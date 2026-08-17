यूक्रेन ने में मॉस्को पर की ड्रोनों की बारिश, रूस का दावा- कुछ ही घंटों में आए 600 ड्रोन, जानें कैसा हुआ हाल

रूस और यूक्रेन के युद्ध लंबे समय चल रहा है. इसमें दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. इसमें सैनिकों के साथ ही अब आम आदमी भी चपेट में आ रहा है.

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह आम लोगों के बेडरूम और शहर की गलियों तक आ पहुंचा है. बीती रात मॉस्को पर हुए 600 ड्रोनों के भीषण हमले ने रूस की राजधानी मॉस्को को हिलाकर रख दिया. रातभर यहां शायरन बजते रहे, लोगों को पूरी रात खौफ में बितानी पड़ी. वहीं इससे रूस भी काफी भारी रूप से प्रभावित हुआ है. आइए

बीती रात आखिर हुआ क्या

रूस के रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार, यूक्रेन ने रात के अंधेरे में एक साथ 600 से ज्यादा ड्रोनों के जरिए मॉस्को और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया. रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन गिरते हुए मलबे और धमाकों की चपेट में आने से 3 आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गये. इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और कई वाहनों में आग लग गई. रात भर लोग इधर से उधर भागते रहे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने डर के बीच रात काटी.

सीमा से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचती दहशत

रॉयर्ट्स के अनुसार युद्ध की रणनीति अब बदल चुकी है. पहले जहां सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता था, अब ड्रोन हमलों का दायरा सीधे राजधानी और रिहायशी कॉलोनियों तक पहुंच गया है. लगातार होते ऐसे हमलों का मकसद सिर्फ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आम नागरिकों के मन में यह खौफ पैदा करना है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है.

सप्लाई चैन पर होगा इस असर

जानकारी के अनुसार, ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से दर्जनों उड़ानों का रद्द किया गया है. परिवहन में रुकावट सीधे तौर पर दैनिक जरूरतों के सामान की सप्लाई को प्रभावित करती है. यह न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि लोगों के दिलों में एक खौफ बिठाने का काम कर रहा है, जब किसी देश की राजधानी पर इस पैमाने का हमला होता है, तो उसका सीधा असर सड़क पर चलने वाले आम इंसान पर पड़ता है.