यूक्रेन का रूस पर 1000 ड्रोन और मिसाइलों से हमला, जेलेंस्की ने जलती रिफायनरी का वीडियो जारी किया

रूस पर हमलों का वीडियो जारी करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के तेल उद्योग के एक अहम ठिकाने और हमलावर के लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हमला किया गया.

Russia-Ukraine War: यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया है. इन हमलों में कपोटन्या ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है जो मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी है. कई रिहायशी इमारतें भी निशाना बनी हैं. यूक्रेन के हमलों में मॉस्को इलाके में दो लोगों की मौत हुई और 400 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है.

यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने क्या बताया



यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया क‍ि रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की है. यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में लंबी दूरी तक न‍िशाना साधने वाली म‍िसाइलों का इस्‍तेमाल कर रूस के प्रमुख तेल उद्योग संयंत्र और लॉजिस्टिक्स ठिकाने को न‍िशाना बनाया. मंत्रालय ने बताया क‍ि ये वहीं ठ‍िकाने हैं जो रूस को युद्ध जारी रखने में मदद करती हैं. यहां से होने वाली अरबों की कमाई का इस्तेमाल यूक्रेन के ख‍िलाफ युद्ध में किया जाता है. मंत्रालय ने बताया क‍ि इन हमलों में एफपी-1, आरजेड-100, मीच-2000, पालियानित्सिया, वेंडेटा, ल्युटी, बार्स, फ्लेमिंगो, सिचेन और पेलिकन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया.

वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सेना को शाबाशी दी

रूस पर हमलों का वीडियो जारी करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के तेल उद्योग के एक अहम ठिकाने और हमलावर के लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हमला किया गया. ये अरबों डॉलर की संपत्ति है जो युद्ध की मशीनरी को चलाती है. मैं अपने योद्धाओं को उनके सटीक हमलों के लिए धन्यवाद देता हूं.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को को अपना क्रूर युद्ध खत्म करना चाहिए और दूसरे इलाकों की कीमत पर एयर डिफेंस की कई परतें बनाने के बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए. तनाव कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, खासकर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में. मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं. मैं उन सभी का आभारी हूँ जो प्रतिबंधों के जरिए हमारे लंबी दूरी के हमलों में सहयोग कर रहे हैं.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

यूक्रेन युद्ध को रूस के अंदरूनी इलाकों तक ले जा रहा है

बता दें कि मॉस्को के इस प्लांट को कई बार निशाना बनाया जा चुका है. आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में इसने 11.6 मिलियन मीट्रिक टन तेल प्रोसेस किया था. इससे 2.9 मिलियन टन गैसोलीन और 3.2 मिलियन टन डीज़ल का उत्पादन हुआ था. 2023 में रूस की 4 रिफाइनरियों पर हमले हुए थे. 2024 में 34, 2025 में 88 और मई 2026 तक 33 रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले हो चुके हैं.

इस युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब यूक्रेनी हमलों की वजह से रूस की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ठप हो गया था. अब, मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर फिर से हमला हुआ है. यूक्रेन इस जंग को रूस के अंदरूनी इलाकों तक ले जा रहा है. अगर ये हमले रूस की रिफाइनिंग क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका असर ग्लोबल फ्यूल मार्केट पर भी पड़ सकता है.