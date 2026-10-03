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दुनिया

UN के 80 साल में 9 पुरुष बने चीफ; क्या दुनिया को मिलेगी पहली महिला सेक्रेटरी-जनरल? रेबेका ग्रिनस्पैन रेस में सबसे आगे

UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है. इतिहास में पहली बार नए चीफ के पद की रेस में घोषित उम्मीदवारों में पुरुषों से अधिक संख्या महिलाओं की है.

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Aman Upadhyay

Updated : Oct 03, 2026, 07:06 PM IST

UN के 80 साल में 9 पुरुष बने चीफ; क्या दुनिया को मिलेगी पहली महिला सेक्रेटरी-जनरल? रेबेका ग्रिनस्पैन रेस में सबसे आगे

दुनिया के 145 देशों ने UN के शीर्ष पदों पर महिलाओं की कम भागीदारी पर चिंता जाहिर की है, AI Photo 

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दुनिया भर में बराबरी और लोगों के हक की बात करने वाले संयुक्त राष्ट्र (UN) के अपने 80 साल के सफर में आज तक कोई भी महिला सबसे बड़े पद पर नहीं बैठ सकी है. अब तक केवल 9 पुरुषों ने ही इसकी कमान संभाली है. मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिन्होंने खुद माना है कि महिलाओं को पीछे रखना दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है और उनके कार्यकाल में पहली बार ऊंचे पदों पर पुरुषों के बराबर महिलाएं आई हैं.

इस बार स्थिति काफी बदली हुई नजर आ रही है. इतिहास में पहली बार UN महासचिव पद के लिए घोषित उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है. अभी मैदान में बचे 7 प्रमुख दावेदारों में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. ‘UN Women' और दुनिया भर के नेताओं का साफ मानना है कि अगर इस बार भी किसी महिला को मौका नहीं मिला तो बराबरी का ढिंढोरा पीटने वाले इस संगठन का असली चेहरा और उसकी कथनी-करनी का फर्क पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ जाएगा.

कौन-कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं?

सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों के बीच हुए Straw Polls में इस बार दो महिलाएं रेस में सबसे आगे निकल आई हैं:

  • रेबेका ग्रिनस्पैन : कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति रेबेका ग्रिनस्पैन इस समय संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) की प्रमुख हैं और वोटिंग में 10 देशों का साथ मिलने के बाद वह UN के अगले महासचिव की रेस में सबसे आगे निकल गई हैं.
  • कैरोलिन रोड्रिग्स-बर्केट : गुयाना की पूर्व विदेश मंत्री कैरोलिन रोड्रिग्स-बिर्केट इस समय UN में राजदूत हैं और वह इस पद की रेस में दूसरे नंबर पर चल रही हैं.
  • राफेल ग्रॉसी :  अर्जेंटीना के राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं. 

ये तीनों ही सबसे बड़े दावेदार लैटिन अमेरिका और कैरिबियन इलाके से हैं और बारी-बारी से अलग-अलग इलाकों को मौका देने के रिवाज के हिसाब से इस बार अगला महासचिव इसी क्षेत्र से चुने जाने की उम्मीद जताई जा रही है. 

UN महासचिव के पद को क्यों कहा जाता है 'सबसे असंभव काम'?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने एक बार UN महासचिव के पद को 'पूरे विश्व का मध्यस्थ' कहा था. इस पद को कूटनीति की दुनिया में 'सबसे असंभव काम' भी माना जाता है. इसका कारण यह है कि महासचिव को एक ही समय में एक राजनयिक, वकील, जनता के सेवक और किसी कंपनी के बड़े अफसर (CEO) की तरह काम करना पड़ता है. साथ ही सबसे ताकतवर देशों से लेकर दुनिया के सभी सदस्य देशों को एक साथ लेकर चलना होता है. उनके सामने महामारियों के बाद के बुरे असर, चारों तरफ बढ़ती हुई लड़ाइयां, सुरक्षा परिषद के भीतर बड़े देशों की आपसी खींचतान और पुराने तरीकों पर चल रही सुस्त सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह सुधारने जैसी बेहद मुश्किल चुनौतियां होती हैं. 

संयुक्त राष्ट्र के 80 साल के इतिहास में अब तक केवल 9 पुरुष ही इसके महासचिव बने हैं

महिलाओं की हिस्सेदारी का क्या आंकड़ा है?

'Women in Multilateralism' की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर के बहुपक्षीय संगठनों में से 46 फीसदी की कमान तो महिलाओं के हाथ में है, लेकिन मुख्य फैसले लेने वाले पदों और UN में देशों के राजदूतों के रूप में महिलाओं की गिनती सिर्फ 23 फीसदी ही है.

UN Women' की रिपोर्ट बताती है कि अगर इसी सुस्त रफ्तार से काम चलता रहा तो महिलाओं को बराबरी का हक मिलने में 171 साल लग जाएंगे और इसी कमी को लेकर दुनिया के 145 देशों ने UN के सबसे बड़े पदों पर महिलाओं के न होने पर चिंता जताई है. 'UN Women' की अधिकारी सारा हेंड्रिक्स का कहना है कि जब तक UN खुद के संस्थाओं से महिलाओं को ऊपर बढ़ने से रोकने वाली इस अनदेखी दीवार (ग्लास सीलिंग) को नहीं हटाता, तब तक वह दुनिया भर की सरकारों को रुकावटें दूर करने की सलाह नहीं दे सकता. 

चुनाव में वीटो-पावर वाले देशों की क्या भूमिका है?

UN महासचिव के चुनाव की प्रक्रिया काफी गुप्त होती है, जिस पर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस) का पूरा दबदबा रहता है और भले ही आखिरी मुहर महासभा लगाती है, लेकिन असली हक इन पांच वीटो पावर वाले देशों के पास ही होता है. 

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का मानना है कि रेबेका ग्रिनस्पैन और कैरोलिन रोड्रिग्स-बर्केट इस बड़े पद के लिए बिल्कुल सही हैं, फिर भी ऐसी चर्चा है कि अमेरिका और रूस सिर्फ महिला होने की वजह से किसी को चुनने के खिलाफ हो सकते हैं क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव सिर्फ महिला-पुरुष की पहचान देखकर नहीं, बल्कि काबिलियत और काम के दम पर होना चाहिए.

'ग्लास क्लिफ' का डर क्या है?

इस चुनाव में कूटनीतिक गलियारों में एक खास शब्द की चर्चा हो रही है जिसे 'ग्लास क्लिफ' कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अक्सर महिलाओं को किसी बड़े संगठन की कमान ऐसे समय पर सौंपी जाती है जब वह संस्था पूरी तरह डूब रही होती है, भारी घाटे में होती है या वहां आपसी झगड़े और लड़ाइयां चरम पर होती हैं. ऐसे बिगड़े हालातों में काम के असफल होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिसके बाद सारा दोष उस महिला के सिर पर फोड़े जाने की आशंका बनी रहती है. 

लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई का मानना है कि जब महिलाएं किसी जगह की बागडोर अपने हाथों में लेती हैं तो आपसी झगड़े खत्म करने वाले समझौते लंबे समय तक चलते हैं, देश की कमाई और तरक्की तेजी से बढ़ती है और सरकारें ज्यादा जिम्मेदारी से काम करती हैं. वहीं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्ता और बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको जैसे बड़े नेताओं ने भी पूरी ताकत से यह मांग उठाई है कि 80 साल के लंबे इंतजार को अब खत्म किया जाए और संयुक्त राष्ट्र (UN) की कमान किसी साफ-सुथरी और बेदाग छवि वाली महिला को ही सौंपी जाए.

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