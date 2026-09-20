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दुनिया

रूसी संसदीय चुनाव के बीच मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला; जानिए क्यों अहम है यह प्लांट?

रूस में जारी संसदीय चुनावों के बीच यूक्रेन ने मॉस्को की गजप्रोमनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा ड्रोन हमला किया है. रात भर चले इस सटीक हमले से रिफाइनरी परिसर में भीषण आग लग गई.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 20, 2026, 09:02 PM IST

रूसी संसदीय चुनाव के बीच मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला; जानिए क्यों अहम है यह प्लांट?

रूस में चुनाव के दौरान मास्को पर बड़ा हमला, AI Photo 

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  • यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के रिफाइनरी में भीषण आग लग गई.
  • यह हमला रूस में आयोजित तीन दिवसीय संसदीय चुनावों के दूसरे दिन हुआ.
  • मॉस्को रिफाइनरी सालाना 1.1 से 1.2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन करती है.

Moscow Oil Refinery Drone Attack: रूस में चल रहे तीन दिवसीय संसदीय चुनावों के दूसरे दिन राजधानी मॉस्को एक बड़े ड्रोन हमले से दहल उठी, यूक्रेनी सेना ने लंबी दूरी के ड्रोनों से मॉस्को के कापोतन्या जिले में स्थित 'गजप्रोमनेफ्ट-मॉस्को' तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया.

साल 2022 में यूक्रेन पर हुए हमले के बाद रूस में हो रहे इन पहले संसदीय चुनावों के बीच यह हमला हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि रात भर चले इस सटीक हमले से रिफाइनरी परिसर में भीषण आग लग गई, वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस कार्रवाई को बेहद असरदार बताते हुए कहा कि मॉस्को को अब इस युद्ध को खत्म कर शांति का रास्ता चुनना चाहिए.

गजप्रोमनेफ्ट-मॉस्को रिफाइनरी पर हमले में कितना नुकसान हुआ है?

यूक्रेन के जनरल स्टाफ द्वारा जारी बयान के मुताबिक, कापोतन्या स्थित रिफाइनरी की प्राथमिक शोधन इकाई AVT-6, एकीकृत तेल शोधन इकाई और आइसोमेराइजेशन इकाई को ड्रोन हमले में सीधा नुकसान पहुंचा है. सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में रिफाइनरी परिसर से धुएं का गुबार और ऊंची लपटें उठती देखी गईं.

मॉस्को ओब्लास्ट के गवर्नर अंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच क्षेत्र के 17 जिलों में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने 249 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. इस हमले के कारण सुरक्षा कारणों से मॉस्को के पास स्थित डोमोडेडोवो और झुकोवस्की हवाई अड्डों के साथ-साथ सारातोव हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.

रूस के लिए गजप्रोमनेफ्ट-मॉस्को तेल रिफाइनरी क्यों बेहद खास है?

यूक्रेन की सीमा से लगभग 560 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी तेल शोधन सुविधाओं में से एक है. यह सुविधा सालाना लगभग 1.1 करोड़ से 1.2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन करने की क्षमता रखती है. यह रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और फ्यूल ऑयल का उत्पादन करती है, जिससे मॉस्को शहर के कुल ईंधन बाजार की 40% जरूरतों की पूर्ति होती है.

इसके अलावा, यह रिफाइनरी  यह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे रूसी सैनिकों की गाड़ियों और विमानों के लिए ईंधन सप्लाई का भी मुख्य जरिया है, जिसे लेकर यूक्रेनी सेना का कहना है कि हमला करने वाले देश के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाना आत्मरक्षा के उसके कानूनी अधिकार का हिस्सा है.

यूक्रेन ने इस हमले में किन स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया?

राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रात में किए गए इस बड़े हमले में कई प्रकार के लंबी दूरी के यूक्रेनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें FP-1, RZ-100, MICH-2000, पलियानित्सिया, वेंडेटा, ल्युती, बार्स, फ्लेमिंगो, सीचेन और पेलिकन शामिल हैं.

जेलेंस्की के अनुसार, इस हमले का प्रभाव केवल मॉस्को रिफाइनरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वोरोनेज ओब्लास्ट में स्थित एक लॉजिस्टिक्स सुविधा पर भी असर पड़ा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि रूस को अन्य क्षेत्रों की कीमत पर हवाई सुरक्षा घेरे बनाने के बजाय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर तनाव कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए.

हमले के दौरान नागरिकों और आवासीय क्षेत्रों पर क्या असर पड़ा?

ड्रोन हमले और मलबा गिरने की घटनाओं से कई रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है. सोफिनो में एक ड्रोन आवासीय इमारत से टकरा गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई और दो बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए. रामेंस्कोये में ड्रोन का मलबा गिरने से 21 मंजिला इमारत की छत पर आग लग गई, जिसके बाद लगभग 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

इसके अलावा एक अन्य जिले में निजी घर पर ड्रोन गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई. दूसरी ओर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने इससे पहले व क्षेत्रो कई, मॉस्को क्षेत्र, कब्जे वाले क्रीमिया और काला सागर के ऊपर 288 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए थे.
 

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