FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
80th Independence Day: पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा वंदे मातरम्, जानें इस स्वतंत्रता दिवस क्या-क्या होगा?

80th Independence Day: पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा वंदे मातरम्, जानें इस स्वतंत्रता दिवस क्या-क्या होगा?

अब देश में बने जेट इंजन के साथ उड़ान भरेंगे भारतीय लड़ाकू विमान! क्या है कावेरी 2.0, कितना ताकतवर?

अब देश में बने जेट इंजन के साथ उड़ान भरेंगे भारतीय लड़ाकू विमान! क्या है कावेरी 2.0, कितना ताकतवर?

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर घेरा, तैनात किए 20 से ज्यादा युद्धपोत, नाकेबंदी पर क्या बोला ईरान?

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर घेरा, तैनात किए 20 से ज्यादा युद्धपोत, नाकेबंदी पर क्या बोला ईरान?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा

Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा

इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल

इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर घेरा, तैनात किए 20 से ज्यादा युद्धपोत, नाकेबंदी पर क्या बोला ईरान?

अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर से सख्त करते हुए होर्मुज स्ट्रेट के आस-पास 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध कड़े करने की तैयारी कर रहे हैं.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Aug 10, 2026, 07:59 PM IST

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर घेरा, तैनात किए 20 से ज्यादा युद्धपोत, नाकेबंदी पर क्या बोला ईरान?

अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी सख्त की. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर सख्त की नाकेबंदी
  • ईरान ने कहा-  युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे
  • अब भी  होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं 

America-Iran war: अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नौसेनिक नाकेबंदी को एक बार फिर से सख्त कर दिया है. US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया है कि मध्य पूर्व में 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए गए हैं और  9 अगस्त तक 55 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है. CENTCOM ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया है कि इस इलाके में मिलिट्री मिशन के लिए तैनात युद्धपोतों में US नेवी का डिस्ट्रॉयर 'USS रॉस' भी शामिल है. अमेरिका के इस कदम ईरान भड़का हुआ है. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ताजा घटनाक्रम के बारे में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि जब बिना किसी रुकावट के कमर्शियल शिपिंग बहाल करने के समझौते की घोषणा हो जाएगी, तब अमेरिका  ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटा लेगा. अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के कदम ईरान की तरफ से अपने वादों को पूरा करने से जुड़े होंगे.

नाकेबंदी पर क्या बोला ईरान?

ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मान लेता, तब तक वह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से नहीं खोलेगा. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी बंदरगाहों की नाकेबंदी का जिक्र करते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी गैर-कानूनी और विनाशकारी गतिविधियों को रोके. उन्हें कहा कि ईरान चाहता है अमेरिका नाकेबंदी हटाए, महीनों तक चले युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध हटाए और ईरान की फ्रीज़ की गई संपत्ति को जारी करे.

क्या होर्मुज में जहाजों से फीस लेगा ईरान?

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोमवार, 10 अगस्त को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में दी जाने वाली समुद्री सेवाओं के लिए फीस ली जानी चाहिए. इस समय ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के ट्रांजिट के लिए एक कॉरिडोर तैयार करने के लिए बातचीत चल रही है. इस संबंध में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाघेई से पूछा गया कि क्या ईरान और ओमान के बीच समुद्री मार्ग में एक नया रास्ता तय करने पर बातचीत के दौरान मैरीटाइम सर्विस के लिए फीस को लेकर चर्चा हुई थी?

जवाब में बाघेई ने कहा, "आम तौर पर, जब आप समुद्री सेवा देते हैं, तो आपको उसके पैसे मिलने चाहिए. इस स्टेज पर, हम ऐसी डिटेल्स पर बात नहीं करते हैं." न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, बाघेई ने मीडिया को बताया कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत आसानी से और अच्छे से हो रही है.  नया मार्ग अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, जब तक कि ईरान और ओमान एक नए ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम पर सहमत नहीं हो जाते.

आर्थिक प्रतिबंध कड़े करेगा अमेरिका!

मीडिया आउटलेट एक्सियोस के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ सिर्फ आधी-अधूरी बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह ईरान पर नया सैन्य हमला करने के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं. ट्रंप ने कहा है कि ईरान आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत में है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में शतक और 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, जानें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा
Test में 300 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, एक ने दो बार किया ये कारनामा
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित भी शामिल
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement