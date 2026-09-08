यूक्रेन का नया ‘कोरल’ मिसाइल सिस्टम कितना ताकतवर? बैलिस्टिक हमलों के खिलाफ बनेगा ढाल

यूक्रेन ने पोलैंड में एमएसपीओ रक्षा प्रदर्शनी में अपनी स्वदेशी 'कोरल' सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लांचर का पहली बार प्रदर्शन किया है.

यूक्रेन ने पोलैंड में अपनी स्वदेशी 'कोरल' सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लांचर का प्रदर्शन किया है.

साल 2016 में एक जहाज-आधारित प्रणाली के रूप में शुरू हुआ यह था प्रोजेक्ट.

'टाट्रा' ट्रक से लॉन्च होने वाली यह मिसाइल मुख्य रूप से हवाई जहाजों और बैलिस्टिक लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है.



Ukraine Koral Air Defence System: रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है. यूक्रेन ने पहली बार अपनी घरेलू स्तर पर विकसित की जा रही 'कोरल' सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लांचर का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है. 'कोरल' एक नया वायु रक्षा हथियार है, जिसे विमानों और बैलिस्टिक लक्ष्यों दोनों से निपटने के लिए विशेष रूप से डिजाइन और विकसित किया जा रहा है.

इस रक्षा प्रणाली को पोलैंड में आयोजित MSPO रक्षा प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया. यूक्रेन के सरकारी रक्षा उद्योग द्वारा जारी की गई तस्वीर में कोरल मिसाइल को चेक गणराज्य द्वारा निर्मित Tatra ट्रक पर लगे एक स्व-चालित प्लेटफॉर्म से लॉन्च करते हुए दिखाया गया है.

कोरल मिसाइल में क्या खास ?

कोरल मिसाइल मुख्य रूप से बैलिस्टिक लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों को बीच हवा में ही इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन की गई है, और इसके डेवलपर्स का कहना है कि स्पेशल और लिमिटेड कंडीशंस में इसका यूज जमीन या समुद्र पर रडार द्वारा पकड़े जाने योग्य लक्ष्यों के खिलाफ भी किया जा सकता है.

अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो कोरल के लेटेस्ट वर्जन का वज़न लगभग 450 किलोग्राम है और यह अपने साथ 36 किलोग्राम का वारहेड ले जाने में पूरी तरह सक्षम है, जिसकी कुल लंबाई 4.8 मीटर और व्यास 230/300 मिलीमीटर है.

कोरल मिसाइल की क्या है रेंज ?

हवा में अपने लक्ष्यों को अचूक निशाना बनाने के लिए इस मिसाइल में एक बेहद उन्नत गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया गया है. कोरल का यह सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन, रेडियो-कमांड अपडेट और एक सक्रिय रडार सीकर को एक साथ जोड़ता है. इस तकनीक के कारण मिसाइल को उड़ान के दौरान बीच रास्ते में भी जरूरी सुधार प्राप्त होते रहते हैं, और अंतिम चरण में यह अपने खुद के रडार का उपयोग करके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ती है और उसे नष्ट कर देती है. यूक्रेन की ओर से अभी तक इस मिसाइल की अधिकतम मारक रेंज का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है.

कबसे हो रहा था इस प्रोजेक्ट पर काम ?

इस परियोजना का विकास करीब एक दशक पहले शुरू हुआ था. इस प्रोजेक्ट पर साल 2016 से काम किया जा रहा है, जब कोरल को पहली बार एक जहाज-आधारित हवाई रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था. हालांकि, समय के साथ इस परियोजना में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं. कोरल का वर्तमान डिजाइन इसके शुरुआती संस्करण की तुलना में काफी लंबा है और वजन में भी लगभग 50 प्रतिशत भारी है, जबकि इसका वारहेड भी 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 36 किलोग्राम कर दिया गया है.

शुरुआती योजना के अनुसार, कोरल को विभिन्न रेंजों को कवर करने वाली यूक्रेनी हवाई रक्षा प्रणालियों के एक बड़े परिवार के हिस्से के रूप में विकसित किया जाना था. इसके विकासकर्ता इसके भूमि और नौसैनिक उपयोग वाले संस्करणों के साथ-साथ हवा से हवा में मार करने वाले संभावित वेरिएंट की संभावनाओं पर भी काम कर चुके हैं. वर्तमान में रूस के साथ जारी गंभीर युद्ध के बीच, कोरल मिसाइल प्रणाली का यह नया रूप दिखाता है कि यूक्रेन ने किस प्रकार एक मध्यम दूरी की अवधारणा को बहुआयामी हवाई खतरों से निपटने वाले एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच में बदल दिया है.

