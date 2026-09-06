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युद्ध का मैदान छोड़ कर क्यों भागे अमेरिका के ताकतवर M1A1 एब्राम टैंक? रूस ने ऐसे किया पीछे हटने पर मजबूर

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युद्ध का मैदान छोड़ कर क्यों भागे अमेरिका के ताकतवर M1A1 एब्राम टैंक? रूस ने ऐसे किया पीछे हटने पर मजबूर

यूक्रेन के पास फिलहाल रूस के FPV ड्रोनों से निपटने की क्षमता नहीं है. ऐसे में ताकतवर होते हुए भी एब्राम टैंक कमजोर साबित हो रहे हैं. यूक्रेन 25 से ज्यादा एब्राम टैंक खो चुका है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 06, 2026, 09:04 PM IST

युद्ध का मैदान छोड़ कर क्यों भागे अमेरिका के ताकतवर M1A1 एब्राम टैंक? रूस ने ऐसे किया पीछे हटने पर मजबूर

यूक्रेन को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दिए थे एब्राम टैंक. (AI इमेज)

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रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रही यूक्रेन की सेना ने जंग के मैदान में अमेरिकी M1A1 एब्राम्स टैंक तैनात किए थे. लेकिन, अब इन्हें फ्रंटलाइन से पीछे हटाना पड़ रहा है. यूक्रेन की सेना पुष्टि की है कि फ्रंटलाइन पर रूसी ड्रोन की भारी मौजूदगी और हवाई हमलों के कारण 1A1 एब्राम्स टैंकों को अस्थायी रूप से युद्ध के मैदान से वापस ले लिया गया है. यूक्रेनी सेना की 425वीं सेपरेट असॉल्ट रेजिमेंट 'स्काला' इन टैंकों का इस्तेमाल कर रही थी.  

यूक्रेन के पास कितने एब्राम टैंक हैं?

युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को अमेरिका ने 31 और ऑस्ट्रेलिया ने 49 (कुल 80) M1A1 एब्राम्स टैंक मुहैया कराए थे. सैन्य विश्लेषकों और रिपोर्टों के अनुसार, इनमें से लगभग एक-तिहाई यानी कि 25 से अधिक टैंक नष्ट हो चुके हैं. 

रूस ने कैसे पलटी बाजी?
 
युद्ध की शुरुआत में रूस ने तोपों और टैंकों का उपयोग किया. लेकिन, अब अब जंग के मैदान में ड्रोन्स का दबदबा है. रूसी सेना के ड्रोन हमलों ने युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल दी है. रूसी टोही ड्रोन आसमान से चौबीसों घंटे निगरानी रखते हैं. जैसे ही कोई भारी बख्तरबंद वाहन बाहर निकलता है, FPV हमलावर ड्रोन उस पर टूट पड़ते हैं. 

युद्ध में हिस्सा ले रहे टैंक कमांडरों ने बताया है कि एक ही मिशन के दौरान उनके टैंक पर एक दर्जन से अधिक रूसी ड्रोन हमला कर देते हैं. यूक्रेन के पास फिलहाल इन FPV ड्रोनों से निपटने की क्षमता नहीं है. ऐसे में ताकतवर होते हुए भी एब्राम टैंक कमजोर साबित हो रहे हैं. हालांकि ऐसी स्थिति सिर्फ यूक्रेन की नहीं है. यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों में रूस ने भी अपने दर्जनों टैंक खोए हैं. 

एब्राम टैंक की कमजोरी क्या है?

M1A1 एब्राम टैंकों को ऑपरेट करने वाले यूक्रेनी सैनिकों के अनुसार ये काफी ऊंचे और विशाल हैं. इन टैंकों को खुले मैदानों में छिपाना बेहद मुश्किल होता है. ड्रोन हमलों से बचने के लिए इन पर  एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और केज लगाई गई थीं, लेकिन आधुनिक FPV ड्रोन इंजन कम्पार्टमेंट या बुर्ज के ऊपरी हिस्से पर  सटीक हमला करके नुकसान पहुंचाते हैं. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को पुराने वैरियंट दिए थे. इनमें मजबूत आर्मर और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हैं. 

इस स्थिति को देखते हुए यूक्रेनी कमांडरों का मानना है कि जब तक रूसी ड्रोनों को रोकने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार नहीं हो जाता, तब तक इन टैंकों का आगे इस्तेमाल जोखिम भरा है. 

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