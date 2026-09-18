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    B-21 रेडर के आने तक रिटायर नहीं होंगे B-1 और B-2 बॉम्बर्स; जानिए अमेरिकी वायुसेना ने क्यों लिया यह फैसला?

    अमेरिकी वायुसेना ने अपने B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स का सेवाकाल बढ़ाने का फैसला किया है। जानिए B-21 रेडर की तैनाती और उत्तर स्टार रेडीनेस अभियान से जुड़ी पूरी जानकारी.

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    Aman Upadhyay

    Updated : Sep 18, 2026, 09:06 PM IST

    B-21 रेडर के आने तक रिटायर नहीं होंगे B-1 और B-2 बॉम्बर्स; जानिए अमेरिकी वायुसेना ने क्यों लिया यह फैसला?

    B-21 रेडर के आगमन तक सेवा में बने रहेंगे B-1 और B-2 बॉम्बर्स, AI Photo

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    • अमेरिका ने  B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स के सेवाकाल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
    • B-21 रेडर विमान 2027 में दक्षिण डकोटा स्थित एल्सवर्थ एयर फोर्स बेस पर पहली डिलीवरी के लिए निर्धारित हैं.
    • B-1 और B-2 बॉम्बर्स के अनुभवी पायलट ही B-21 रेडर को उड़ाने वाले शुरुआती पायलटों के समूह में शामिल होंगे.


    B1 Lancer B2 Spirit Service Extension:  अमेरिकी वायुसेना ने B-1 और B-2 बॉम्बर्स का सेवाकाल बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया? अमेरिकी वायुसेना ने अपने दो सबसे प्रमुख और शक्तिशाली बॉम्बर विमानों B-1 लांसर और B-2 स्पिरिट के सेवाकाल को आगे बढ़ाने का एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया है। वायुसेना के एक अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय अमेरिकी बॉम्बर बेड़े की युद्ध तत्परता और परिचालन क्षमता को उच्च स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। 

    अमेरिका इस समय अपनी अगली पीढ़ी के अत्याधुनिक स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर के विकास और उत्पादन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जब तक B-21 रेडर पूरी तरह से तैयार होकर सेना में शामिल नहीं हो जाता, तब तक B-1 और B-2 विमानों को सेवा में बनाए रखना अमेरिकी वायु रक्षा तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    इस फैसले की आधिकारिक घोषणा कहां और किसने की?

    बॉम्बर्स के सेवाकाल में इस विस्तार की आधिकारिक घोषणा एयर एंड स्पेस फोर्सेज एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'एयर, स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस 2026' में की गई। इस सम्मेलन के दौरान ‘फ्लाइंग एंड फिक्सिंग टू फाइट एंड विन’ शीर्षक वाले एक विशेष पैनल चर्चा में बोलते हुए एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के कमांडर जनरल स्टीफन एल. डेविस ने इस फैसले की पुष्टि की। जनरल डेविस ने स्पष्ट किया कि B-1 और B-2 दोनों बॉम्बर विमानों का सेवाकाल बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों में किसी भी सुरक्षा चुनौती से आसानी से निपटा जा सके।

    B-21 रेडर की तैनाती का क्या प्लान है? 

    अमेरिकी वायुसेना का दीर्घकालिक लक्ष्य आने वाले दशकों में अपने पुराने हो रहे B-1 और B-2 बॉम्बर बेड़ों को पूरी तरह से रिप्लेस करना है। इस योजना के तहत वायुसेना कम से कम 100 नए B-21 रेडर विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी में जुटी है। जनरल स्टीफन एल. डेविस के अनुसार, B-21 रेडर विमानों की पहली डिलीवरी वर्ष 2027 में दक्षिण डकोटा स्थित एल्सवर्थ एयर फोर्स बेस में किए जाने का कार्यक्रम तय है। इसके अलावा, वायुसेना ने एक और अहम रणनीति बनाई है जिसके तहत B-1 और B-2 विमानों को उड़ाने वाले अनुभवी पायलट ही B-21 रेडर को संचालित करने वाले शुरुआती पायलटों के समूह में शामिल होंगे।

    B-1 और B-2 विमान कितने समय तक सेवा में रहेंगे? 

    हालांकि जनरल डेविस ने यह सटीक समय-सीमा उजागर नहीं की कि इन विमानों की सेवा अवधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले दशक में रिटायरमेंट की योजना के बावजूद वायुसेना आने वाले सालों में B-1 और B-2 विमानों में आधुनिक निवेश जारी रखेगी।

    वायुसेना का लक्ष्य B-21 के पूरी तरह से चालू होने तक B-2 स्पिरिट की युद्ध प्रभावशीलता को बनाए रखना है। वहीं, B-1 लांसर और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से जारी रहेगा ताकि वे भविष्य के अभियानों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।

    'नॉर्थ स्टार रेडीनेस कैंपेन' क्या है? 

    अपने बॉम्बर बेड़े की परिचालन को तुरंत बढ़ाने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में एक विशेष ऑपरेशनल अभियान शुरू किया है, जिसे 'नॉर्थ स्टार रेडीनेस कैंपेन' नाम दिया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस और B-1 लांसर विमानों की मिशन-कैपेबल संख्या में तेजी से वृद्धि करना है। 

    इस अभियान के जरिए स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी को तेज किया जा रहा है, इंजीनियरिंग सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है और डिपो में होने वाले रखरखाव की प्रक्रिया में गति लाई जा रही है। इस पहल से विमानों की तकनीकी खामियों को तेजी से ठीक किया जा सकेगा और अमेरिकी वायुसेना की वैश्विक प्रहार क्षमता बनी रहेगी।
     

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