अंतरिक्ष बना नया युद्धक्षेत्र? अमेरिका के 'ऑन-ऑर्बिट' हथियारों पर भड़का चीन; कहा- सैन्य निर्माण तुरंत रोक वाशिंगटन

अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में 'ऑन-ऑर्बिट' सैन्य हथियारों की तैनाती स्वीकार करने के बाद चीन ने सख्त आपत्ति जताते हुए वॉशिंगटन से अंतरिक्ष में अपने सैन्य निर्माण को तुरंत रोकने की अपील करते हुए चेतावनी दी है.

अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष में 'ऑन-ऑर्बिट स्पेस कंट्रोल हथियार' तैनात हैं.

चीन ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए सैन्य निर्माण रोकने की अपील की है.

ट्रम्प प्रशासन 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली और अंतरिक्ष-आधारित इंटरसेप्टर तकनीक का विस्तार कर रहा है.



US China Space Weapons Conflict: अंतरिक्ष को लेकर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका के वायु सेना सचिव ट्रॉय मींक ने मैरीलैंड में आयोजित 'एयर, स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस' में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अमेरिकी सेना के पास अब अंतरिक्ष में कक्षा में तैनात 'ऑन-ऑर्बिट स्पेस कंट्रोल हथियार' मौजूद हैं, जो अमेरिकी बलों की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों से रक्षा करने में सक्षम हैं।

अमेरिकी सेना के इस सार्वजनिक खुलासे के तुरंत बाद चीन ने इस पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इस सैन्य तैनाती की आलोचना की और वॉशिंगटन से अंतरिक्ष में अपने सैन्य निर्माण को तुरंत रोकने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि बाहरी अंतरिक्ष को किसी भी स्थिति में संभावित युद्ध क्षेत्र या हथियारों की होड़ के मैदान में नहीं बदला जाना चाहिए।

इसके पीछे वजह क्या है?

अमेरिका द्वारा इस हथियार की सटीक क्षमता, निर्माण की समय-सीमा या इसके परीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वायु सेना सचिव मींक ने विवरण देने से इनकार करते हुए कहा कि हथियार की विशिष्ट क्षमताओं को उजागर करने से इसकी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि यह किस प्रकार की प्रणाली है या यह किन लक्ष्यों पर हमला कर सकती है।

इस खुलासे के बाद अमेरिकी स्पेस फोर्स ने कहा कि 'स्पेस कंट्रोल' का तात्पर्य अंतरिक्ष क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रतियोगिता बनाए रखना है। इसके तहत गतिज और गैर-गतिज दोनों माध्यमों से विरोधी देशों के अंतरिक्ष प्रणालियों को बाधित, कमजोर या आवश्यकता पड़ने पर नष्ट किया जा सकता है। इस बयान के बाद रक्षा विशेषज्ञों के बीच यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें अंतरिक्ष-आधारित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जैमिंग क्षमताएं शामिल हो सकती हैं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी सैन्य क्षमताओं का अंतरिक्ष में विस्तार कर रहा है और प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इसके अलावा, अमेरिका के पास अंतरिक्ष-आधारित इंटरसेप्टर के लिए 'फ्लाइट-रेडी हार्डवेयर' उपलब्ध हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे हैं।

क्यों है ये चिंता वाली बात ?

वर्तमान दौर में दुनिया की आधुनिक सेनाएं संचार, नेविगेशन, निगरानी और सटीक लक्ष्य निर्धारण के लिए पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंताजनक माना जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह अंतरिक्ष के केवल शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन करता है और इसके सैन्यीकरण के किसी भी प्रयास के खिलाफ है।

कानूनी और अंतरराष्ट्रीय नियमों की बात करें तो 1967 की आउटर स्पेस संधि के तहत देशों को अंतरिक्ष की कक्षा में सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) स्थापित करने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, यह संधि पारंपरिक हथियारों या सैटेलाइट्स को बेअसर करने वाली प्रणालियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसकी सभी गतिविधियां आउटर स्पेस संधि और सशस्त्र संघर्ष के अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करती हैं।

अंतरिक्ष में बढ़ते इस तनाव के बीच अमेरिका, चीन और रूस तीनों ने एक-दूसरे के सैटेलाइट्स को प्रभावित करने वाली 'काउंटर-स्पेस' क्षमताएं विकसित कर ली हैं, जिससे कक्षा में हथियारों की नई दौड़ शुरू होने की आशंका गहरी हो गई है।

अमेरिका के लिए क्यों है ये जरूरी ?

अमेरिका का मानना है कि अंतरिक्ष के रणनीतिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए अनिवार्य है। वायु सेना सचिव मींक के अनुसार, न केवल वायुक्षेत्र में बल्कि अंतरिक्ष में भी अमेरिकी सैन्य दबदबा कायम रखना बेहद जरूरी है।

दूसरी ओर, चीन ने अमेरिका से अपील की है कि वह अमूर्त बयानों के बजाय ठोस कार्रवाइयों के जरिए वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को बनाए रखे। आधुनिक सैन्य अभियानों में उपग्रहों की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए, आने वाले समय में अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को लेकर वैश्विक कूटनीतिक मंचों पर अमेरिका और चीन के बीच खींचतान और तेज होने की पूरी संभावना है।