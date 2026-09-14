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रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने निकाली FP-7 बैलिस्टिक मिसाइल, क्या पुतिन को दे पाएगा चुनौती?

यूक्रेन रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हमलों के लिए अपनी स्वदेशी FP-7 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने जा रहा है. जानिए इसकी क्या है क्षमता ?

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 14, 2026, 07:59 PM IST

रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने निकाली FP-7 बैलिस्टिक मिसाइल, क्या पुतिन को दे पाएगा चुनौती?

यूक्रेन FP-7 बैलिस्टिक मिसाइल को करेगा तैनात, AI Photo

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  • यूक्रेन की कंपनी 'फायर पॉइंट' द्वारा विकसित FP-7 बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ही हफ्तों में तैनात होने के लिए तैयार है.
  • रूस प्रति माह 120 से 140 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, जबकि यूक्रेन के पास घरेलू सीरियल उत्पादन की कमी है.
  • FP-7 की रेंज 200 किमी है, जबकि विकासाधीन FP-9 की रेंज 855 किमी है.


Ukraine FP 7 Ballistic Missile: रूस के लगातार हो रहे हमलों का मुकाबला करने और पश्चिमी देशों के हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए यूक्रेन एक बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहा है. यूक्रेन जल्द ही अपनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल FP-7 को सेना में शामिल करने की तैयारी में है. यह मिसाइल 200 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित दुश्मनों के सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती है. इसके साथ ही यूक्रेन अधिक दूरी तक मार करने वाली FP-9 मिसाइल का भी परीक्षण कर रहा है.

यूक्रेन की रक्षा कंपनी 'फायर पॉइंट' द्वारा विकसित यह मिसाइल कार्यक्रम देश को सैन्य क्षमताओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक रणनीतिक मोड़ है. इस कदम से यूक्रेन को रूस के मिसाइल लॉन्चर्स और रक्षा प्रणालियों को उनके हमले करने से पहले ही नष्ट करने में मदद मिलेगी.

रूस के मिसाइल हमले से परेशान यूक्रेन

यूक्रेन का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है. इन हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान की गई पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का सीमित स्टॉक है, जो तेजी से खत्म हो रहा है.

यूक्रेनी विश्लेषकों का मानना है कि केवल रक्षात्मक प्रणाली पर निर्भर रहने के बजाय दुश्मन के मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले करना अधिक प्रभावी रणनीति है. FP-7 और FP-9 मिसाइलों के जरिए यूक्रेन रूस के भीतर मौजूद ठिकानों पर हमला करने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है.

FP-7 और FP-9 मिसाइलों की ताकत और फीचर्स

यूक्रेन की रक्षा कंपनी 'फायर पॉइंट' इन दोनों मिसाइलों का निर्माण कर रही है. कंपनी की सीईओ इरीना तेरेख के अनुसार, FP-7 मिसाइल परीक्षण के दो चरण पूरे कर चुकी है और कुछ ही हफ्तों में तैनाती के लिए तैयार हो सकती है.

इन मिसाइलों के मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं:

FP-7 बैलिस्टिक मिसाइल: इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 200 किलोमीटर है और यह 150 किलोग्राम वजन का वारहेड ले जा सकती है. इसे युद्ध के मैदान के पास मौजूद दुश्मन के ठिकानों और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

FP-9 बैलिस्टिक मिसाइल: यह एक अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जिसे लगभग 855 किलोमीटर की दूरी तक मार करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. यह 800 किलोग्राम का भारी वारहेड ले जाने में सक्षम है. इसका मुख्य उद्देश्य रूस के अंदरूनी हिस्सों में स्थित सैन्य बुनियादी ढांचों पर हमला करना है.

यूक्रेन के सामने क्या है चुनौतियां ?

बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन के मामले में यूक्रेन फिलहाल रूस से काफी पीछे है. आंकड़ों के अनुसार, रूस हर महीने लगभग 120 बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के अनुसार, रूस का मिसाइल उत्पादन प्रति माह 140 तक पहुंच गया है.

जेलेंस्की ने बताया कि रूस की इन 140 मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए 2-इस्टू-1 के अनुपात से यूक्रेन को हर महीने लगभग 280 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति एक बड़ी चुनौती है.
इसके अलावा, यूक्रेन के पास अभी तक बड़े पैमाने पर इन मिसाइलों के घरेलू सीरियल उत्पादन की क्षमता नहीं है. 

फायर पॉइंट के सह-संस्थापक डेनिस श्टिलरमैन के अनुसार, महीने में केवल दो या तीन मिसाइलें बनाने से युद्ध के रुख पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. इसलिए कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सॉलिड रॉकेट फ्यूल व जरूरी कंपोनेंट्स की आपूर्ति को मजबूत करने पर काम कर रही है.

युद्ध पर क्या पड़ेगा असर?

अब तक यूक्रेन लंबी दूरी के हमलों के लिए काफी हद तक पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों और रक्षा प्रणालियों पर निर्भर रहा है. स्वदेशी FP-7 और FP-9 मिसाइलें यूक्रेन को एक स्वतंत्र लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता प्रदान करेंगी.

जब यूक्रेन के पास खुद की बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी, तो रूस को अपने मिसाइल लॉन्चर्स और सैन्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अधिक संसाधन तैनात करने पड़ेंगे. इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा और यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति में होने वाली देरी या कमी से भी राहत मिलेगी.
 

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