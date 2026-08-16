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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

यूक्रेन ने रूस में 1,000 किलोमीटर अंदर किया भीषण हमला, मचाई तबाही, मॉस्को पर दागे 600 ड्रोन

15 अगस्त की रात रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर भीषण हवाई हमले किए. यूक्रेन ने जहां लगभग 1000 ड्रोन दागे और मॉस्को को भी निशाना बनाया, वहीं रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 16, 2026, 06:41 PM IST

यूक्रेन ने रूस में 1,000 किलोमीटर अंदर किया भीषण हमला, मचाई तबाही, मॉस्को पर दागे 600 ड्रोन

रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर भीषण हवाई हमले किए हैं. (AI इमेज)

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  • यूक्रेनी सेना ने रूस में निजनी एयरस्ट्रिप को निशाना बनाया
  • यूक्रेन ने रूस के निजनेकामस्क शहर पर हमला किया
  • जवाब में रूस ने  कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी

Russia-Ukraine war: यूक्रेन ने 15 अगस्त की रात रूस पर भीषण ड्रोन हमला किया जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई.  रूस के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ये यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक था. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया गया. 

रूस के अंदर 1000 किमी दूर हमला...

यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने निजनेकामस्क शहर पर हमला किया, जो यूक्रेन की सीमा से 1,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है. तातारस्तान को भी निशाना बनाया गया जो ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है. इस इलाके में कई अहम तेल रिफाइनरियां हैं. 

मॉस्को पर ड्रोन की बौछार

रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में 822 ड्रोनों को तबाह किया.  मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने दावा किया कि इनमें से लगभग 600 ड्रोन अकेले रूसी राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे. रूस का दावा है कि इनमें से लगभग एक-तिहाई को मॉस्को क्षेत्र के ऊपर मार गिराया गया.

रूस के दक्षिण-पश्चिमी रोस्तोव प्रांत के गवर्नर यूरी स्ल्यूसार के अनुसार, 150 से अधिक ड्रोन्स के हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई. हमलों से कई रिहायशी मकानों और एक रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा तथा जंगलों में आग लग गई. मॉस्को क्षेत्र में एक यूक्रेनी ड्रोन के निजी मकान पर गिरने से एक 83 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. 

रूस ने दिया मिसाइलों से जवाब

यूक्रेन के हमलों का जवाब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागीं. रूस के हमलों से यूक्रेन में सबसे ज्यादा नुकसान  राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रिह में हुआ. यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के मिले-जुले हमले में एक महिला की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए. 

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के अनुसार, ये हमला 15 और 16 अगस्त की रात स्थानीय समयानुसार रात 2 बजे के आस-पास हुआ. मेयर विटाली ने बताया है कि राजधानी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ. 

भीषण होता जा रहा है युद्ध

यूक्रेन का ड्रोन हमला ये दिखाता है कि वह अब केवल अपनी सीमाओं पर बचाव करने के बजाय लंबी दूरी के हथियारों के दम पर रूसी क्षेत्र के काफी अंदर तक बड़े पैमाने पर हमले करने में सक्षम हो चुका है. दोनों देशों के बीच हवाई हमलों का नया दौर युद्ध के और अधिक भयानक रूप लेने का संकेत देता है.

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