ईरान युद्ध के बीच पेंटागन में घमासान, जानिए क्यों अमेरिकी आर्मी सचिव डैन ड्रिस्कॉल ने दिया इस्तीफा

ईरान के साथ छह महीने से जारी टकराव के बीच अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल ने इस्तीफा दे दिया है. जानिए पेंटागन में मचे इस बड़े नेतृत्व संकट की पूरी कहानी.

डैन ड्रिस्कॉल ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ मतभेदों के चलते आर्मी सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है.

अमेरिकी थलसेना इस समय बिना नागरिक प्रमुख और बिना स्थायी सैन्य प्रमुख के काम कर रही है.

हेगसेथ के कार्यकाल में अफ्रीकी-अमेरिकी महिला अधिकारियों और जनरल क्रिस्टोफर डोनाह्यू जैसे अधिकारियों को हटाया गया है.

हेगसेथ के करीबी और मीडिया पर लगाम कसने वाले पेंटागन प्रवक्ता शॉन पार्नेल को नया आर्मी सचिव बनाया जा सकता है.

US Army Secretary Resigns: दुनिया की सबसे ताकतवर सेना यानी अमेरिकी सेना इस समय दो मोर्चों पर जूझ रही है. पहला मोर्चा है मध्य पूर्व में ईरान के साथ चल रहा छह महीने पुराना टकराव, और दूसरा मोर्चा है खुद पेंटागन के भीतर चल रहा अंदरूनी पावर स्ट्रगल. इस अंदरूनी लड़ाई का नतीजा यह हुआ है कि अमेरिकी सेना के नागरिक प्रमुख यानी आर्मी सचिव डैन ड्रिस्कॉल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह इस्तीफा रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ लंबे समय से चल रहे मतभेदों के बाद आया है. सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद ड्रिस्कॉल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है.

क्या है पूरा मामला?

डैन ड्रिस्कॉल और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच काफी समय से कई गंभीर मुद्दों पर टकराव चल रहा था. यह मतभेद मुख्य रूप से सेना के आधुनिकीकरण, कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त करने और कुछ अधिकारियों के प्रमोशन रोकने जैसे फैसलों को लेकर थे.

डैन ड्रिस्कॉल कई अधिकारियों को हटाए जाने और उनके प्रमोशन रोकने के फैसलों के सख्त खिलाफ थे. उन्होंने अपनी इस नाराजगी को केवल अंदर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसकी शिकायत सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से भी की थी. लेकिन जब मतभेद सुलझने के बजाय बढ़ते गए, तो ड्रिस्कॉल ने अपना पद छोड़ने का फैसला कर लिया.

पेंटागन से अधिकारी क्यों दे रहे हैं इस्तीफा?

ईरान के साथ जारी इस युद्ध के दौरान पद छोड़ने वाले डैन ड्रिस्कॉल दूसरे सबसे वरिष्ठ नागरिक सैन्य अधिकारी हैं. इससे पहले अप्रैल में नौसेना सचिव जॉन फेलन को उनके पद से हटा दिया गया था. अमेरिकी सैन्य ढांचे में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अलग-अलग नागरिक सचिव होते हैं, जो सीधे रक्षा मंत्री के अधीन काम करते हैं.

इस इस्तीफे ने अमेरिकी सेना के सामने एक गंभीर नेतृत्व संकट खड़ा कर दिया है, वह भी तब जब ईरान के साथ टकराव लगातार जारी है:

सेना प्रमुख का पद खाली: अमेरिकी थलसेना इस समय बिना किसी नागरिक प्रमुख (आर्मी सचिव) के तो है ही, साथ ही इसके पास कोई स्थायी सैन्य प्रमुख भी नहीं है. पूर्व सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पहले ही पद से हटाया जा चुका है.

उप प्रमुख की बर्खास्तगी: पिछले साल अक्टूबर में सेना के उप प्रमुख जनरल जेम्स मिंगस को भी हटा दिया गया था. उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित जनरल क्रिस्टोफर ला-नेव को अभी तक सीनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है, जो कि इतने बड़े पदों के लिए अनिवार्य होती है.

इसके अलावा रक्षा मंत्री हेगसेथ ने तीन अन्य जनरलों को भी पद से बर्खास्त कर दिया जो भविष्य में सेना प्रमुख बनने की दौड़ में शामिल थे. इसके कारण सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है.

टकराव की क्या है असली वजह?

रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के कार्यकाल में लिए गए कई फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, उनके कार्यकाल में अफ्रीकी-अमेरिकी अधिकारियों और महिला अधिकारियों पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई. हटाए गए अधिकारियों में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल सी.क्यू. ब्राउनभी शामिल हैं.

इसके अलावा, हेगसेथ ने उन अधिकारियों को भी निशाना बनाया जिन्हें वे अपने राजनीतिक विरोधियों के करीब मानते थे. इसमें जनरल क्रिस्टोफर डोनाह्यू का नाम भी शामिल है, जिन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. ड्रिस्कॉल इसी तरह की पक्षपातपूर्ण और जबरन बर्खास्तगी के खिलाफ खड़े थे, जो उनके और हेगसेथ के बीच टकराव की मुख्य वजह बनी.

कौन हैं डैन ड्रिस्कॉल?

डैन ड्रिस्कॉल अमेरिकी सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में इराक युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं दी थीं. उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उन्होंने प्रतिष्ठित येल लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की है. दिलचस्प बात यह है कि येल लॉ स्कूल में वे अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सहपाठी थे और दोनों के बीच बेहद करीबी संबंध हैं. अपनी इसी काबिलियत और प्रोफाइल की वजह से उन्हें रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा था. यह चर्चा तब और तेज हो गई जब हेगसेथ ईरान युद्ध में अपनी रणनीतियों को लेकर दबाव में आ गए.

अमेरिका के नए आर्मी सचिव कौन होंगे?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि ईरान के साथ चल रहा यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा. लेकिन हकीकत यह है कि छह महीने बीत जाने के बाद भी यह संघर्ष जारी है और अमेरिकी सेना इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है.

हालांकि अमेरिकी सैनिक ईरान के खिलाफ सीधे जमीनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे खाड़ी क्षेत्र में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सुरक्षा प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. इस रक्षात्मक मोर्चे पर तैनाती के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई है.

अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि ड्रिस्कॉल के जाने के बाद पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल नए आर्मी सचिव बन सकते हैं. पार्नेल को हेगसेथ का बेहद करीबी माना जाता है और उन्होंने ही सेना तक मीडिया की पहुंच को सीमित करने का काम किया था.

