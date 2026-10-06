FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कारगिल में दुश्मन पर गोले बरसाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना की कमान, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा चुके दमखम

कारगिल में दुश्मन पर गोले बरसाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना की कमान, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा चुके दमखम

सिविल इंजीनियर, 2017 में क्रैक किया UPSC एग्जाम, कौन हैं दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत, जिन्होंने प्रमोशन से किया इनकार?

सिविल इंजीनियर, 2017 में क्रैक किया UPSC एग्जाम, कौन हैं दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत, जिन्होंने प्रमोशन से किया इनकार?

Explainer: सिर्फ इन दो कंडीशन में ही हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त! यहां समझें क्या होती है पूरी प्रक्रिया

Explainer: सिर्फ इन दो कंडीशन में ही हटाए जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त! यहां समझें क्या होती है पूरी प्रक्रिया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या दोहराने वाला है कोरोना जैसा खतरा? आइसोलेशन में 200 से ज्यादा लोग, जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक

क्या दोहराने वाला है 'कोरोना' जैसा खतरा? जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक

Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा

Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा

गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

US आर्मी के पूर्व मेजर को गोली मारकर मौत की सजा, 'अल्लाह हू अकबर' चिल्लाकर कर डाली थी 13 लोगों की हत्या

निदाल हसन मलिक ने कोर्ट मार्शल में अंधाधुंध गोलीबारी की बात कबूल की थी. मलिक ने 2013 में कहा था कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका के युद्ध का विरोधी था और तालिबान के समर्थन में उसने हमले को अंजाम दिया था.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Oct 06, 2026, 06:30 PM IST

US आर्मी के पूर्व मेजर को गोली मारकर मौत की सजा, 'अल्लाह हू अकबर' चिल्लाकर कर डाली थी 13 लोगों की हत्या

फोर्ट हुड शूटिंग में 17 साल बाद फैसला (फोटो क्रेडिट-AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 2009 में यूएस एयरबेस पर अंधाधुंध फायरिंग में 13 की हुई थी मौत 
  • अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड के दौरान दी गई थी गोली मारकर मौत की आखिरी सजा
  • यूएस आर्मी ने रेप-मर्डर के दोषी सैनिक को दी थी फांसी की सजा

अमेरिकी सेना के पूर्व मेजर और साइकेट्रिस्ट निदाल मलिक हसन को गोली मारकर मौत की सजा दी जाएगी. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद पेंटागन ने इसकी घोषणा की है. निदाल मलिक ने साल 2009 में टेक्सास के फोर्ट हूड में अंधाधुंध फायरिंग करके 13 लोगों की हत्या कर दी थी. 

पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ की सिफारिश को राष्ट्रपति ट्रंप ने मंजूरी दी है कि दोषी आतंकवादी निदाल मलिक हसन को यूएस आर्मी की फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा दी जाए. इस जिहादी ने 2009 में फोर्ट हूड में निहत्थे अमेरिकी सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. हमले के दौरान 'अल्लाह-हू-अकबर' चिल्लाते हुए उसने 13 लोगों को मार डाला और 32 को घायल कर दिया.'

उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार हसन के लिए न्याय का दिन आ ही गया. हसन को सजा देने के लिए समय और जगह आर्मी सेक्रेटरी तय करेंगे.

पेंटागन

सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसी सजा

निदाल मलिक को अगर गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है तो ये 31 जनवरी, 1945 के बाद ऐसा पहला मामला होगा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस में अमेरिकी सेना के फायरिंग स्क्वाड ने एडी डी. स्लोविक को मौत की सजा दी थी. 

अमेरिकी सेना ने आखिरी मौत की सजा 1961 में दी थी. यूएस आर्मी के सिपाही जॉन बेनेट ने एक लड़की के साथ रेप और फिर बाद में उसका मर्डर कर दिया था. इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कंसास राज्य के फोर्ट लेवेनवर्थ में बेनेट को फांसी पर लटकाकर मौत की सजा दी गई थी. 

