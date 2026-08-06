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रूस के सैनिकों से लड़ेंगे रोबोट, हर साल 50,000 बनाने की तैयारी, जानिए यूक्रेन का पूरा प्लान

यूक्रेन सीमा पर ऐसे कॉम्बैट रोबोट तैनात करने की योजना बना रहा है जो भारी मशीन गन से लैस हों. इन्हें रिमोट से दूर से ही कंट्रोल किया जाएगा. यूक्रेन के नए कमांडर-इन-चीफ इस योजना के समर्थन में हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 06, 2026, 04:50 PM IST

रूस के सैनिकों से लड़ेंगे रोबोट, हर साल 50,000 बनाने की तैयारी, जानिए यूक्रेन का पूरा प्लान

यूक्रेन के रोबोट सैनिक लड़ेंगे रूस से जंग! (AI इमेज)

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  • यूक्रेन युद्ध में अग्रिम सीमा पर कॉम्बैट रोबोट तैनात करेगा
  • हर साल 50,000 कॉम्बैट रोबोट बनाने की योजना
  • मशीन गन से लैस होंगे रिमोट से कंट्रोल होने वाले कॉम्बैट रोबोट

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चार साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग अब एक नए स्तर तक पहुंच गई है. रूस यूक्रेन सीमा पर इस समय सैनिकों से ज्यादा रोबोट और ड्रोन तैनात हैं. एक दूसरे पर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से ही हमले कर रहे हैं. अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए यूक्रेन ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन और अन्य मानवरहति प्लेटफार्म का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है. अब यूक्रेन सीमा पर कॉम्बैट रोबोट तैनात करने की योजना बना रहा है. यूक्रेन फ्रंटलाइन पर लड़ रहे अपने सैनिकों को जोखिम से बचाने के लिए ये कदम उठा रहा है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

सैनिकों की जगह लड़ेंगे कॉम्बैट रोबोट!

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन फ्रंटलाइन पर लड़ रहे अपने सैनिकों की मदद करने और उनकी जगह लेने के लिए कम से कम 50,000 कॉम्बैट रोबोट बनाने की योजना बना रहा है. यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि बिना इंसानी मदद वाले हथियारों का इस्तेमाल करने से रूस के खिलाफ लड़ाई में सैनिकों की संख्या को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिलेगी. इससे सैनिकों की जान को जोखिम भी कम होगा. 

रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन पहले से ही रूस से लड़ने के लिए कॉम्बैट रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है. यूक्रेन कई फ्रंट पर जंगल के किनारे बनी रूसी चौकियों को निशाना बनाने के लिए फ्लेमथ्रोवर (आग फेंकने वाले हथियार) से लैस रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है. पिछले महीने यूक्रेन ने एक अनमैन्ड नेवल ड्रोन का इस्तेमाल  दक्षिणी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले किनबर्न स्पिट के तट तक पहुंचने के लिए किया था. 

ये एक खास नेवल रोबोट था जिसे दूर से ही रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था. इस रोबोट का नाम 'वॉली 7.62' था. इस पर एक मशीन गन लगी थी, जिसने रूसी सैनिकों की चौकियों पर गोलीबारी की. खास बात ये है कि इस रोबोट को 7 किलोमीटर दूर से ही कंट्रोल किया गया. यूक्रेन की सेना के नए कमांडर-इन-चीफ, मिखाइलो ड्रापाटी फ्रंट लाइन पर रोबोटिक्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का समर्थन कर रहे हैं. 

रूस ने तेज किए मिसाइल हमले

रूस ने हाल ही में  मिसाइलों और ड्रोन का इस्‍तेमाल करके यूक्रेन के सबसे प्रमुख शहर और राजधानी कीव में भारी तबाही मचाई है. रूस के इन हमलों में 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 44 लोग घायल हुए हैं. यूक्रेनी राष्‍ट्रपत‍ि वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया है कि रूस ने हमले के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल कीं. इसमें हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल भी शामिल थी. 

जेलेंस्की ने यूरोप से एयर डिफेंस देने की अपील की

वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के मिसाइल हमलो में जिन लोगों ने जान गंवाई उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर सिस्टम बचा सकते थे. जेलेंस्की ने कहा कि हमारे साझेदार समझें कि इन इंटरसेप्टरों की आपूर्ति में देरी या एंटी बैलिस्टिक सिस्टम देने की अनिच्छा सीधे तौर पर भारी तबाही का कारण बनती है. उन्‍होंने कहा क‍ि जो साझेदार इस समय इंटरसेप्टरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं, वे नए प्रतिबंध लगाकर मदद कर सकते हैं. रूस के बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अभी तक प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आया है. 

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