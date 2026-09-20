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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अमेरिकी सेना क्यों खरीद रही है यूक्रेन का 'Raybird' ड्रोन? 2,500 किमी रेंज के इस ‘शिकारी’ में क्या है खास

अमेरिकी सेना ने यूक्रेन की स्काईटन कंपनी के साथ Raybird ड्रोन की आपूर्ति के लिए 1.06 करोड़ डॉलर का अनुबंध किया है. जानिए अमेरिकी सेना का यह फैसला क्यों अहम है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 20, 2026, 07:57 PM IST

अमेरिकी सेना क्यों खरीद रही है यूक्रेन का 'Raybird' ड्रोन? 2,500 किमी रेंज के इस ‘शिकारी’ में क्या है खास

अमेरिका को पसंद आया यूक्रेन का Raybird ड्रोन, AI Photo

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  • अमेरिकी सेना ने यूक्रेनी कंपनी स्काईटन के साथ Raybird ड्रोन की खरीद के लिए 1.06 करोड़ डॉलर का अनुबंध किया है.
  • यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन तकनीक में आए तेजी से बदलावों से सबक लेकर अमेरिका यह कदम उठा रहा है.
  • सितंबर में अमेरिकी सेना ने 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के तहत गठित 600 सैनिकों की विशेष ड्रोन यूनिट को बंद कर दिया था.


US Army Raybird Drone Contract: यूक्रेन के युद्धक्षेत्र में ड्रोन तकनीक ने जिस तेजी से जंग के तौर-तरीकों को बदला है, उसने पूरी दुनिया की सैन्य रणनीतियों को नया रूप दे दिया है. अब दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाने वाली अमेरिकी सेना भी यूक्रेन के इस मैदानी अनुभव से सीखने और अपनी युद्ध क्षमताओं को आधुनिक बनाने में जुट गई है.

अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन की प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी स्काईटन के साथ 1.06 करोड़ डॉलर का एक बड़ा अनुबंध किया है. इस करार के तहत अमेरिकी सेना को यूक्रेन में निर्मित अत्याधुनिक Raybird ड्रोन सप्लाई किए जाएंगे.

अमेरिकी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन खरीदने का फैसला क्यों लिया?

वॉशिंगटन लंबे समय से इस बात का अध्ययन कर रहा है कि यूक्रेन की जंग में ड्रोन तकनीक ने किस प्रकार पारंपरिक सैन्य अभियानों की रूपरेखा बदल दी है. यूक्रेन में ड्रोन का इस्तेमाल न केवल निगरानी रखने बल्कि सटीक हमले करने और दिन-रात के अभियानों के लिए किया जा रहा है. यही वजह है कि अमेरिकी सेना युद्धक्षेत्र में आजमाए जा चुके रेबर्ड ड्रोन को अपनी सैन्य सूची में शामिल कर रही है.

स्काईटन को निशाना बना रहा है रूस

स्काईटन कंपनी को इस समझौते तक पहुंचने के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. 14 मई को रूस द्वारा कीव पर किए गए बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले में स्काईटन का मुख्य कार्यालय पूरी तरह तबाह हो गया था. इसके बावजूद, कंपनी ने समझदारी दिखाते हुए अपनी फैक्ट्रियों को पहले ही यूक्रेन के अन्य सुरक्षित हिस्सों और विदेशों में शिफ्ट कर दिया था. इसी वजह से रूस के इस भीषण हमले के बाद भी सेना को ड्रोनों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रही.

विशेष ड्रोन यूनिट बंद करने पर अमेरिका में क्यों छिड़ा था विवाद?

सितंबर 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने यूरोप स्थित 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के तहत लगभग 600 सदस्यों वाली एक विशेष ड्रोन वारफेयर यूनिट को भंग कर दिया था. एक साल से भी कम समय पहले बनाई गई इस खास यूनिट को बंद करने के बाद, सेना ने इसके सभी सैनिकों को दोबारा उनकी पुरानी जिम्मेदारी यानी एयरबोर्न इन्फैंट्री (पैदल सेना) के काम पर वापस भेज दिया है.

अमेरिकी संसद के दोनों प्रमुख दलों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के सांसदों ने सेना के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया था. सांसदों ने चेतावनी दी थी कि इस प्रायोगिक ड्रोन यूनिट को बंद करने से अमेरिकी सेना की यूक्रेन के युद्ध अनुभव से सीखने और समझने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है. ऐसे में स्काईटन के साथ 1.06 करोड़ डॉलर का यह नया करार अमेरिकी सेना द्वारा ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

यूक्रेन युद्ध में ड्रोन हमलों की मौजूदा स्थिति क्या है?

यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष में ड्रोन हमलों की तीव्रता लगातार बनी हुई है. हाल ही में यूक्रेन ने रूस के गाजप्रोमनेफ्ट-मॉस्को तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया. रूस के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मॉस्को क्षेत्र पर हुए एक बड़े ड्रोन हमले में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने 249 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया. दूसरी ओर, रूस ने भी यूक्रेन के विभिन्न इलाकों पर 138 अटैक ड्रोन दागे, जिनमें से 101 को यूक्रेनी वायु सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया.

इन घातक ड्रोन हमलों में आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंच रहा है. सुमी ओब्लास्ट में रूस के FPV ड्रोन ने एक कार को निशाना बनाया जिससे 4 लोगों की मौत हो गई. वहीं कीव ओब्लास्ट में हुए ड्रोन हमले में मां और दो बच्चों की जान चली गई. 

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