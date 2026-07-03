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दुनिया

छत को चीरकर सीधे स्विमिंग पूल में लॉन्च हुई रूसी मिसाइल... वीडियो में देखें कैसे मचाई तबाही

रूस ने गुरुवार रात को यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी दीं. जेपरोजिजिया शहर में एक बिल्डिंग में भी रूसी मिसाइलों ने तबाह मचाई है, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी शामिल है. जब स्विमिंग पूल पर मिसाइल ने हिट किया तो उस वक्त पूल के अंदर लोग मौजूद थे.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 03, 2026, 12:44 PM IST

छत को चीरकर सीधे स्विमिंग पूल में लॉन्च हुई रूसी मिसाइल... वीडियो में देखें कैसे मचाई तबाही

स्विमिंग पूल पर रूसी मिसाइल के हमले में सात लोग घायल (Image: X/ Storyful)

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  • रूस ने यूक्रेन पर दागीं 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन
  • रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के जेपरोजिजिया शहर में स्विमिंग पूल को किया हिट
  • स्विमिंग पूल में हुए रूसी हमले में सात लोग घायल
  • रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 20 लाख से ज्यादा सैनिक मरे या घायल या लापता

यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को चार साल बीत चुके हैं. कई बार जंग को रोकने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है. गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को भी रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई, 91 लोग घायल हुए और 130 इमारतें ध्वस्त हो गईं. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रूसी मिसाइल एक बिल्डिंग की छत को चीरती हुई सीधे स्विमिंग पूल में हिट करती है. इस घटना में कम से कम सात लोग घायल हुए हैं.

रूसी मिसाइल से टूटी बिल्डिंग की छत
यह मामला यूक्रेन के जेपरोजिजिया शहर का बताया जा रहा है. फॉक्स न्यूज ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया कि रूस की तरफ से यह मिसाइल लॉन्च की गई थी. वीडियो में नजर आ रहा है कि जब मिसाइल ने स्विमिंग पूल में हिट किया, उस वक्त लोग स्विमिंग कर रहे थे. मिसाइल की वजह से बिल्डिंग की छत का बड़ा हिस्सा टूट गया और स्विमिंग पूल का पूरा एरिया धूल से भर गया. इस वजह से लोग बुरी तरह जख्मी हो गए.

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गुरुवार की रात को रूस की तरफ से की गई इस कार्रवाई को साल का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है. यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला बहुत भयानक था, पूरा स्विमिंग पूल एरिया धूल और कंक्रीट से भर गया. उन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल के अलावा एक सैलून, फूड वेयरहाउस और एक घर रूसी हमले का निशाना बने हैं.

चार साल में 20 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत या घायल या लापता
सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के अनुसार रूस और यूक्रेन की इस जंग में अब तक 20 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए या लापता हो गए. इनमें से 14 लाख सैनिक रूस के हैं. रिपोर्ट के अनुसार 14 लाख रूसी सैनिकों में से 4,50,000 लाख सैनिक मारे गए हैं. वहीं, यूक्रेन के मरने वाले, घायल और लापता सैनिकों की संख्या 5,25,000 लाख से 6,25,000 लाख के बीच है. सीएसआईएस ने बताया कि 1,25,000 लाख से 1,50,000 लाख यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है.

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