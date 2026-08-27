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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अमेरिका की 'आतंकी देशों की सूची' से हटा सीरिया, लिस्ट में अब सिर्फ 3 देश, पाकिस्तान है कि नहीं?

अमेरिका की 'आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों' की सूची से बाहर होने के बाद राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा है कि देश ने एक काला धब्बा मिटा दिया है. सूची से हटने से सीरिया पर लगे कड़े अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंध कम होंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 27, 2026, 04:27 PM IST

अमेरिका की 'आतंकी देशों की सूची' से हटा सीरिया, लिस्ट में अब सिर्फ 3 देश, पाकिस्तान है कि नहीं?

अहमद अल-शरा को अमेरिका का सहयोगी माना जाता है. (फोटो- ANI)

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अमेरिका ने सीरिया को 'आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों' की अपनी लिस्ट से हटा दिया है. जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में घोषणा की थी. ट्रंप की घोषणा के बाद 45 दिनों तक इस फैसले की समीक्षा हुआ और अब कांग्रेस की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया गया है. अमेरिका ने सीरिया को इस लिस्ट में साल 1979 में शामिल किया था. अमेरिका का ये फैसला दिखाता है कि बशर अल-असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद यूएस और सीरिया के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव आया है. अब अमेरिका की  'आतंकी देशों की सूची' में केवल तीन देश शामिल हैं. 

अमेरिका की SSOT लिस्ट में अब कौन स देश?

सीरिया के हटने के बाद, अमेरिका की 'आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों' (SSOT) की लिस्ट में अब केवल तीन देश बचे हैं. ये हैं  ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया. दिसंबर 2024 में बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद सीरिया में अहमद अल-शरा राष्ट्रपति हैं. अहमद अल-शरा को अमेरिका का सहयोगी माना जाता है. उन्होंने ISIS  के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया है. सीरिया को लगभग 47 वर्षों बाद आतंकवाद के राज्य प्रायोजक' (State Sponsors of Terrorism) की सूची से आधिकारिक तौर पर हटाया गया है. 

अमेरिका की SSOT लिस्ट में अब जो तीन देश हैं उनमें से ईरान को 'आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों' की सूची में साल 1984 में शामिल किया गया था. उत्तर कोरिया इस लिस्ट में साल 2017 से है और क्यूबा को इस लिस्ट में साल 2021 में शामिल किया गया था. 

अमेरिका ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजक मानता है. ईरान पर मध्य पूर्व में विभिन्न हिंसक और उग्रवादी गुटों जैसे कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह, गाज़ा में हमास, और यमन में हूती विद्रोहियों को वित्तीय मदद, हथियार, और प्रशिक्षण देने का आरोप है. 

उत्तर कोरिया को इस लिस्ट में पहली बार 1988 में शामिल किया गया था. साल 2018 में इसे सूची से निकाल दिया गया लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा फिर से शामिल किया गया. उत्तर कोरिया पर विदेशी धरती पर आतंकवादी कृत्यों को समर्थन देने और अपने परमाणु/मिसाइल कार्यक्रमों के लिए अवैध तरीके से फंडिंग जुटाने वाले नेटवर्क चलाने का आरोप है. 

क्यूबा को इस लिस्ट में पहली बार 1982 में शामिल किया गया था. साल 2015 में ओबामा प्रशासन ने इसे लिस्ट से हटा दिया. जनवरी 2021 में ट्रंप प्रशासन द्वारा क्यूबा को फिर से 'आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों' की सूची में शामिल किया गया. क्यूबा पर अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों, खासकर अमेरिका के अपराधियों को शरण देने का आरोप है. क्यूबा ने कोलंबिया के विद्रोही समूह के नेताओं को शांति वार्ता टूटने के बाद प्रत्यर्पित करने से इनकार किया है. इससे भी अमेरिका नाराज है. बता दें कि इस लिस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों का नाम नहीं है. 
 

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