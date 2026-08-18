आसमान से बरसी आग! मास्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे भीषण ड्रोन हमला, विमानों की आवाजाही पर लगी रोक

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रूस-यूक्रेन युद्ध में मास्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है. 620 ड्रोन्स ने रूसी राजधानी को निशाना बनाया, जिससे हवाई अड्डों पर हड़कंप मच गया और उड़ानों को रोकना पड़ा.
Moscow Drone Attack: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक चरण में पहुंच गया है. मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को यूक्रेन ने रूसी राजधानी मास्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसे पिछले दो वर्षों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई माना जा रहा है.
सोमवार शाम से शुरू होकर मंगलवार सुबह 5 बजे तक चले इस हमले में सैकड़ों मानवरहित विमानों ने मास्को के आसमान में घुसपैठ की, जिससे पूरी रूसी राजधानी में हड़कंप मच गया.
मास्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक मास्को क्षेत्र की ओर कुल 620 यूक्रेनी ड्रोन भेजे गए थे. रूस के अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 180 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि बाकी ड्रोन्स के कारण व्यापक स्तर पर खतरा बना रहा.
मेयर के अनुसार, जिन स्थानों पर ड्रोन का मलबा गिरा है, वहां आपातकालीन टीमें और राहत दल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं. हालांकि, शुरुआती जांच में मास्को में किसी के हताहत होने या किसी बड़े ढांचागत नुकसान की तत्काल सूचना नहीं मिली है.
russian air defence has finally managed to "shoot one down" over Moscow apartment blocks.— Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) August 18, 2026
But please don't worry russia, we have THOUSANDS more 😇 pic.twitter.com/WXU5KwKGxM
यूक्रेन के इस हमले का सीधा असर मास्को के नागरिक उड्डयन पर पड़ा है. हमले की गंभीरता और सुरक्षा कारणों को देखते हुए मास्को के प्रमुख हवाई अड्डों वनुकोवो, झुकोव्स्की और डोमोडेदोवो पर उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से पूरी तरह रोक दिया गया. इसके साथ ही शेरेमेत्येवो हवाई अड्डे पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके.
गौरतलब है कि मास्को पर ड्रोन हमले का पिछला रिकॉर्ड रविवार रात ही बना था, जब लगभग 600 ड्रोन्स के जरिए राजधानी को निशाना बनाया गया था. महज 48 घंटों के भीतर यह दूसरा बड़ा हमला है.
ड्रोन हमलों का यह सिलसिला केवल मास्को तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी भारी नुकसान की खबरें हैं. इससे पहले 12 अगस्त को नोवोरोस्सिय्स्क शहर में हुए यूक्रेनी हमले में 3 लोगों की जान चली गई थी और 8 अन्य घायल हुए थे, जिसके बाद वहां आपातकाल घोषित करना पड़ा था. उस हमले में स्कूलों और पानी की पाइपलाइनों को भी भारी नुकसान पहुंचा था.
वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान बेलगोरोद क्षेत्र में 2 नागरिक मारे गए हैं, जबकि रूसी नियंत्रण वाले लुहांस्क में एक बच्चे की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है. क्रीमिया में भी ड्रोन हमले के कारण एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है.
इस भीषण सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि हालिया हमले विशेष रूप से रूस के उन रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं जो युद्ध की मशीनरी को सहारा देते हैं. उन्होंने कहा कि नोवोरोस्सिय्स्क में हुआ हमला सीधे तौर पर रूसी नौसैनिक अड्डे, काला सागर बेड़े के बंदरगाह और वायु रक्षा ठिकानों को कमजोर करने के लिए किया गया था.