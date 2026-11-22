सिएटल-टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला इमिग्रेशन अधिकारियों का पैर पकड़कर बिलखती नजर आ रही है, जानें क्या है पूरा मामला...

US Airport Viral Video: अमेरिका के सिएटल-टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में मास्क पहले इमिग्रेशन ऑफिसर्स फ्लाइट में सवार हो रहे दो पैसेंजर्स को हिरासत में लेते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक महिला एक ऑफिसर का पैर पकड़कर बिलखती हुई नजर आ रही है. यह कार्रवाई एयरपोर्ट के भीड़भाड़ वाले जेट ब्रिज पर हुई, जहां उस समय यात्री अपने सामान के साथ विमान में चढ़ने के लिए लाइन में खड़े थे. इस दौरान पैसेंजर्स और इमिग्रेशन एजेंट्स के बीच टकराव की स्थिति बन गई. इसका असर लॉस एंजिल्स जाने वाली फ्लाइट पर भी पड़ा और उसकी उड़ान में देरी हुई.

ICE Seattle arrests illegal aliens upon arrival at Sea-Tac airport ✈️ https://t.co/gLBvkOu2QB — Katie Daviscourt 📸 (@KatieDaviscourt) November 21, 2026

कब हुई घटना?

यह घटना अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 1306 की बोर्डिंग के दौरान हुई. विमान को सुबह 8:10 बजे रवाना होना था. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इमिग्रेशन अधिकारी जमीन पर मौजूद महिला को पकड़ने के लिए काफी संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं और आसपास दूसरे पैसेंजर्स अपने सामान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक महिला अधिकारियों पर चिल्लाती और अपने फैमिली मेंबर्स को ले जाने का विरोध करती नजर आती है. न्यूज एसेंजी असोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, वह यह भी कहती है कि वे उसकी बेटी को लेकर जा रहे हैं और उसके पास वर्क परमिट है.

घटना के बाद अलास्का एयरलाइंस ने चिंता जताई और कहा कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के अधिकारियों ने इस कार्रवाई से पहले एयरलाइन को कोई जानकारी नहीं दी थी. वहीं, वॉशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने ICE की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसके तरीकों को 'पूरी तरह गैर-अमेरिकी' बताया. उन्होंने एजेंसी को खत्म करने तक की मांग कर दी.

ICE is completely and totally out of control. Like many Americans, I’m outraged by masked agents, who do not identify themselves, dragging people off jetways as they board a flight, creating chaos in our communities. Today’s actions at Seattle-Tacoma International Airport are just the latest example of ICE’s deeply un-American tactics. I’ll have more to say this afternoon. https://t.co/6AGkLYdEwI November 21, 2026

ICE ने बताया क्यों की दो यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई?

अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ICE ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी कर इस कार्रवाई की वजह बताई. एजेंसी के मुताबिक, 21 नवंबर 2026 को सुबह करीब 8:05 बजे अधिकारियों ने एक टारगेटेड एनफोर्समेंट ऑपरेशन चलाया था. इसका मकसद मैक्सिको के नागरिक रिकार्डो लारोंडो मेंडोजा को गिरफ्तार करना था.

ICE का आरोप है कि रिकार्डो अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह रहा था. एजेंसी ने इसे देश के इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन बताया. ICE ने अपने बयान में कहा कि अधिकारियों ने इस वजह से उसे हिरासत में लेने के लिए कार्रवाई की थी. इस ऑपरेशन के दौरान एक दूसरी यात्री सोफिया हर्नांडेज मेजिया को भी हिरासत में लिया गया.

On November 21, 2026, at approximately 8:05 a.m. PST, ICE officers conducted a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, an illegal alien from Mexico who overstayed his visa in violation of our nation’s laws. During the arrest other travelers began to obstruct and assault our law enforcement officers—a federal crime and a felony. One passenger hurled hot coffee on the officers. Other passengers began obstructing federal officers. The individual who threw the hot coffee was identified as Sofia Hernandez Mejia, an illegal alien from Mexico and visa overstay. She was subsequently arrested as well. She will be charged with assaulting a federal officer. Assaulting and obstructing law enforcement is a crime and a felony. Secretary Mullin has been clear: anyone who assaults or obstructs law enforcement will be prosecuted to the fullest extent of the fullest extent of the law. Our brave law enforcement is facing more than a 1,600% increase in assaults, 3,300% increase in vehicular attacks, and an 8,000% increase in death threats against them. This violence must end. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 22, 2026

ICE के मुताबिक, टकराव के दौरान सोफिया ने अधिकारियों पर गर्म कॉफी फेंक दी थी. एजेंसी का कहना है कि सोफिया भी मैक्सिको की नागरिक है और अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह रही थी. एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कार्रवाई के दौरान कुछ दूसरे पैसेंजर्स ने भी अधिकारियों को रोकने और उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की. ICE ने चेतावनी दी कि फेडरल अधिकारियों पर हमला करना या उन्हें उनकी ड्यूटी करने से रोकना अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. ICE ने यह भी दावा किया कि उसके अधिकारियों पर हमले, वाहनों से टक्कर मारने की घटनाओं और जान से मारने की धमकियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.