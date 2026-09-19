पेट्रियट संकट के बीच यूक्रेन को बड़ी राहत, अमेरिका ने $2.7 बिलियन के पैकेज को दी मंजूरी; जानिए इसमें क्या है शामिल

अमेरिका ने यूक्रेन को $2.7 बिलियन के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है. ईरान युद्ध के कारण पेट्रियट की कमी और लगातार रूसी ड्रोन हमलों के बीच इस पैकेज कीव को कितना मिलेगा लाभ.

अमेरिका ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और संबंधित उपकरणों की $2.7 बिलियन की संभावित बिक्री को मंजूरी दी.

इस सैन्य पैकेज में S-300 Clone, GAM-67 मिसाइलें, ड्रोन रोधी रडार और लेजर-निर्देशित एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं.

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण यूक्रेन के पास पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है.

US Ukraine Defense Package: अमेरिकी विदेश विभाग ने 18 सितंबर 2026 को यूक्रेन को लगभग 2.7 अरब डॉलर (करीब $2.7 बिलियन) के हवाई सुरक्षा उपकरण और सेवाएं बेचने की मंजूरी दे दी है. यूक्रेन की मांग पर तैयार किए गए इस रक्षा पैकेज में S-300 क्लोन मिसाइलें, GAM-67 मिसाइलें, ड्रोन रोधी रडार, लंबी दूरी तक मार करने वाले लेजर-गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर को अपग्रेड करने वाली किट शामिल हैं. अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, इस कदम का मुख्य उद्देश्य अपने मित्र देश की सुरक्षा को मजबूत करके खुद अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बढ़ावा देना है.

पेट्रियट मिसाइलों की कमी के बीच यह रक्षा समझौता यूक्रेन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे यूक्रेन के लिए इन जरूरी मिसाइलों को पाना बेहद मुश्किल हो गया है. ऐसे नाजुक समय में अमेरिका का यह 2.7 अरब डॉलर का नया रक्षा पैकेज यूक्रेन की आसमान से होने वाले हमलों से रक्षा करने में बहुत मददगार साबित होगा. इस पूरे सौदे का खर्च यूक्रेन द्वारा यूरोपीय देशों से मिली मदद और पिछले अमेरिकी प्रशासन द्वारा तय किए गए 'फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग' (FMF) फंड के जरिए उठाया जाएगा.

रूस के ड्रोन हमलों की क्या है नई रणनीति ?

रूस ने अपनी बमबारी रणनीति में बदलाव करते हुए दिनभर लगभग हर घंटे ड्रोन हमले करना शुरू कर दिया है, जिनके जरिए नागरिक बुनियादी ढांचों और नागरिक इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. इसके साथ ही रूस बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले भी जारी रखे हुए है.

हाल ही में एक ही रात में रूस द्वारा दागे गए 174 ड्रोनों (जिनमें शाहेद-टाइप अटैक ड्रोन शामिल थे) में से यूक्रेनी वायुसेना ने 138 ड्रोनों को मार गिराया. इसके अलावा, रूस यूक्रेन पर हमलों के लिए उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों के बजाय RM48U नामक पुनर्चक्रित S-400 ट्रेनिंग मिसाइलों का इस्तेमाल भी बढ़ा रहा है, जो सामान्य मिसाइलों की तुलना में कम सटीक होती हैं.

युद्ध के मैदान में एक ओर जहां यूक्रेनी आक्रामक अभियानों के कारण उत्तरी डोनेट्स्क ओब्लास्ट से रूस की एलीट ड्रोन यूनिट पीछे हट गई है, वहीं दूसरी ओर रूसी सेना को भारी जनहानि का सामना करना पड़ रहा है. एक आंकड़ों के अनुसार, 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस के 1,516,430 सैनिक हताहत हो चुके हैं. इसके अलावा, यूक्रेन की नेशनल गार्ड ने विदेशी वालंटियर्स को सेना में शामिल करने के लिए एक नया भर्ती केंद्र खोला है.