एक प्रेग्नेंट समेत 13 सिपाहियों की मौत

टेक्सास में इतनी भयानक वारदात को अंजाम देने वाले निदाल मलिक हसन को जन्म उत्तरी वर्जीनिया में हुआ था. उसके माता-पिता फिलिस्तीनी मूल के हैं. उसने हमले के लिए यूएस आर्मी के एयरबेस फोर्ट हूड की एक मेडिकल बिल्डिंग को चुना, जहां सैनिक जांच और वैक्सीनेशन के लिए इकट्ठे हुए थे. 5 नवंबर, 2009 को बिल्डिंग में घुसते ही उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला सैनिक समेत 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 32 लोग घायल हुए.

इस हमले में घायल हुए सार्जेंट पैट्रिक जिग्लर ने किलीन डेली हेराल्ड को बताया था, 'उसने मेरी आंखों में देखते हुए मुझ पर बंदूक तान दी. एक ही पल में मैं नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था. मुझे ठीक होने में करीब एक साल का समय लगा.' सार्जेंट दो बार युद्ध में हिस्सा ले चुके थे. 

अफगानिस्तान में US युद्ध का विरोधी था निदाल हसन

निदाल हसन मलिक ने अपने कोर्ट मार्शल में अंधाधुंध गोलीबारी की बात कबूल की थी. मलिक ने 2013 में कहा था कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका के युद्ध का विरोधी था और तालिबान के समर्थन में उसने इस हमले को अंजाम दिया था. हसन ने कहा कि वो काबुल में अमेरिकी सेना की तैनाती और मुसलमानों की हत्या रोकने की कोशिश कर रहा था. उसे भी कुछ हफ्तों बाद वहां तैनात किया जाना था. 

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पता चला कि गोलीबारी से पहले हसन ने यमनी-अमेरिकी स्कॉलर अनवर अल-अवलाकी के साथ ईमेल के जरिए बात की थी, जिन पर अल-कायदा के साथ संबंध रखने का आरोप है. हसन ने अपने सहयोगियों के सामने इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्धों और सेना में मुसलमानों के साथ होने वाले व्यवहार का बार-बार विरोध भी किया था.

निदाल को 2013 में ठहराया गया था दोषी

हसन को अगस्त 2013 में  फोर्ट हूड हत्याकांड का दोषी ठहराया गया था. अदालत ने उसे मौत की सजा देने की सिफारिश की थी. बाद में उसे फोर्ट लेवेनवर्थ में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उसे मौत की सजा के तहत कैद रखा गया है. 

बीबीसी के मुताबिक, हसन इस समय अमेरिकी सेना की मौत की सजा पाए चार कैदियों में से एक है. अमेरिकी कानून के मुताबिक, किसी भी मिलिट्री सजा के लिए यूएस प्रेसिडेंट की मंजूरी जरूरी होती है. हालांकि राष्ट्रपति के फैसले को संघीय अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है. अगर कोर्ट ने फैसला बदल दिया तो दोषी की फांसी की सजा को बदला जा सकता है. 

1983 में असंवैधानिक घोषित हुआ था सैन्य मृत्युदंड

साल 1983 में संघीय अदालत ने सैन्य मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके इसे फिर से बहाल कर दिया था. अमेरिका में ज्यादातर फांसी की सजाएं राज्य के स्तर पर दी जाती हैं, जिसमें 27 राज्य, सेना और संघीय सरकार अभी भी मौत की सजा को कानूनी रूप से विकल्प के रूप में देखते हैं. 

मौत की सजा के समर्थक हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौत की सजा के समर्थक हैं. उन्होंने जनवरी 2025 में दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले ही दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके इसे फिर से लागू कर दिया था. उनसे पहले जो बाइडेन ने संघीय स्तर पर मौत की सजा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. 

ये भी पढ़ें- 'गाजा' का बदला और शहीद होने की चाहत', Flydubai के ओमानी पायलट से पूछताछ में अब तक हुए क्या-क्या खुलासे

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या दोहराने वाला है कोरोना जैसा खतरा? आइसोलेशन में 200 से ज्यादा लोग, जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक
क्या दोहराने वाला है 'कोरोना' जैसा खतरा? जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक
Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा
Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement