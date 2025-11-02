Ukraine के ड्रोन हमले में धू-धूकर जला रूस का ऑयल टर्मिनल, तुआप्से पोर्ट का सामने आया वीडियो

FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोकामा हत्याकांड अपडेट! पटना कोर्ट ने अनंत सिंह को जेल भेजा

दुनिया

दुनिया

Russia-Ukraine war: रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया कि उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. उन्होंने 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 02, 2025, 04:19 PM IST

Ukraine drone attack on Russia

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध (Russia-Ukraine war) फिर गहरा गया है. अब विनाशकारी केमिकल हमले किए जा रहे हैं. यूक्रेन ने रविवार (2 नवंबर 2025) की रात रूस के तुआप्से पोर्ट पर ड्रोन्स अटैक किए. इस हमले की कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बंदरगाह पर ऑयल टर्मिनल धू-धूकर चल रहे हैं. यूक्रेन के इस हमले से रूस की सैन्य आपूर्ति प्रणाली की बड़ा नुकसान पहुंचा है.

रूस की समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबाकि, रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया कि उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. उन्होंने 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया.

यूक्रेन का हमला इतना भयानक था कि तुआप्से पोर्ट पर स्थित रोसनेफ्ट तेल रिफाइनरी में आग लग गई. कुछ देर में आग ने पूरे पोर्ट को लपेटे में ले लिया. स्थानीय अधिकारियों के कहना है कि आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. फिहलाल इस हमले में किसी मारे जाने की सूचना नहीं है. लेकिन इससे रूस का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

 

युद्ध में नए दौर की शुरुआत

रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन ने हमले का तरीका बदल दिया है. वह अब रूस के अंदर मौजूद सामरिक और ऊर्जा ढांचों को निशाना उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करना चाहता है.

यह भी पढ़ें- क्या इस महिला की वजह से भारत-रूस के रिश्ते बिगड़ने वाले हैं? रूसी दूतावास ने जारी किया बयान

रूस के ईंधन डिपो, पाइपलाइनों और बिजली ग्रिड पर कई महीनों से हमले किए जा रहे हैं. तुआप्से पोर्ट पर हुआ यह अटैक यूक्रेन की तकनीकी क्षमता और लंबी दूरी के ड्रोन हथियारों की सफलता मानी जा रही है.

