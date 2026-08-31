ड्रोन युग में कदम रखने जा रहा है US Army का M1E3 Abrams टैंक; जानिए इसकी खूबियां

अमेरिकी सेना अपने सबसे आधुनिक M1E3 अब्राहम्स और XM30 टैंक प्रोटोटाइप का परीक्षण करने जा रही है. यूक्रेन युद्ध से सीख लेते हुए इस नए टैंक को ड्रोन और एडवांस मिसाइलों से निपटने के लिए तैयार किया गया है.

अमेरिकी सेना अपने M1E3 अब्राहम्स और XM30 प्रोटोटाइप को परीक्षण के लिए 1st कैवलरी डिवीजन के पास भेज रही है.

आधुनिक युद्धक्षेत्र में ड्रोन के खतरे को देखते हुए टैंक की सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह इन-बिल्ट और मजबूत किया जा रहा है.

यह नया टैंक पहले के अब्राहम्स मॉडल की तुलना में काफी हल्का होगा और इसका लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट छोटा होगा.

US Army Next Generation Tank: अमेरिकी सेना अपने बख्तरबंद बेड़े को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए एक बड़े कदम की ओर बढ़ रही है. लगभग पांच दशक पहले शीत युद्ध के दौरान तैयार किए गए अपने मुख्य युद्धक टैंक 'अब्राहम्स' को अब अमेरिकी सेना बिल्कुल नए अवतार M1E3 अब्राहम्स के रूप में पेश करने की तैयारी में है.

इस अगले चरण के विकास के तहत, अमेरिकी सेना अपने M1E3 अब्राहम्स और XM30 के प्रोटोटाइप को परीक्षण के लिए 1st कैवलरी डिवीजन के पास भेज रही है. यह डिवीजन इन दोनों प्रोटोटाइप का गहन परीक्षण करेगी और सेना को अपना फीडबैक देगी, जिससे भविष्य के बख्तरबंद युद्ध की रणनीति और सुरक्षा तकनीकों को आकार देने में मदद मिलेगी.

शीत युद्ध से ड्रोन युग तक का सफर

अब्राहम्स टैंक का इतिहास लगभग पांच दशक पुराना है. इसे शीत युद्ध के दौरान यूरोप में सोवियत संघ और वारसॉ पैक्ट के भारी बख्तरबंद टैंकों के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था और इसने 1980 में अमेरिकी सेना में अपनी सेवा शुरू की थी.

लेकिन आज का युद्धक्षेत्र पूरी तरह से बदल चुका है. यूक्रेन युद्ध ने यह साफ कर दिया है कि आज के समय में ड्रोन हमलों, लंबी दूरी के सटीक हथियारों और लगातार रहने वाली निगरानी के कारण टैंकों का बिना पहचान में आए मैदान में घूमना बेहद मुश्किल हो गया है. इसी युद्ध से सीख लेकर अमेरिकी सेना ने M1E3 अब्राहम्स को विकसित किया है.

M1E3 अब्राहम्स में क्या होगा खास?

यह नया टैंक केवल पुराना अपग्रेड नहीं है, बल्कि इसे बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है ताकि इसका वजन हल्का हो, लॉजिस्टिक्स की जरूरतें कम हों और इसकी युद्ध क्षमताएं बहुत ज्यादा हों. कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) की रिपोर्ट के अनुसार, पारंपरिक चार क्रू सदस्यों के बजाय इस टैंक को केवल तीन लोग संचालित करेंगे. इसके ऑटोलोडर तकनीक के कारण बुर्ज में किसी सैनिक को बैठने की आवश्यकता नहीं होगी. बुर्ज पूरी तरह से स्वचालित होगा और तीनों क्रू सदस्य टैंक के सबसे सुरक्षित हिस्से यानी मुख्य बख्तरबंद पतवार के भीतर बैठेंगे.

यूक्रेन में ड्रोन के खतरों को देखते हुए इस टैंक में इन-बिल्ट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (APS) और काउंटर-यूएएस क्षमताएं दी जा रही हैं ताकि यह खुद पर होने वाले ड्रोन या एंटी-टैंक मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम कर सके. इसके साथ ही, टैंक को एक हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक इंजन से लैस किया जाएगा, जिससे ईंधन की खपत कम होगी और टैंक के ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों को अधिक बिजली मिल सकेगी.

दुश्मन के रडार और थर्मल कैमरों की पकड़ से बचने के लिए इसके थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को भी कम करने पर काम किया जा रहा है. यह टैंक एआई-सक्षम प्रणालियों से लैस होगा और भविष्य में रोबोटिक सैन्य वाहनों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होगा.

