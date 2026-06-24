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अमेरिकी नागरिकता होगी 75% महंगी! जानिए भारतीयों की जेब पर कितना पड़ेगा असर?

अमेरिकी नागरिकता की फीस में बढ़ोतरी का नया प्रस्ताव वहां रह रहे लाखों प्रवासियों के लिए एक बड़ा झटका बनकर आया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 24, 2026, 01:01 PM IST

अमेरिकी नागरिकता होगी 75% महंगी! जानिए भारतीयों की जेब पर कितना पड़ेगा असर?

अमेरिका की नागरिकता की फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव (Image Source- Magnific)

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अमेरिका में रहकर अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे लाखों प्रवासियों के लिए अमेरिकी नागरिकता पाना उनके सफर का सबसे बड़ा और आखिरी पड़ाव होता है. लेकिन अब इस आखिरी मंजिल तक पहुंचना जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है. अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है, जिसके लागू होने के बाद अमेरिकी नागरिक बनने का खर्च करीब 75 से 80 फीसदी तक बढ़ सकता है. 

22 जून को जारी किए गए इस नए प्रस्ताव के मुताबिक, अमेरिकी नागरिकता के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र यानी फॉर्म N-400 की फीस में भारी बढ़ोतरी की तैयारी है. इतना ही नहीं, सरकार कम आय वाले लोगों को मिलने वाली छूट और फीस माफी की सुविधा को भी पूरी तरह खत्म करने जा रही है. इसका सबसे बड़ा झटका उन भारतीय प्रवासियों को लगेगा जो सालों से ग्रीन कार्ड के इंतजार के बाद अब नागरिकता पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे. 

अमेरिकी नागरिकता की फीस कितनी बढ़ जाएगी?

मौजूदा नियम, जो 2024 में तय हुए थे, के तहत अगर कोई व्यक्ति पेपर फॉर्म भरकर आवेदन करता है, तो उसे 760 डॉलर देने होते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन की फीस 710 डॉलर है. लेकिन नए प्रस्ताव के बाद पेपर फॉर्म की फीस बढ़कर 1,330 डॉलर (75% बढ़ोतरी) और ऑनलाइन फॉर्म की फीस 1,280 डॉलर (80% बढ़ोतरी) हो जाएगी यानी सीधे-सीधे 570 डॉलर (करीब 47,000 रुपये) का इजाफा. इसके अलावा, अगर किसी का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और वह इसके खिलाफ अपील करना चाहता है, तो फॉर्म N-336 की फीस भी करीब 1,475 डॉलर तक पहुंच जाएगी. 

किन लोगों के लिए है बड़ा झटका

इस बदलाव का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अब तक कम आय वाले जिन आवेदकों को आधी फीस 380 डॉलर देनी पड़ती थी, या जिनकी फीस पूरी तरह माफ हो जाती थी, उन्हें भी अब पूरा 1,330 डॉलर चुकाना होगा. इसका मतलब है कि गरीब प्रवासियों के लिए नागरिकता का खर्च 250% तक बढ़ जाएगा. केवल अमेरिकी सेना से जुड़े लोगों को ही इसमें छूट मिलेगी. कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस कदम से नागरिकता सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी.

अमेरिकी सरकार की दलील

आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा का लगभग 96 फीसदी खर्च आवेदकों की फीस से ही चलता है. सरकार का कहना है कि मौजूदा फीस से नागरिकता देने का पूरा खर्च नहीं निकल पा रहा है और विभाग को हर साल करीब 600 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है. इसलिए सरकार अब 'जो फायदा उठाएगा, वही पूरा खर्च भरेगा' वाले मॉडल पर काम कर रही है. 

भारतीयों पर क्यों पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

अमेरिका में नागरिकता लेने के मामले में भारतीय हमेशा सबसे आगे रहते हैं. ज्यादातर भारतीय H-1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं, फिर सालों के लंबे इंतजार के बाद उन्हें ग्रीन कार्ड यानी स्थायी निवास मिलता है. आंकड़ों के मुताबिक, इस समय लगभग 2 लाख 90 हजार भारतीय ऐसे हैं जो अमेरिकी नागरिकता के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है. अगर यह नया नियम लागू हो गया, तो इन भारतीयों को सामूहिक रूप से 165 मिलियन डॉलर (करीब 1300 करोड़ रुपये) से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा.

परिवारों का बजट बिगड़ेगा

भारतीयों में अक्सर पूरा परिवार एक साथ नागरिकता के लिए अप्लाई करता है. अभी पति-पत्नी मिलकर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 1,420 डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन नए नियम के बाद यह खर्च 2,560 डॉलर हो जाएगा. अगर परिवार में बूढ़े माता-पिता भी शामिल हैं, तो यह खर्च 5,120 डॉलर (करीब 4.25 लाख रुपये) पार कर जाएगा. भले ही भारतीय-अमेरिकी समुदाय को वहां संपन्न माना जाता है, लेकिन हर भारतीय टेक सेक्टर में बड़े पैकेज पर नहीं है. छोटे बिजनेस या कम आय वाले सेक्टर्स में काम करने वाले भारतीयों के लिए यह रकम एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी.

प्रस्ताव अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट

राहत की बात यह है कि यह प्रस्ताव अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है, फाइनल कानून नहीं. सरकार ने इस पर आम जनता और संगठनों से 60 दिनों के भीतर राय और आपत्तियां मांगी हैं. लोगों के फीडबैक की समीक्षा करने के बाद ही इसे फाइनल किया जाएगा, जिसमें आमतौर पर 4 से 10 महीने का समय लग जाता है. इसलिए जो लोग अभी नागरिकता के पात्र हैं, उनके पास पुरानी फीस पर ही आवेदन करने का एक आखिरी मौका है.

 

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