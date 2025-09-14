यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

Russia Ukraine war: यूक्रेन ने रूस की किरिशी तेल रिफाइनरी पर 361 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिससे भीषण आग लग गई. यह देश की सबसे अहम ऊर्जा स्थापनाओं में गिनी जाती है.

Russia Ukraine war: यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा है. बीती रात यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर बड़ा हमला किया. खबरों के मुताबिक, यूक्रेन ने एक साथ 361 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई. यह रिफाइनरी रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित किरिशी इलाके की है और देश की सबसे अहम ऊर्जा स्थापनाओं में गिनी जाती है.

आसमान में घना धुआं उठने लगा

यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि हमले के बाद जोरदार धमाके हुए और आग की लपटों के साथ आसमान में घना धुआं उठने लगा. सोशल मीडिया पर साझा तस्वीरों और वीडियो में रात के अंधेरे में आग का बड़ा गोला और उठता हुआ धुआं साफ देखा जा सकता है. हालांकि, रूसी अधिकारियों ने हमले से हुए नुकसान पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया

रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया. मंत्रालय ने यह भी कहा कि गिराए गए हथियारों में एक अमेरिकी निर्मित HIMARS मिसाइल भी शामिल थी. लेकिन, उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन से इलाके प्रभावित हुए. विशेषज्ञों का कहना है कि किरिशी रिफाइनरी रूस की ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभाती है. यह हर साल लगभग 1.77 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा तेल प्रोसेस करती है, यानी करीब 3.55 लाख बैरल प्रतिदिन. इस पर हमले से रूस की ईंधन व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है.

रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, लेकिन हाल के हफ्तों में गैसोलीन की कमी झेल रहा है. ड्रोन हमलों और बढ़ती मांग की वजह से कई क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं. हालात काबू में लाने के लिए रूस ने हाल ही में गैसोलीन निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है. अधिकारियों ने 30 सितंबर तक पूर्ण प्रतिबंध और 31 अक्टूबर तक आंशिक रोक लगाने की घोषणा की है. यह हमला दिखाता है कि युद्ध का दायरा अब सीधे रूस की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा ढांचे को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ रहा है.

