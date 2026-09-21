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दुनिया

क्या है यूक्रेन का 'ऑपरेशन विवाल्डी'? 10 किमी अंदर उतरे जमीनी रोबोट, कीव के नए 'ड्रोन-UGV' फॉर्मूले से टेंशन में पुतिन

यूक्रेन ने 'ऑपरेशन विवाल्डी' के तहत भारी हवाई ड्रोनों से मानवरहित जमीनी रोबोट तैनात कर रूसी ठिकानों पर हमला किया. जानिए इस नई सैन्य रणनीति के बारे में सब कुछ.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 21, 2026, 04:27 PM IST

क्या है यूक्रेन का 'ऑपरेशन विवाल्डी'? 10 किमी अंदर उतरे जमीनी रोबोट, कीव के नए 'ड्रोन-UGV' फॉर्मूले से टेंशन में पुतिन

यूक्रेन ने हवाई ड्रोन के जरिए जमीन पर उतारा रोबोट,  AI Photo 

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  • यूक्रेन ने 'ऑपरेशन विवाल्डी' के तहत हवाई ड्रोन बॉम्बर्स के जरिए जमीन पर चलने वाले रोबोट्स (UGVs) तैनात किए.
  • इन जमीनी रोबोट्स को रूसी कब्जे वाले इलाके में 10 किलोमीटर अंदर ले जाकर ड्रॉप किया गया.
  • इस हमले का मुख्य निशाना रूसी फ्रंटलाइन सैनिकों को रसद पहुंचाने वाले लॉजिस्टिक्स नोड्स थे. 

Ukraine Operation Vivaldi: यूक्रेन ने युद्ध के मैदान में एक बेहद आक्रामक और अनूठी सैन्य रणनीति अपनाई है, जिसमें आसमान में उड़ने वाले भारी ड्रोन बॉम्बर्स के जरिए जमीन पर चलने वाले रोबोट्स को तैनात किया जा रहा है. इस पूरे सैन्य अभियान को 'ऑपरेशन विवाल्डी' का नाम दिया गया है. इस नई रणनीति के तहत यूक्रेनी सेना ने मानवरहित जमीनी वाहनों (UGVs) का उपयोग करके रूसी नियंत्रण वाले इलाकों में बड़ी रणनीतिक सफलता हासिल करने का दावा किया है. 

हवाई ड्रोन से जमीनी रोबोट तैनात करने का क्या मतलब है ?

आमतौर पर हवाई ड्रोनों का उपयोग आसमान से हमला करने या दुश्मन की जासूसी करने के लिए होता है, लेकिन 'ऑपरेशन विवाल्डी' में यूक्रेन ने भारी-भरकम एरियल ड्रोन बॉम्बर्स का इस्तेमाल जमीनी रोबोट्स को उठाकर सीधे दुश्मन की सीमा के अंदर ड्रॉप किया है. यूक्रेन की तीसरी कोर कमांडर के अनुसार, इन जमीनी रोबोट्स को रूसी कब्जे वाले इलाके में करीब 10 किलोमीटर अंदर तक ले जाकर तैनात किया गया था. इस नए तरीके की बदौलत यूक्रेनी सेना रूसी सेना की मुख्य रक्षा चौकियों को पार करते हुए, बिना किसी नुकसान के सीधे उनके पीछे बने सीक्रेट ठिकानों पहुंचने में सफल रहे.

इस सैन्य ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य क्या था ?

इस पूरे हमले का मुख्य उद्देश्य रूसी सेना की फ्रंटलाइन के सैनिकों तक हथियार और सप्लाई पहुंचाने वाले ठिकानों को तबाह करना था. 10 किलोमीटर भीतर उतारे गए इन जमीनी रोबोट्स ने उन रूसी सप्लाई पहुंचाने वाले ठिकानों पर सीधे हमले किए जो फ्रंटलाइन सैनिकों को सहारा दे रहे थे. इस हमले के चलते यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे से लगभग 50 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापस छुड़ाने में कामयाब रही है.

यूक्रेन ने रूस को कैसे चकमा दिया ?

युद्धक्षेत्र में किसी भी बड़े हमले को गुप्त रखना बेहद कठिन काम होता है, खासकर तब जब दुश्मन ड्रोन से लगातार आसमान पर निगरानी रख रहा हो. यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम देने के लिए 'लेयर्ड अप्रोच' यानी बहुस्तरीय रणनीति अपनाई. इसमें रोबोटिक्स के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी सिग्नल जैमिंग और एयर डिफेंस एसेट्स का एक साथ इस्तेमाल किया गया.

इस सिग्नल जैमिंग का मुख्य मकसद रूसी जासूसी ड्रोनों को पूरी तरह 'अंधा' करना था. इसके परिणाम यह रहा कि पुतिन की निगरानी प्रणालियां यूक्रेनी सेना की तैयारियों को समय रहते नहीं पकड़ सकीं और यूक्रेन को अचानक हमला करने का बड़ा फायदा मिला.

युद्ध क्षेत्र में जमीनी रोबोट्स की क्या भूमिका है?

यूक्रेन ने पहले हवा और समुद्र में ड्रोनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके अपनी ताकत साबित की थी और अब वह जमीनी मोर्चे पर भी इन मानवरहित रोबोटिक गाड़ियों को सक्रियता से उतार रहा है. युद्ध के मैदान में ये मानवरहित जमीनी वाहन अब केवल एक प्रयोग नहीं रह गए हैं, बल्कि क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग के कामों और सेना को सीधे जंग में मदद के लिए तैनात किए जा रहे हैं, जहां सैनिकों के जाने में भारी जानलेवा जोखिम होता है, वहां ये रोबोटिक वाहन बिना किसी इंसानी नुकसान के सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं.

क्या यूक्रेन ने पहले भी ऐसा कोई जमीनी रोबोट हमला किया है ?

यह पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने जमीनी मानवरहित तकनीक का इस्तेमाल किया है. इससे पहले जुलाई 2026 में भी यूक्रेनी सेना ने एक अलग ऑपरेशन चलाया था. उस समय यूक्रेन ने एक अनक्रूड सरफेस वेसल यानी समुद्री ड्रोन का उपयोग करके किनबर्न स्पिट के कब्जे वाले इलाके में एक UGV पहुंचाया था.

वह जमीनी रोबोट एक रिमोट-ऑपरेटेड मशीन गन से लैस था. जुलाई 2026 के उस समुद्री ऑपरेशन के बाद अब 'ऑपरेशन विवाल्डी' में भारी एरियल ड्रोन से जमीनी रोबोट गिराकर यूक्रेन ने दिखाया है कि वह युद्धकला में लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है.

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