FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Business Idea: इस स्टार्टअप के लिए न पैसा चाहिए-ना ऑफिस-दुकान, जानिए कैसे क्लाइंट के सामान से ही आपकी होगी धांसू कमाई

इस स्टार्टअप के लिए न पैसा चाहिए-ना ऑफिस-दुकान, जानिए कैसे क्लाइंट के सामान से ही आपकी होगी धांसू कमाई

बिहार के लखीसराय में अशोकधाम मंदिर में अचानक मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, दर्जनों लोग घायल

बिहार के लखीसराय में अशोकधाम मंदिर में अचानक मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, दर्जनों लोग घायल

GST की दर बढ़ी तो किस बिजनेस पर पड़ेगी पहली मार? जानिए ग्राहक कितना देगा और कंपनी कितना सहेगी

GST की दर बढ़ी तो किस बिजनेस पर पड़ेगी पहली मार? जानिए ग्राहक कितना देगा और कंपनी कितना सहेगी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

यूक्रेन ने में मॉस्को पर की ड्रोनों की बारिश, रूस का दावा- कुछ ही घंटों में आए 600 ड्रोन, जानें कैसा हुआ हाल

रूस और यूक्रेन के युद्ध लंबे समय चल रहा है. इसमें दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. इसमें सैनिकों के साथ ही अब आम आदमी भी चपेट में आ रहा है. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Aug 17, 2026, 07:52 AM IST

यूक्रेन ने में मॉस्को पर की ड्रोनों की बारिश, रूस का दावा- कुछ ही घंटों में आए 600 ड्रोन, जानें कैसा हुआ हाल

Credit Image Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह आम लोगों के बेडरूम और शहर की गलियों तक आ पहुंचा है. बीती रात मॉस्को पर हुए 600 ड्रोनों के भीषण हमले ने रूस की राजधानी मॉस्को को हिलाकर रख दिया. रातभर यहां शायरन बजते रहे, लोगों को पूरी रात खौफ में बितानी पड़ी. वहीं इससे रूस भी काफी भारी रूप से प्रभावित हुआ है. आइए 

बीती रात आखिर हुआ क्या

रूस के रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार, यूक्रेन ने रात के अंधेरे में एक साथ 600 से ज्यादा ड्रोनों के जरिए मॉस्को और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया. रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन गिरते हुए मलबे और धमाकों की चपेट में आने से 3 आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गये. इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और कई वाहनों में आग लग गई. रात भर लोग इधर से उधर भागते रहे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने डर के बीच रात काटी. 

सीमा से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचती दहशत

रॉयर्ट्स के अनुसार युद्ध की रणनीति अब बदल चुकी है. पहले जहां सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता था, अब ड्रोन हमलों का दायरा सीधे राजधानी और रिहायशी कॉलोनियों तक पहुंच गया है. लगातार होते ऐसे हमलों का मकसद सिर्फ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आम नागरिकों के मन में यह खौफ पैदा करना है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है.

सप्लाई चैन पर होगा इस असर

जानकारी के अनुसार, ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से दर्जनों उड़ानों का रद्द किया गया है. परिवहन में रुकावट सीधे तौर पर दैनिक जरूरतों के सामान की सप्लाई को प्रभावित करती है. यह न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि लोगों के दिलों में एक खौफ बिठाने का काम कर रहा है, जब किसी देश की राजधानी पर इस पैमाने का हमला होता है, तो उसका सीधा असर सड़क पर चलने वाले आम इंसान पर पड़ता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement