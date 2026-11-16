38 देशों की चेतावनी, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर मंडराया खतरा; क्या फिर दोहराई जाएगी 1986 की घटना?

यूक्रेन में बिजली ग्रिड पर रूसी हमलों से परमाणु बिजली घरों को खतरा पैदा हो गया है. बिना बिजली के रिएक्टर्स का कूलिंग सिस्टम बंद होने से बड़ा हादसा हो सकता है.

यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को करीब 5 साल होने जा रहे हैं. इस बीच दुनिया भर के परमाणु विशेषज्ञों ने एक बहुत ही परेशान करने वाली चेतावनी दी है. हेड ऑफ द यूरोपियन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी (HERCA), वेस्टर्न यूरोपियन न्यूक्लियर रेग्युलेटर्स एसोसिएशन (WENRA) और नॉर्डिक रेडिएशन सेफ्टी अथॉरिटी (NORA) जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने एक साथ बयान जारी किया है. इन संस्थाओं में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और यूरोपीय संघ के तमाम देशों समेत दुनिया के 38 देश शामिल हैं.

सोमवार (16 नवंबर 2026) को जारी इस बयान में कहा गया कि रूस लगातार यूक्रेन के बिजली बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले कर रहा है. इन हमलों की वजह से यूक्रेन के पावर ग्रिड कमजोर पड़ गए हैं. अगर ठंड के इस मौसम में बिजली की सप्लाई पूरी तरह कट जाती है, तो परमाणु बिजली घरों को ठंडा रखना मुश्किल हो जाएगा. बिना बिजली के न्यूक्लियर मटेरियल गर्म होकर पिघल सकता है, जिससे चेरनोबिल जैसा बड़ा हादसा हो सकता है.

रूस की नई युद्ध रणनीति क्या है?

HERCA और NORA के प्रमुख पेर स्ट्रैंड ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि रूस की नई सैन्य रणनीति बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है. उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में रूस ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है जो बहुत भारी हथियार ले जाने में सक्षम हैं और बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं.

पेर स्ट्रैंड के मुताबिक, रूस की इस नई चाल की वजह से इस सर्दी परमाणु हादसे का जोखिम सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है. सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि देश भर में एक साथ बिजली पूरी तरह गुल हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के सभी 9 चालू न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक साथ खतरे में आ जाएंगे. एक साथ 9 रिएक्टर्स में रेडियोएक्टिव रिसाव का खतरा पैदा होना पूरी दुनिया के लिए खौफनाक साबित हो सकता है.

चेरनोबिल से इसकी तुलना क्यों की जा रही है?

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि बिजली कटने से न्यूक्लियर प्लांट में धमाका या हादसा कैसे हो सकता है. असल में, परमाणु रिएक्टर्स को लगातार बहुत ठंडे पानी की सप्लाई की जरूरत होती है ताकि अंदर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल ज्यादा गर्म न हो. यह पानी की सप्लाई बिजली से चलने वाले पंपों के सहारे काम करती है. जब बाहरी ग्रिड से बिजली कट जाती है, तो ये पंप बंद हो जाते हैं और रिएक्टर के अंदर का मटेरियल पिघलने लगता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा हादसा होता है तो हवा में भारी मात्रा में जहरीली रेडियोएक्टिव किरणें फैल जाएंगी. साल 1986 में चेरनोबिल में दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था. उस समय आयोडीन-131, सीजियम-134 और सीजियम-137 जैसे बेहद खतरनाक केमिकल हवा में बहकर यूक्रेन, बेलारूस, रूस और उत्तरी व मध्य यूरोप के बड़े हिस्से में फैल गए थे. आज फिर वही पुराना इतिहास दोहराने का डर पैदा हो गया है.

IAEA ने जापोरिज्जिया प्लांट को लेकर क्या रिपोर्ट दी है?

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने भी शनिवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि युद्ध की वजह से बिजली ग्रिड में भारी उथल-पुथल मची है, जिससे परमाणु बिजली घरों को उत्पादन घटाने पर मजबूर होना पड़ा है.

यूक्रेन में कुल 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिनमें से 3 प्लांट काम कर रहे हैं और इस समय देश की 80 फीसदी बिजली जरूरतों को पूरा कर रहे हैं.

वहीं चौथा प्लांट जापोरिज्जिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर इस समय रूसी सेना का कब्जा है. हालांकि यह प्लांट इस समय नई बिजली नहीं बना रहा है, लेकिन अंदर रखे रेडियोएक्टिव मटेरियल को ठंडा रखने के लिए इसे लगातार बाहरी बिजली की जरूरत पड़ती है.

IAEA के मुताबिक, युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक जापोरिज्जिया प्लांट की बाहरी बिजली सप्लाई 27 बार पूरी तरह कट चुकी है और इसे बचाए रखने के लिए बार-बार इमरजेंसी डीजल जनरेटर चलाने पड़े हैं. मार्च के अंत से यह प्लांट केवल एक अकेली पावर लाइन के भरोसे चल रहा है.

विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिए हैं?

दुनिया भर के न्यूक्लियर रेग्युलेटर्स ने साफ कहा है कि इस भयानक तबाही को अभी भी रोका जा सकता है. इसके लिए रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना होगा ताकि वह यूक्रेन के बिजली घरों और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर हमले तुरंत बंद करे.

पेर स्ट्रैंड ने कहा कि अगर रूस इन हमलों को नहीं रोकता है, तो पूरे यूरोप के देशों को मिलकर किसी भी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए. इसके साथ ही रूस और यूक्रेन दोनों एक-दूसरे पर परमाणु प्लांटों को निशाना बनाने और बिजली की लाइनें काटने के आरोप लगा रहे हैं, जिससे जमीन पर हालात और ज्यादा उलझ गए हैं.



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