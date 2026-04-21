ईरान-इजरायल जंग के बीच भारत के दोस्त की तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला! ऑयल टैंक जलकर खाक

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने अब एक नया और घातक मोड़ ले लिया है. हाल ही में यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख तेल स्टेशन पर भीषण ड्रोन हमला किया है.

एक तरफ मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान की जंग के कारण तेल-गैस का संकट है, वहीं दूसरी ओर अब यूक्रेन-रूस जंग में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है. बीती रात रूस के लिए काफी भारी रही. खबर आई है कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के स्पेशल ऑपरेशन्स सेंटर अल्फा ने रूस के समारा क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तेल स्टेशन पर ड्रोन से हमला कर दिया. इस हमले के बाद वहां इतनी भीषण आग लगी कि दूर-दूर तक आसमान में लपटें दिखाई देने लगीं.

कहां हुआ हमला?

यह हमला समारा क्षेत्र के प्रोस्वेट इलाके में स्थित एक प्रोडक्शन डिस्पैच स्टेशन पर हुआ. अब आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली स्टेशन ही तो है, लेकिन असल में यह रूस की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत कड़ी है.

इस स्टेशन का मुख्य काम अलग-अलग तेल क्षेत्रों से आने वाले कच्चे तेल को मिलाकर यूराल्स क्रूड तैयार करना है. यही वह तेल है जिसे रूस पूरी दुनिया को निर्यात करता है. आसान भाषा में कहें तो यह स्टेशन रूस के तेल व्यापार का एक हब या जंक्शन है. अगर यहां कामकाज रुकता है, तो रूस का विदेशों में तेल बेचना मुश्किल हो जाता है.

कितना हुआ नुकसान?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यूक्रेन के ड्रोनों ने तेल के 5 बड़े स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर टैंक की क्षमता 20,000 क्यूबिक मीटर थी और ये कच्चे तेल से पूरी तरह लबालब भरे हुए थे. इतनी भारी मात्रा में तेल का जलना रूस के लिए न केवल आर्थिक बल्कि लॉजिस्टिक के लिहाज से भी बहुत बड़ा झटका है.

इस हमले का असर क्या होगा?

SBU से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने का एक बहुत ही साफ मकसद है. जब तेल तैयार करने वाला मुख्य स्टेशन ही डैमेज हो जाएगा, तो रूस समय पर दूसरे देशों को तेल सप्लाई नहीं कर पाएगा. इससे उसके कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे.

युद्ध के फंड पर चोट

अब रूस को तेल स्टोर करने और उसे इधर-उधर ले जाने के लिए नए और महंगे रास्ते खोजने होंगे. रूस अपनी युद्ध की मशीनरी को तेल बेचकर मिलने वाले पैसों से चलाता है. जब कमाई कम होगी, तो युद्ध के लिए पैसे जुटाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा.

यह कोई पहली घटना नहीं

पिछले कुछ समय से यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों को अपना मुख्य टारगेट बना लिया है. अगर हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो- 16 अप्रैल को यूक्रेन ने तुआपसे रिफाइनरी और वहां के पोर्ट पर हमला किया था, रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुआपसे के ऑयल टर्मिनल में लगी आग अभी भी बुझ नहीं पाई है. 5 अप्रैल को रूस की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी (निजनी नोवगोरोड) पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसके बाद वहां काम पूरी तरह ठप करना पड़ा.

जानकारों का मानना है कि बाल्टिक क्षेत्र में रूस के तेल टर्मिनलों पर हुए इन सिलसिलेवार हमलों से उसे अब तक 1 अरब डॉलर (करीब 8300 करोड़ रुपये) से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. यह तो सिर्फ वह नुकसान है जो तेल न बेच पाने की वजह से हुआ है, बुनियादी ढांचे की मरम्मत का खर्च तो अभी अलग है. कुल मिलाकर, यूक्रेन अब रूस के 'खजाने' पर सीधा हमला कर रहा है ताकि युद्ध को लंबा खींचना रूस के लिए आर्थिक रूप से असंभव हो जाए.