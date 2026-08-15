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रूस के लड़ाकू विमान से ही मॉस्को पर हमला करेगा यूक्रेन! इस देश से पुराने MiG-29 लेने की तैयारी, कितना ताकतवर है ये फाइटर?

पोलैंड से किए गए एक समझौते के तहत यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन और ड्रोन तकनीक के बदले पुराने मिग-29 लड़ाकू विमान हासिल करने वाला है. इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 15, 2026, 08:43 PM IST

रूस के लड़ाकू विमान से ही मॉस्को पर हमला करेगा यूक्रेन! इस देश से पुराने MiG-29 लेने की तैयारी, कितना ताकतवर है ये फाइटर?

मिग-29 एक ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है. (AI इमेज)

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  • यूक्रेन MiG-29 लड़ाकू विमान हासिल करने का प्रयास कर रहा है
  • यूक्रेन को पोलैंड से 6 से 8 MiG-29 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं
  • यूक्रेन इन विमानों में स्मार्ट ग्लाइड बम फिट कर सकता है

रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन पोलैंड से पुराने सोवियतकालीन MiG-29 लड़ाकू विमान हासिल करने का प्रयास कर रहा है. पोलैंड और यूक्रेन के बीच इसे लेकर बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. पोलैंड अगले कुछ हफ्तों के भीतर यूक्रेन को ये विमान सौंप सकता है. इसके बदले में यूक्रेन, पोलैंड को ड्रोन और उनकी निर्माण तकनीक प्रदान करेगा. यूक्रेन पोलैंड को ड्रोन वॉरफेयर भी सिखाएगा. 

पोलैंड के मीडिया आउटलेट Wirtualna Polska ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन विमानों की बात हो रही है, वे सोवियत काल के पुराने जेट हैं और उनकी ऑपरेशनल सर्विस लाइफ लगभग खत्म हो चुकी है. पोलिश वायु सेना उन्हें अपने बेड़े से हटा रही है. यूक्रेन इन विमानों को हासिल करना चाहता है. इन विमानों के बदले क्रेनी रक्षा कंपनी Fire Point ने पोलैंड को 1,500 लंबी दूरी के ड्रोन सप्लाई करने और युद्ध की स्थिति में अतिरिक्त 1,500 ड्रोन देने का प्रस्ताव रखा है.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2024 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते के तहत पोलैंड द्वारा यूक्रेन को MiG-29 का एक स्क्वाड्रन (लगभग 14 विमान) देने वाला था. बाद में 6 से 8 विमानों के एक नए पैकेज की योजना बनाई गई. अब ये सौदा  ड्रोन तकनीक के आदान-प्रदान की शर्त पर अंतिम चरण में है.

पुराने रूसी विमानों का यूक्रेन क्या करेगा?

विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ये विमान पुराने सोवियतकालीन हैं लेकिन, इनका इस्तेमाल पोलैंड लंबे समय से कर रहा था. इन मिग-29 विमानों में विशेष बदलाव किए गए हैं. अब ये पश्चिमी देश द्वारा दिए गए कई हथियारों को दाग सकते हैं. इन विमानों से AGM-88 एंटी-रेडिएशन मिसाइलें दागी जा सकती हैं. मिग-29 का उपयोग यूक्रेन रूस के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को ढूंढकर नष्ट करने के लिए कर सकता है. 

यूक्रेन इन विमानों में स्मार्ट ग्लाइड बम फिट करके 40 से 70 किमी दूर स्थित दुश्मन के कमांड पोस्ट, ब्रिजों और गोला-बारूद के डिपो पर सटीक हमले भी कर सकता है. अगर इन विमानों को युद्धक भूमिका में न भी तैनात किया जाए तो इन्हें एयर डिफेंस गश्त पर तैनात किया जा सकता है. 

मिग-29 फाइटर जेट कितना खतरनाक?

मिग-29 हवा में बहुत तेजी से मुड़ सकता है. यह बेहद कम समय में लक्ष्य पर पहुंचता है, उस पर हमला करता है और इससे पहले की दुश्मन को कुछ समझ में आए वहां से निकल जाता है. हवा में दबदबा बनाए रखने के लिए ही इस विमान को डिजाइन किया गया था. हवा से हवा में युद्ध की इसकी खूबियों के कारण इसे 'ईगल' उपनाम भी दिया गया है. सोवियत संघ की कंपनी मिकोयान ने इन विमानों को 1970 के दशक में बनाया गया था. मिग-29 एक ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है.

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