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हर दिन उतना पानी चाहिए होता है, जितना कॉर्पस क्रिस्टी शहर के सभी नागरिक मिलकर इस्तेमाल करते हैं. उद्योगों की इस असीमित खपत ने आम जनता के हिस्से के पानी पर सीधा डाका डाला है.

डीसैलिनेशन प्लांट और अटकी योजनाएं

स्थानीय प्रशासन ने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक डीसैलिनेशन प्लांट लगाने की योजना बनाई थी, ताकि पारंपरिक जल स्रोतों पर पड़ रहा बोझ कम किया जा सके. हालांकि, यह प्रोजेक्ट भारी बजट की कमी, सख्त सरकारी नियमों, पर्यावरण मंजूरी और स्थानीय स्तर पर हो रहे विरोध के कारण लंबे समय से अटका पड़ा है.

दूसरी तरफ, क्लाइमेट चेंज ने स्थिति को और ज्यादा बदतर बना दिया है. टेक्सास में पिछले कुछ सालों के दौरान पड़े भयंकर सूखे के कारण यहां के प्रमुख जलाशय और नदियां खतरनाक रूप से निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं.

केवल एक साल का बचा है पानी

इंसाइड क्लाइमेट न्यूज के पत्रकार डायलन बैडॉर के अनुसार, कॉर्पस क्रिस्टी अमेरिका का ऐसा शहर बन चुका है जो पानी पूरी तरह से खत्म होने यानी 'डे जीरो' के सबसे करीब पहुंच गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि हालांकि हाल ही में हुई बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन शहर के पास अब भी सिर्फ एक साल के इस्तेमाल लायक पानी का ही बैकअप बचा है. किसी भी बड़े शहर के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर और आपातकालीन मानी जाती है.

प्रशासन ने सख्त पाबंदियां की लागू

हालात से निपटने के लिए प्रशासन अब कई विकल्पों पर विचार कर रहा है. इसमें जमीन के काफी नीचे से पानी निकालने के लिए गहरे कुएं खोदना और उद्योगों के लिए इस्तेमाल हो चुके गंदे पानी को रीसाइकल करके फिर से उपयोग में लाना शामिल है. इसके अलावा, जिस विशाल डीसैलिनेशन प्लांट का प्रस्ताव रखा गया है, वह रोजाना करोड़ों लीटर साफ पानी बना सकता है, लेकिन इसे पूरा होने में कई साल लग सकते हैं और इसकी लागत अरबों डॉलर में होगी.

फिलहाल, शहर के आम नागरिकों पर पानी के इस्तेमाल को लेकर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. लोगों के गाड़ियों को धोने और बगीचों में पानी देने जैसी दैनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. अधिकारियों ने आगाह किया है कि अगर आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो मजबूरन आपातकालीन कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिनमें तय घंटों के हिसाब से पानी की सप्लाई करना या अस्थायी तौर पर कटौती करना शामिल है.

पूरी दुनिया के लिए सबक

कॉर्पस क्रिस्टी का यह संकट केवल अमेरिका का स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है. तेजी से बदलती जलवायु, घटते प्राकृतिक संसाधन और बढ़ती औद्योगिक मांगों के बीच संतुलन न बना पाने के कारण भविष्य में दुनिया के कई और बड़े शहर भी ऐसे ही भीषण जल संकट की चपेट में आ सकते हैं.

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