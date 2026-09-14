AI पर आमने-सामने ट्रंप-जिनपिंग, जानिए टेक सुपरपावर की रेस में में कौन बनेगा अगला ग्लोबल लीडर?

हाल ही में दुनिया भर में यह चिंता जताई जा रही थी कि बेकाबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कहीं इंसानियत के लिए खतरा न बन जाए. इसी बीच अमेरिका और चीन के शीर्ष नेताओं ने इसको लेकर अपने-अपने विचार सामने रखे हैं. आइए जानते हैं इस पर ट्रंप और जिनपिंग का क्या कहना है.

ट्रम्प का मानना है कि AI रेस में चीन को पीछे रखना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है.

चीन ओपन-सोर्स और वैश्विक AI समझौते की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों को अपनी प्रगति में रोड़ा मानता है.

अमेरिका ने चीनी लैब्स पर 'डिस्टिलेशन' और औद्योगिक डेटा चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसे चीन ने खारिज किया है.



US China AI Race: एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंथ्रोपिक, ओपनएआई और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों के वैज्ञानिकों और अधिकारियों की उस अपील को दरकिनार कर दिया, जिसमें एआई के विकास को धीमा करने की बात कही गई थी. ट्रंप का मानना है कि एआई की सुपरपावर रेस में अमेरिका को चीन से आगे बनाए रखना है. उन्होंने कहा है कि जो एआई की जंग जीतेगा, वही दुनिया पर राज करेगा. दूसरी तरफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ओपन-सोर्स और वैश्विक सहयोग का आह्वान करते हुए एआई गवर्नेंस के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते का प्रस्ताव रखा है.

क्यों चर्चा में है यह मुद्दा?

यह मुद्दा इसलिए भी गरमा गया है क्योंकि वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच एक शिखर सम्मेलन होने वाला है. इससे पहले मई में बीजिंग में हुई बैठक में दोनों नेताओं ने एआई सुरक्षा पर चर्चा की थी, लेकिन उसके परिणाम बेहद सीमित रहे थे.

हाल ही में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश एआई पर एक अंतर-सरकारी संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं. हालांकि, दोनों देशों के बीच जारी गहरे भू-राजनीतिक तनाव और अविश्वास को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि किसी बड़ी तकनीकी सफलता या समझौते की उम्मीद काफी कम है.

अमेरिका को कैसे चुनौती दे रही हैं चीनी कंपनियों ?

सालों से चीन का एआई क्षेत्र अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों से पीछे रहा है. इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े तकनीकी नियंत्रण, जो चीनी कंपनियों को एडवांस एआई प्रोसेसर्स तक पहुंचने से रोकते हैं. ये प्रोसेसर्स जटिल एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अनिवार्य माने जाते हैं.

लेकिन पिछले साल चीनी एआई स्टार्टअप DeepSeek ने सीमित कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करके एक ऐसा मॉडल पेश किया, जिसने अमेरिकी मॉडल्स के प्रदर्शन को टक्कर दी और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. इसके बाद Alibaba, Z.AI, MiniMax और Moonshot जैसी चीनी लैब्स ने तेजी से प्रगति की है और एंथ्रोपिक व ओपनएआई जैसी फ्रंटियर अमेरिकी कंपनियों के दबदबा को खुली चुनौती दी है.

डेटा चोरी और 'डिस्टिलेशन' का क्या है विवाद ?

जैसे-जैसे चीनी मॉडल्स ने तरक्की की, वैसे-वैसे वाशिंगटन की तरफ से डेटा चोरी और चीटिंग के आरोप भी तेज हो गए. अमेरिका, ओपनएआई और एंथ्रोपिक का आरोप है कि चीनी कंपनियों ने अमेरिकी मॉडल्स के आउटपुट का उपयोग करके अपने मॉडल्स को ट्रेन किया है. इस प्रक्रिया को एआई इंडस्ट्री में 'डिस्टिलेशन' कहा जाता है.

FBI, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) और सीआईएसए जैसी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि चीनी कंपनियां औद्योगिक स्तर पर अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी कर रही है. एंथ्रोपिक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सरकार से जुड़े संदिग्ध ऑपरेटर्स ने हथियारों के विकास और शिनजियांग में उइगर अल्पसंख्यकों की निगरानी के लिए उसके सिस्टम का दुरुपयोग करने की कोशिश की. रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि मूनशॉट के Kimi मॉडल पर भेजी गई कुछ यूजर क्वेरीज़ को गुप्त रूप से एंथ्रोपिक के Claude मॉडल पर री-रूट किया गया था.

चीन का रुख और अमेरिका पर आरोप

चीन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह बकवास बताया है और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने साफ कहा है कि इस तरह की अफवाहें फैलाना और मार्केट में दुर्भावनापूर्ण कॉम्पिटिशन करना ग्लोबल एआई गवर्नेंस को भारी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि चीन का मानना है कि सभी देशों को मिलकर एक ऐसा एआई डेवलप करना चाहिए जो खुला, समावेशी और पूरी तरह से मानव कल्याण के लिए हो।

इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि बीजिंग खुद अमेरिकी एआई मॉडल्स की एडवांस साइबर क्षमताओं को लेकर काफी फिक्रमंद है और चीन ने अमेरिका पर 'हेजेमोनिक' प्रथाओं का आरोप लगाया है, जिसमें मनमाने ढंग से एंटिटी लिस्ट बनाना, तकनीकी पाबंदियां लगाना और एक बंद-सोर्स इकोसिस्टम तैयार करना शामिल है यहां तक कि चीन के राज्य सुरक्षा मंत्री चेन यिक्सिन के अनुसार, अमेरिका की ये सारी चालें वैश्विक एआई सप्लाई चेन को पूरी तरह से खंडित कर रही हैं।

आम लोगों और सुरक्षा पर क्या पड़ेगा असर?

अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर पब्लिक की सोच और रेगुलेशन के तरीके में कतई जमीन-आसमान का अंतर है, जहां अमेरिका में एआई के खतरों और इसके संभावित अस्तित्ववादी जोखिमों पर खुली सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का सख्त कंट्रोल है और वहां एआई के ट्रेनिंग डेटा, प्राइवेसी और प्रतिबंधित कंटेंट को लेकर सरकार ने पहले से ही बेहद कड़े राष्ट्रीय मानक सेट कर रखे हैं।

एक 2025 एडेलमैन सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक, चीन में 72% लोग एआई पर पूरा भरोसा करते हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा सिर्फ 32% है और चूंकि यह एडवांस एआई टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर की इकोनॉमी, मिलिट्री पावर और हमारी डेली लाइफ के डिजिटल टूल्स को पूरी तरह से ड्राइव करने वाली है, इसलिए इन दोनों ग्लोबल सुपरपावर्स के बीच का यह मुकाबला पूरी दुनिया के इंटरनेट, प्राइवेसी और सुरक्षा मानकों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।

