मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप को झटका, रूस की रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक... किन देशों पर पड़ेगा असर? एक्सपर्ट की राय

रूस के निप्रो रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले के जवाब में यूक्रेन ने समारा तेल रिफाइनरी पर ड्रोन दागे. 88 लाख टन तेल क्षमता वाले इस रूसी ठिकाने पर भीषण आग लग गई.

यूक्रेन ने रूस के समारा इलाके में मौजूद नोवोकुइबिशेवस्क तेल रिफाइनरी पर शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) को ड्रोन से हमला कर दिया. इस हमले के साथ ही पिछले 2 हफ्तों से दोनों देशों के बीच चल रहा ठहराव खत्म हो गया. दरअसल, अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वह मिडटर्म चुनाव से पहले रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमला न करे. यूक्रेन ने कुछ समय तक अमेरिका की बात मानी भी, लेकिन इसी बीच रूस ने यूक्रेन के शहरों और नीपर रेलवे स्टेशन को निशाना बना दिया. इसके बाद यूक्रेन ने भी जवाब देने में देर नहीं की और रूस की तेल सप्लाई को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, हमले के बाद रिफाइनरी से काले धुएं के बड़े-बड़े गुबार उठते दिखाई दिए. लेकिन इस हमले को सिर्फ एक तेल रिफाइनरी में लगी आग के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका और यूक्रेन के बीच बनी सहमति और रूस पर दबाव बनाने की रणनीति से जुड़े कई सवाल भी हैं.

नोवोकुइबिशेवस्क तेल रिफाइनरी क्यों खास है?

यह रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के तहत काम करती है. यह प्लांट हर साल करीब 88 लाख टन कच्चे तेल की प्रोसेसिंग करता है. यहां हवाई जहाजों के लिए एविएशन फ्यूल, गाड़ियों के लिए पेट्रोल, ट्रकों के लिए डीजल और लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं. यूक्रेन इससे पहले अगस्त 2026 में भी इस ठिकाने पर हमला कर चुका था. अब दोबारा हमला करके यूक्रेन ने रूस की तेल सप्लाई को गहरी चोट पहुंचाई है.

हमले का क्या होगा असर?

DNA Hindi से बातचीत में डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट यू.के. देवनाथ ने बताया कि 3 नवंबर को अमेरिका में मिडटर्म चुनाव होने जा रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी वोटरों को यह दिखाना चाहते थे कि उनका राष्ट्रपति जेलेंस्की पर पूरा कंट्रोल है. साथ ही वे यह जताना चाहते थे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी गहरी दोस्ती है और वे एक इशारे पर जंग रोक सकते हैं.

ट्रंप ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि वे राष्ट्रपति बनते ही दुनिया की सभी लड़ाइयों को बंद करवा देंगे. वे तो यह भी कहते रहे हैं कि इतनी लड़ाइयां रुकवाने के लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. लेकिन विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार ट्रंप पर सवाल उठा रही थी कि वे यूक्रेन जंग नहीं रोक पाए और उल्टा ईरान का संकट और भड़का दिया. इसी दबाव में ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों से बात की थी कि 15 दिनों तक कोई भी पक्ष एक-दूसरे के तेल और ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा.

BREAKING: Massive Ukrainian drone swarm attack against the Novokuybyshevsk Oil Refinery in the Samara region of Russia. Several large fires can be seen raging at the oil refinery, with massive damages to the facility. https://t.co/fcW4GqiTp6 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2026

जेलेंस्की ने ट्रंप की बात क्यों नहीं मानी?

यू.के. देवनाथ बताया कि जेलेंस्की दुनिया और यूक्रेन की जनता को यह जताना चाहते हैं कि वे ट्रंप के इशारों पर नहीं चलते. यूक्रेन के अंदर विपक्षी दल लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि जेलेंस्की सिर्फ ट्रंप के पीछे-पीछे चलने वाले नेता बन गए हैं. जेलेंस्की को यह भी डर था कि अगर वे ट्रंप के आगे झुक गए, तो यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.

ट्रंप यूक्रेन पर लगातार युद्ध रोकने का दबाव बना रहे थे. अगर जेलेंस्की यह दबाव मान लेते, तो उनको रूस को पूर्वी डोनबास का पूरा इलाका सौंपना पड़ता. इसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन जैसे अहम इलाके शामिल हैं. क्रीमिया पर तो रूस ने साल 2015 में ही पूरा कब्जा जमा लिया था.

दुनिया में इसका असर क्या होगा ?

