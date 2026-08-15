रूस के सवासलेका एयरबेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, मिग-31 के ठिकाने पर मची तबाही; समारा के औद्योगिक प्लांट को भी बनाया निशाना

यूक्रेनी सेना ने रूस के सवासलेका मिलिट्री एयरबेस और समारा शहर में भीषण मिसाइल हमले किए हैं. सवासलेका एयरबेस 'किंजल' मिसाइलें दागने वाले मिग-31 लड़ाकू विमानों का प्रमुख केंद्र है.

यूक्रेनी सेना ने 15 अगस्त की रात रूस के सवासलेका सैन्य एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है.

सवासलेका एयरबेस रूस के उन मिग-31 विमानों का घर है जो यूक्रेन पर 'किंजल' बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हैं.

रूस के समारा शहर में एक औद्योगिक इकाई को भी निशाना बनाया गया, जिसकी पुष्टि स्थानीय गवर्नर ने की है.

ड्रोन हमलों के खतरे के बाद रूस ने काला सागर के मुख्य शेषखारिस तेल टर्मिनल पर कामकाज और निर्यात रोक दिया है.

Savasleyka Airbase Strike: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब रूसी सीमा के काफी भीतर तक पहुंच गया है. शनिवार, 15 अगस्त की रात यूक्रेनी बलों ने रूस के सवासलेका मिलिट्री एयरबेस और समारा शहर को निशाना बनाकर बड़े हमले किए.

किंजल मिसाइलों के ठिकाने पर हमला

रूस के निजनी नोवगोरोड ओब्लास्ट में स्थित सवासलेका एयरबेस पर धमाकों के बाद भीषण आग देखी गई. यह एयरबेस यूक्रेन के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि यहां रूस के मिग-31 लड़ाकू विमानों का बेड़ा रहता है, जो घातक किंजल बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हैं. सवासलेका यूक्रेन की सीमा से लगभग 660 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

In Samara, Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missiles struck the Progress Rocket and Space Center facility.



The enterprise is part of the Roscosmos state corporation. The strike hit the main workshop, and a fire is ongoing.



Nearby is Aviakor, a plant engaged in the repair and… pic.twitter.com/QaYPyHXuVl — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2026

समारा में औद्योगिक केंद्र पर हमला

एक अन्य हमले में, यूक्रेन की सीमा से करीब 800 किलोमीटर दूर स्थित समारा शहर में रॉकेट और मिसाइलें गिरीं. समारा ओब्लास्ट के गवर्नर व्याचेस्लाव फेडोरिशचेव ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई पर मिसाइलें गिरी हैं, हालांकि उन्होंने विशिष्ट स्थल का नाम नहीं बताया. कुछ निगरानी चैनलों ने दावा किया है कि इस हमले में यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है.

गजप्रोम के तेल रिफाइनरी पर हमला

यूक्रेन हाल के दिनों में रूस के भीतर स्थित सैन्य बुनियादी ढांचों पर अपने हमलों को तेज कर रहा है. इससे पहले 14 अगस्त की रात यूक्रेन ने रूस के उस्त-लूगा बंदरगाह को निशाना बनाया था, जहां दो प्रोसेसिंग प्लांट क्षतिग्रस्त हुए थे. वहीं 13 अगस्त को बशकोरतोस्तान में गजप्रोम के तेल रिफाइनरी परिसर पर भी हमला किया गया था.

रूस का शेषखारिस टर्मिनल बंद

रूस ने काला सागर स्थित नोवोरोस्सिएस्क बंदरगाह के शेषखारिस टर्मिनल से कच्चे तेल का निर्यात निलंबित कर दिया है. 12 अगस्त की रात को हुए यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले के बाद, 14 अगस्त को एक और ड्रोन खतरे की चेतावनी मिलने पर यह कदम उठाया गया.

यह टर्मिनल रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर हर रोज लगभग 7,00,000 बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है. तेल भंडारण टैंक पूरी क्षमता तक भर जाने के कारण अब टर्मिनल ने नया तेल लेना भी बंद कर दिया है. राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कसम खाई है कि यूक्रेनी शहरों पर होने वाले मिसाइल हमलों के प्रतिशोध में रूसी बंदरगाहों पर हमले जारी रहेंगे.