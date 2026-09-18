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दुनिया

शांति दूत स्टीव विटकॉफ पर क्यों भड़के रूस-यूक्रेन? क्या है पुतिन का '3+2' फॉर्मूला और अलास्का समिट का विवाद?

अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ पर गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए यूक्रेन और रूस दोनों ने शांति वार्ता प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. जानिए क्यों विफल हुई ट्रंप की यह कूटनीतिक कोशिश

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 18, 2026, 10:16 PM IST

शांति दूत स्टीव विटकॉफ पर क्यों भड़के रूस-यूक्रेन? क्या है पुतिन का '3+2' फॉर्मूला और अलास्का समिट का विवाद?

स्टीव विटकॉफ से नाराज हुए रूस-यूक्रेन, AI Photo 

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  • यूक्रेन और रूस दोनों ही स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप की शांति वार्ता प्रक्रिया से निराश है. 
  • यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि विटकॉफ बैठकों के बीच में बिना बताए रेस्टोरेंट या टहलने चले जाते थे.
  • अप्रैल 2025 में पुतिन के '3+2' स्केच को विटकॉफ ने गलत समझा और ट्रंप को झूठी उम्मीद दी.

Russia Ukraine Peace Talks:  रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा चलाई जा रही शांति वार्ता प्रक्रिया अब संकट में फंस गई है. व्हाइट हाउस के विशेष शांति दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर ने सितंबर 2026 की शुरुआत में रूस और यूक्रेन का दौरा करके रुकी हुई वार्ताओं को दोबारा शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन यह यात्रा पूरी तरह बेनतीजा रही. पर्दे के पीछे अब कीव और मॉस्को दोनों ही राजधानियों में स्टीव विटकॉफ को इस बातचीत की प्रक्रिया से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं. 

यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका की ओर से कोई नया विचार सामने नहीं आ रहा है और न ही वह रूस पर कड़ा दबाव बनाने के लिए तैयार दिख रहा है. वहीं दूसरी तरफ, क्रेमलिन विटकॉफ को कूटनीतिक नाकामियों और यूक्रेन को क्षेत्रीय रियायतों के लिए राजी न कर पाने का जिम्मेदार ठहरा रहा है. इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप विटकॉफ पर भरोसा जता रहे हैं.

स्टीव विटकॉफ की कार्यशैली पर यूक्रेन ने क्या उठाए सवाल?

यूक्रेन की ओर से स्टीव विटकॉफ की कूटनीतिक समझ और गंभीरता पर शुरू से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं. वार्ता में शामिल यूक्रेनी अधिकारियों का आरोप है कि विटकॉफ को युद्ध और राजनीति की बुनियादी समझ की कमी है. एक त्रिपक्षीय बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी के अनुसार, विटकॉफ कई बार अन्य प्रतिनिधियों को बिना बताए बैठक छोड़कर बाहर टहलने या रेस्टोरेंट चले जाते थे. यूक्रेनी प्रशासन के लिए चिंता का मुख्य कारण यह रहा कि वे इतने संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. 

इसके अलावा, विटकॉफ के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कम से कम सात व्यक्तिगत मुलाकातें हो चुकी हैं और उन्होंने 5 सितंबर 2026 की बैठक में पुतिन से यहां तक कह दिया था कि सेवानिवृत्ति के बाद वे क्रेमलिन की बैठकों को अपने जीवन का सबसे यादगार पल मानेंगे. शांति वार्ता से जुड़े एक यूक्रेनी अधिकारी ने झुंझलाहट में कहा कि अमेरिकी पक्ष उन्हें लगातार युद्ध समाप्त करने की सलाह देता है, मानो यूक्रेन खुद इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता.

पुतिन का '3+2' फॉर्मूला क्या है?

दोनों देशों के बीच राजनयिक गतिरोध का सबसे बड़ा कारण विटकॉफ द्वारा पुतिन के संदेश को गलत समझना रहा है. अप्रैल 2025 में एक मुलाकात के दौरान पुतिन ने एक कागज पर '3+2' लिखते हुए 5 यूक्रेनी क्षेत्रों (डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ज़ापोरिजिया, खेरसॉन और क्रीमिया) का खाका बनाया था. विटकॉफ उस कागज को वाशिंगटन ले गए और राष्ट्रपति ट्रंप को रिपोर्ट दी कि पुतिन डोनेट्स्क और लुहान्स्क के बदले खेरसॉन और ज़ापोरिजिया से पीछे हटने के लिए तैयार हैं. लेकिन सच्चाई यह थी कि पुतिन ऐसी कोई रियायत देने को तैयार नहीं थे. 

जब ट्रंप ने अलास्का शिखर सम्मेलन की घोषणा की, तब पुतिन का रुख देखकर अमेरिकी अधिकारी हैरान रह गए. इसके अलावा विटकॉफ ट्रंप को यह समझाने में भी विफल रहे कि पुतिन लिखित समझौता चाहते थे. नतीजतन, अलास्का शिखर सम्मेलन एक पूरी तरह से फेल साबित हुआ और रूसी प्रतिनिधिमंडल बिना दोपहर का खाना खाए ही वापस लौट गया.

क्या जॉन रैटक्लिफ संभालेंगे कूटनीति की कमान? 

शांति वार्ता के ठप पड़ने के बाद वाशिंगटन में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस कूटनीतिक चैनल को बदला जाएगा. अगस्त 2026 के अंत में CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने मॉस्को का दौरा करके वरिष्ठ रूसी अधिकारियों से यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत की थी. इसके बाद मीडिया में अटकलें लगाई जाने लगीं कि ट्रंप रैटक्लिफ को मुख्य वार्ताकार की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन खबरों को ‘पूरी तरह से फर्जी’ करार दिया है. 

इसके अलावा खुफिया सूत्रों के अनुसार, मॉस्को रैटक्लिफ को बहुत अधिक यूक्रेन-समर्थक मानता है, इसलिए उन्हें स्वीकार करने की संभावना कम है. फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है, जहां यूक्रेन अमेरिका से रूस पर कड़ा रुख अपनाने की मांग कर रहा है और रूस इस बात पर संशय में है कि विटकॉफ ट्रंप के सामने उसकी बात सही तरीके से रख पा रहे हैं या नहीं.

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