यू.के. देवनाथ ने बताया कि अगर रूस की रिफाइनरी में कच्चा तेल रिफाइन होकर, डीजल-पेट्रोल, केरोसिन और हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन बनना रुक गया, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. सबसे ज्यादा परेशानी यूरोप में देखने को मिल सकती है क्योंकि यूरोप के कुछ देशों को अभी तक रूस थोड़ा बहुत गैस सप्लाई देता है तो अगर वो बंद हो जाएंगी तो नवंबर शुरू होते ही यूरोप और यूक्रेन में तापमान 5 डिग्री रह जाता है और दिसंबर-जनवरी में यह माइनस 5 डिग्री तक पहुंच जाता है. इस ठंड में घरों को गर्म रखने के लिए भारी मात्रा में गैस और तेल की जरूरत पड़ती है.

दूसरी, तरफ ईरान के साथ चल रहे तनाव और लड़ाई की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य बंद पड़ा है. अमेरिका ने ईरान के सभी बड़े बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है. ऐसे मुश्किल समय में जब रूस से भी कच्चे तेल का निर्यात रुकने का खतरा पैदा हुआ, तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं.

वहीं, चीन ने इस मौके पर दुनिया भर से कच्चा तेल समेटना शुरू कर दिया है. जब चीन को लगा कि ईरान और रूस से तेल मिलने में अड़चन आ सकती है, तो चीन ने बाकी सभी देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल और डीजल खरीदकर जमा करना शुरू कर दिया. कच्चा तेल पहले 105 डॉलर और फिर 117 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया है.

भारत पर क्या होगा असर?

यू.के. देवनाथ के मुताबिक, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का कुछ असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन भारत सरकार ने बहुत पहले से ही कई कड़े और समझदारी भरे कदम उठा लिए थे. पहले भारत दुनिया के सिर्फ 20 या 21 देशों से कच्चा तेल खरीदता था. मगर पिछले 6 महीनों के भीतर भारत ने दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के साथ तेल सप्लाई के नए समझौते कर लिए हैं. इसके अलावा, अमेरिकी मंजूरी मिलने के बाद भारत को वेनेजुएला से तेल लाने की छूट मिली और जामनगर रिफाइनरी में वेनेजुएला के कच्चे तेल की सफाई का काम भी शुरू हो गया.

तीसरा सबसे बड़ा कदम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का उठाया गया है. सरकार ने पहले 10 फीसदी और अब 20 फीसदी तक इथेनॉल मिलाने का नियम लागू कर दिया है. देश में अब 20 फीसदी इथेनॉल मिला पेट्रोल बिक रहा है. इन तीन बड़े कदमों की मदद से भारत पर दुनिया भर में चल रहे इस भारी तेल संकट का बुरा असर काफी हद तक कम हो गया है.

यूक्रेन ने क्यों किया रिफाइनरी पर हमला?

यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले किए थे. जेलेंस्की के बयानों के मुताबिक, रूस के हमलों में यूक्रेन के 19 लोगों की जान चली गई, जबकि जबकि 11 बच्चों समेत 71 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए

इन हमलों के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखते हुए मॉस्को की कड़ी निंदा की. जेलेंस्की ने कहा कि रूस दुनिया के सामने यह साबित कर रहा है कि वह शांति और जंग खत्म करने की तमाम कोशिशों को कुचलना चाहता है. उन्होंने यूरोपीय देशों से अपील की कि ठंड के मौसम से पहले यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मदद भेजी जाए.

दुनिया के देशों ने इस पर क्या रुख दिखाया है?

यूक्रेन पर हुए हमलों के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कीव के साथ पूरी एकजुटता जताई है. कोस्टा ने सोशल मीडिया पर इन रूसी हमलों को आम लोगों के खिलाफ एक क्रूर हमला बताया. उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन को हर मुमकिन मदद देना जारी रखेगा और जब तक स्थायी शांति हासिल नहीं हो जाती, तब तक रूस पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ता रहेगा.

Yet another cruel and devastating series of Russian strikes against civilians in Ukraine. My condolences to President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine following Russia’s drone attack on Dnipro railway station, as well as attacks in residential neighbourhoods in Chernihiv and Kremenchuk. The EU will continue to increase the pressure on Russia and to support Ukraine until a just and lasting peace is achieved. We call on all our international partners to do the same. — António Costa (@eucopresident) October 29, 2026

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी, खासतौर पर यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और 'G-7' देशों से अपील की है कि वे रूस पर लगी पाबंदियों को और सख्त करें. वहीं दूसरी तरफ, अमेरिकी राजनीति का पेंच भी इस मामले में उलझा हुआ है. कुछ ही दिन पहले अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने यह बयान दिया था कि ओलेश्की के इलाके में तय समय से दो दिन पहले ही एक युद्धविराम शुरू हो चुका है, ताकि आम लोगों को राहत पहुंचाई जा सके. लेकिन निप्रो और क्रेमेनचुक में हुए हमलों ने यह साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर युद्धविराम के दावे कमजोर साबित हो रहे हैं.

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