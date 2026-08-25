अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर रूस में क्यों हुआ लैंड? ये हो सकती है वजह

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी वायु सेना का एक परिवहन विमान वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतरा. इसने यूरोपीय देश लात्विया के रीगा से करीब मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी.

यूएस एयरफोर्स का प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर ने रूस में लैंड किया है.

इस प्लेन ने लात्विया के रीगा से अपनी उड़ान भरी थी.

इस विमान को 23 अगस्त को अमेरिकी कैंप स्प्रिंग्स एयरबेस पर देखा गया था.

अमेरिकी एयरफोर्स के एक विमान ने मंगलवार (25 अगस्त) को अचानक रूस की राजधानी मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर लैंड किया. यूएस मिलिट्री के प्लेन की इस तरह रूस में लैंडिंग होने से हंगामा मच गया और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी. इस पर हैरानी तो तब हुई, जब क्रेमलिन की ओर से ऐसा बयान आया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. क्रेमलिन ने कहा कि उसके पास विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है.



फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी वायु सेना का एक परिवहन विमान वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतरा. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बोइंग ग्लोबमास्टर नामक इस विमान का टेल नंबर अमेरिका में रजिस्टर्ड था और इसने यूरोपीय देश लात्विया के रीगा से करीब मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी.

An unusual visitor to Moscow this morning. 👀



A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM — Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026

23 अगस्त को रीगा पहुंचा था ये विमान

जब ये प्लेन मॉस्को में उतरा तो ऐसी इस पर चर्चा शुरू हो गई कि हो सकता है रूस-यूक्रेन युद्ध पर किसी तरह की बातचीत के लिए यूएस डेलीगेशन पहुंचा हो. जब इसको लेकर क्रेमलिन से सवाल पूछा गया तो उसके प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा इस सप्ताह अमेरिकी डेलीगेशन के साथ बातचीत करने की कोई योजना नहीं है. आंकड़ों से यह भी पता चला कि ये विमान 23 अगस्त को वाशिंगटन डीसी के पास स्थित अमेरिकी कैंप स्प्रिंग्स एयरबेस से रीगा पहुंचा था. अब उसके बाद रीगा से मॉस्को में लैंड किया है.

मैरीलैंड के यूएस एयरबेस से भरी थी प्लेन ने उड़ान

फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार, यह विमान रविवार दोपहर पूर्वी समय के अनुसार शाम 5 बजे से ठीक पहले मैरीलैंड स्थित अमेरिकी वायु सेना के जॉइंट बेस एंड्रयूज से रवाना हुआ था. यह बेस अमेरिकी राष्ट्रपति और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आधिकारिक हवाई यात्रा के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख सैन्य सुविधा है. पिछली बार जनवरी में अमेरिका में पंजीकृत कोई उड़ान सीधे यूरोप से रूस आई थी, जब विशेष दूत स्टीवन विटकॉफ और जेरेड कुशनर यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शांति वार्ता के लिए उतरे थे.

अमेरिकी विमान के रूस में लैंडिंग की ये हो सकती है वजह

अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर सैनिकों और सैन्य उपकरणों के भारी क्षमता वाले, लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है. इसलिए इसकी अचानक लैंडिंग से कई थ्योरीज सामने आई हैं. ऐसा हो सकता है कि कैदियों की अदला-बदली के लिए प्लेन ने लैंड किया हो. अगस्त 2026 की शुरुआत में पूर्व अमेरिकी मरीन रॉबर्ट गिलमैन की हाई-प्रोफाइल रिहाई और इस साल की शुरुआत में हुई पिछली अदला-बदली के बाद अमेरिकी विमान रूस पहुंचा है. हालांकि रूस-यूक्रेन शांति वार्ता बुरी तरह से ठप पड़ी हुई है, फिर भी एक गुप्त राजनयिक चैनल की संभावना बनी रह सकती है.

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