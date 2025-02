अमेरिका में अब ट्रासजेंडर आर्मी में भर्ती नहीं हो पाएंगे. अमेरिकी सेना ने घोषणा की है कि अब आर्मी में ट्रासजेंडर्स को भर्ती नहीं मिलेगी.

अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां अमेरिकी सेना ने एक बड़ा फैसला लिया है. फैसले के अनुसार, अब ट्रांसजेडर सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे. यूएस आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है. इसका साथ ही सेवा सदस्यों के लिए लिंग परिवर्तन से संबंधित प्रक्रियाओंको सुविधाजनक बनाना बंद कर देगी.अमेरिकी सेना ने कहा कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है. आर्मी ने एक्स पर लिखा कि जेंडर डिस्फोरिया की हिस्ट्री वाले व्यक्तियों के लिए सेना में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई है.

यूएस आर्मी ने एक्स पर किया पोस्ट

यूएस आर्मी ने X पोस्ट में लिखा, 'तत्काल प्रभाव से, जेंडर डिस्फोरिया की हिस्ट्री वाले व्यक्तियों के लिए सेना में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई है. सर्विस मेंबर्स के लिए लिंग परिवर्तन की पुष्टि या सुविधा से जुड़ी सभी चिकित्सा प्रक्रियाओं को रोक दिया गया है. जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित व्यक्तियों ने स्वेच्छा से हमारे देश की सेवा की है और उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा.'

The #USArmy will no longer allow transgender individuals to join the military and will stop performing or facilitating procedures associated with gender transition for service members.



Stay tuned for more details.

ये भी पढ़ें-'मैं बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ देता हूं...', रिजीम चेंज से जुड़े सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा जवाब

अमेरिकी सेना की यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पिछले महीने की गई घोषणा के बाद आई है. उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सेना को नया आकार देंगे. ट्रंप के इन फरमानों में ट्रांसजेंडर्स को अमेरिकी सशस्त्र बलों में सेवा देने पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.