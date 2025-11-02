Ukraine के ड्रोन हमले में धू-धूकर जला रूस का ऑयल टर्मिनल, तुआप्से पोर्ट का सामने आया वीडियो

Russia-Ukraine war: रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया कि उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. उन्होंने 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया.

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध (Russia-Ukraine war) फिर गहरा गया है. अब विनाशकारी केमिकल हमले किए जा रहे हैं. यूक्रेन ने रविवार (2 नवंबर 2025) की रात रूस के तुआप्से पोर्ट पर ड्रोन्स अटैक किए. इस हमले की कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बंदरगाह पर ऑयल टर्मिनल धू-धूकर चल रहे हैं. यूक्रेन के इस हमले से रूस की सैन्य आपूर्ति प्रणाली की बड़ा नुकसान पहुंचा है.

रूस की समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबाकि, रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया कि उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. उन्होंने 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया.

यूक्रेन का हमला इतना भयानक था कि तुआप्से पोर्ट पर स्थित रोसनेफ्ट तेल रिफाइनरी में आग लग गई. कुछ देर में आग ने पूरे पोर्ट को लपेटे में ले लिया. स्थानीय अधिकारियों के कहना है कि आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. फिहलाल इस हमले में किसी मारे जाने की सूचना नहीं है. लेकिन इससे रूस का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

🔥Tuapse. The port and oil terminal are on fire. pic.twitter.com/eIAHO2QIgd November 2, 2025

युद्ध में नए दौर की शुरुआत

रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन ने हमले का तरीका बदल दिया है. वह अब रूस के अंदर मौजूद सामरिक और ऊर्जा ढांचों को निशाना उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करना चाहता है.

रूस के ईंधन डिपो, पाइपलाइनों और बिजली ग्रिड पर कई महीनों से हमले किए जा रहे हैं. तुआप्से पोर्ट पर हुआ यह अटैक यूक्रेन की तकनीकी क्षमता और लंबी दूरी के ड्रोन हथियारों की सफलता मानी जा रही है.

